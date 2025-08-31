Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 31, 2025, 12:14 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tampa Bay (46½) at ATLANTA
Pittsburgh 3 3 (37½) at NY JETS
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
at JACKSONVILLE 3 (46½) Carolina
San Francisco (44½) at SEATTLE
at DENVER (41½) Tennessee
at LA RAMS (44½) Houston
at GREEN BAY (47½) Detroit
at BUFFALO (52½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (51½) Virginia Tech
Notre Dame (50½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (56½) at NORTH CAROLINA

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -112 at CLEVELAND -104
at HOUSTON -184 LA Angels +154
N.Y Yankees -196 at CHICAGO WHITE SOX +164
Detroit -172 at KANSAS CITY +144
Texas -130 at ATHLETICS +110

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -136 St. Louis +116
at N.Y METS -168 Miami +142
Chicago Cubs -255 at COLORADO +210
at LA DODGERS -230 Arizona +190
at PHILADELPHIA -156 Atlanta +132

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MINNESOTA OFF San Diego OFF
Tampa Bay -138 at WASHINGTON +118
at BOSTON -180 Pittsburgh +152
Milwaukee -116 at TORONTO -102
at SAN FRANCISCO -142 Baltimore +120

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

