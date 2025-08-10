Sports on TV for Monday, August 11

(All times Eastern)
Monday, August 11
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Minnesota at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Pittsburgh at Milwaukee (7:40 p.m.)
11 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Diego at San Francisco (9:45 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:35 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
10:55 p.m.
FS1 — Liga MX: Deportivo Toluca at Juarez
FS2 — Liga MX: Deportivo Toluca at Juarez
TENNIS
11 a.m.
TENNIS — Cincinnati-ATP/WTA Early Rounds
YOUTH HOCKEY (BOY’S)
9:30 a.m.
NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Canada vs. Finland, Preliminary Round, Trencín, Slovakia
1 p.m.
NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Slovakia vs. U.S., Preliminary Round, Trencín, Slovakia
