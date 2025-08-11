Sports on TV for Tuesday, August 12

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, August 12
MLB BASBEALL
7 p.m.
TBS — Chicago Cubs at Toronto
TRUTV — Chicago Cubs at Toronto
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Diego at San Francisco (9:45 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:35 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — EFL Carabao Cup: Ipswich Town FC at Bromley, First Round
TENNIS
11 a.m.
TENNIS — Cincinnati-ATP/WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN Dallas at Indiana
10 p.m.
NBATV — New York at Los Angeles
YOUTH HOCKEY (BOY’S)
9:30 a.m.
NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Sweden vs. U.S., Preliminary Round, Trencín, Slovakia
Noon
NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Switzerland vs. Canada, Preliminary Round, Trencín, Slovakia
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.