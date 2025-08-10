Live Radio
Sports on TV for Monday, August 11

The Associated Press

August 10, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, August 11

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Minnesota at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Pittsburgh at Milwaukee (7:40 p.m.)

11 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Diego at San Francisco (9:45 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:35 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

10:55 p.m.

FS1 — Liga MX: Deportivo Toluca at Juarez

FS2 — Liga MX: Deportivo Toluca at Juarez

TENNIS

11 a.m.

TENNIS — Cincinnati-ATP/WTA Early Rounds

YOUTH HOCKEY (BOY’S)

9:30 a.m.

NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Canada vs. Finland, Preliminary Round, Trencín, Slovakia

1 p.m.

NHLN — Hlinka Gretzky Cup Hockey: Slovakia vs. U.S., Preliminary Round, Trencín, Slovakia

_____

