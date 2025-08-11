Live Radio
Sports on TV for Tuesday, August 12

The Associated Press

August 11, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, August 12

MLB BASBEALL

7 p.m.

TBS — Chicago Cubs at Toronto

TRUTV — Chicago Cubs at Toronto

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Diego at San Francisco (9:45 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:35 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — EFL Carabao Cup: Ipswich Town FC at Bromley, First Round

TENNIS

11 a.m.

TENNIS — Cincinnati-ATP/WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN Dallas at Indiana

10 p.m.

NBATV — New York at Los Angeles

YOUTH HOCKEY (BOY’S)

9:30 a.m.

NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Sweden vs. U.S., Preliminary Round, Trencín, Slovakia

Noon

NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Switzerland vs. Canada, Preliminary Round, Trencín, Slovakia

_____

