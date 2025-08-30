Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 30, 2025, 12:14 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
Tampa Bay (46½) at ATLANTA
at JACKSONVILLE 3 (46½) Carolina
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Pittsburgh 3 3 (37½) at NY JETS
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
at DENVER (41½) Tennessee
San Francisco (44½) at SEATTLE
at GREEN BAY (47½) Detroit
at LA RAMS (44½) Houston
at BUFFALO (52½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TULANE (45½) Northwestern
at NAVY 38½ 41½ (50½) VMI
at MARYLAND 16½ 14½ (61½) Florida Atlantic
at KENT STATE (50½) Merrimack
at TENNESSEE 12½ 13½ (52) Syracuse
at OHIO STATE (47½) Texas
Mississippi State 12½ 14½ (60½) at SOUTHERN MISS
at PITTSBURGH 33½ 38½ (55½) Duquesne
at PURDUE 16½ 17½ (48½) Ball State
at KENTUCKY 10½ (48½) Toledo
at WEST VIRGINIA 34½ 38½ (55½) Robert Morris
at BOSTON COLLEGE 37½ 37½ (53½) Fordham
at UCONN 25½ 25½ (51½) Cent. Conn. St.
at INDIANA 23½ 23½ (52½) Old Dominion
at LOUISVILLE 40½ 38½ (56½) Eastern Kentucky
at IOWA STATE 16½ 14½ (47½) South Dakota
at NORTHERN ILLINOIS 10½ 11½ (51½) Holy Cross
at GEORGIA 38½ 38½ (52½) Marshall
Alabama 12½ 13½ (48½) at FLORIDA STATE
at AIR FORCE 30½ 30½ (54½) Bucknell
at PENN STATE 45½ 42½ (55½) Nevada
Temple (48½) at UMASS
at OREGON 27½ 27½ (56½) Montana State
at LIBERTY 26½ 25½ (52½) Maine
at ARKANSAS 40½ 46½ (61½) Alabama A&M
at MEMPHIS 23½ 27½ (55½) Chattanooga
at JAMES MADISON 21½ 26½ (54½) Weber State
at VIRGINIA 12½ 13½ (57½) Coastal Carolina
at IOWA 32½ 38½ (50½) Albany
at OKLAHOMA 35½ 36½ (60½) Illinois State
at KANSAS STATE 30½ 25½ (55½) North Dakota
at ARKANSAS STATE 11½ 13½ (59½) Southeast Missouri State
at MIDDLE TENNESSEE 10½ 10½ (53½) Austin Peay
at VANDERBILT 35½ 38½ (48½) Charleston Southern
at WESTERN KENTUCKY 27½ 27½ (60½) North Alabama
at TEXAS A&M 20½ 22½ (57½) UTSA
at TROY 22½ 20½ (48½) Nicholls State
at SOUTH ALABAMA 28½ 28½ (51½) Morgan State
at TEXAS TECH 52½ 52½ (61½) UAPB
at UTAH STATE (60½) UTEP
at CLEMSON (57½) LSU
at USC 32½ 36½ (59½) Missouri State
at LOUISIANA TECH 14½ 13½ (49½) SE Louisiana
at MICHIGAN 34½ 34½ (49½) New Mexico
at OLE MISS 37½ 34½ (60½) Georgia State
at LOUISIANA 14½ 11½ (47½) Rice
at TEXAS STATE 14½ 13½ (57½) Eastern Michigan
at BYU 28½ 44½ (62½) Portland State
at TULSA (63½) Abilene Christian
at NORTH TEXAS 23½ 24½ (63½) Lamar
at SMU 46½ 50½ (63½) East Texas A&M
at NEW MEXICO STATE 19½ 19½ (53½) Bryant
Georgia Southern (49½) at FRESNO STATE
at WASHINGTON STATE 11½ 14½ (50½) Idaho
at ARIZONA STATE 28½ 28½ (52½) Northern Arizona
at OREGON STATE (49½) Cal
at ARIZONA 13½ 16½ (53½) Hawaii
at WASHINGTON 18½ 21½ (53½) Colorado State
Utah (51½) at UCLA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (51½) Virginia Tech
Notre Dame (50½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (56½) at NORTH CAROLINA

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at HOUSTON -162 LA Angels +136
N.Y Yankees -215 at CHICAGO WHITE SOX +180
Seattle -142 at CLEVELAND +120
Detroit -118 at KANSAS CITY +100
at ATHLETICS OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y METS -178 Miami +150
at PHILADELPHIA -142 Atlanta +120
at CINCINNATI -142 St. Louis +120
Chicago Cubs -196 at COLORADO +164
at LA DODGERS -215 Arizona +180

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -146 Milwaukee +124
Tampa Bay -154 at WASHINGTON +130
at BOSTON -172 Pittsburgh +144
San Diego -186 at MINNESOTA +156
Baltimore -124 at SAN FRANCISCO +106

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

