NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at PHILADELPHIA 6½ 7½ (47½) Dallas Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Kansas…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7½
|(47½)
|Dallas
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kansas City
|2½
|3
|(45½)
|at LA CHARGERS
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(46½)
|at ATLANTA
|Pittsburgh
|3
|3
|(37½)
|at NY JETS
|at INDIANAPOLIS
|1½
|1½
|(46½)
|Miami
|at WASHINGTON
|6½
|6½
|(45½)
|NY Giants
|Arizona
|5½
|5½
|(42½)
|at NEW ORLEANS
|Cincinnati
|5½
|5½
|(47½)
|at CLEVELAND
|at NEW ENGLAND
|2½
|2½
|(43½)
|Las Vegas
|at JACKSONVILLE
|2½
|3
|(46½)
|Carolina
|San Francisco
|2½
|2½
|(44½)
|at SEATTLE
|at DENVER
|7½
|7½
|(41½)
|Tennessee
|at LA RAMS
|2½
|2½
|(44½)
|Houston
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(47½)
|Detroit
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(52½)
|Baltimore
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|1½
|(43½)
|at CHICAGO
College Football
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|7½
|(51½)
|Virginia Tech
|Notre Dame
|2½
|2½
|(50½)
|at MIAMI (FL)
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|TCU
|3½
|3½
|(56½)
|at NORTH CAROLINA
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Seattle
|-112
|at CLEVELAND
|-104
|at HOUSTON
|-184
|LA Angels
|+154
|N.Y Yankees
|-196
|at CHICAGO WHITE SOX
|+164
|Detroit
|-172
|at KANSAS CITY
|+144
|Texas
|-130
|at ATHLETICS
|+110
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-136
|St. Louis
|+116
|at N.Y METS
|-168
|Miami
|+142
|Chicago Cubs
|-255
|at COLORADO
|+210
|at LA DODGERS
|-230
|Arizona
|+190
|at PHILADELPHIA
|-156
|Atlanta
|+132
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MINNESOTA
|OFF
|San Diego
|OFF
|Tampa Bay
|-138
|at WASHINGTON
|+118
|at BOSTON
|-180
|Pittsburgh
|+152
|Milwaukee
|-116
|at TORONTO
|-102
|at SAN FRANCISCO
|-142
|Baltimore
|+120
