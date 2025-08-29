Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 29, 2025, 12:13 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh 3 3 (37½) at NY JETS
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (42½) Las Vegas
at JACKSONVILLE 3 (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
San Francisco (44½) at SEATTLE
at DENVER (41½) Tennessee
at GREEN BAY (48½) Detroit
at LA RAMS (44½) Houston
at BUFFALO (52½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY 18½ 14½ (51½) Tarleton State
at FLORIDA INTERNATIONAL 30½ 30½ (54½) Bethune-Cookman
Appalachian State (49½) at CHARLOTTE
at MICHIGAN STATE 18½ 20½ (49½) Western Michigan
at WAKE FOREST 17½ 17½ (51½) Kennesaw State
at KANSAS 46½ 46½ (56½) Wagner
at ILLINOIS 39½ 45½ (63½) Western Illinois
Georgia Tech (52½) at COLORADO
Auburn (58½) at BAYLOR
UNLV 12½ (61½) at SAM HOUSTON
at SAN JOSE STATE 11½ 13½ (51½) Central Michigan

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TULANE (45½) Northwestern
Mississippi State 12½ 13½ (60½) at SOUTHERN MISS
at PURDUE 16½ 17½ (50½) Ball State
at OHIO STATE (47½) Texas
at TENNESSEE 12½ 13½ (51) Syracuse
at PITTSBURGH 33½ 37½ (55½) Duquesne
at KENT STATE (50½) Merrimack
at MARYLAND 16½ 14½ (60½) Florida Atlantic
at NAVY 38½ 41½ (50½) VMI
at KENTUCKY 10½ 10½ (47½) Toledo
at WEST VIRGINIA 34½ 38½ (55½) Robert Morris
at BOSTON COLLEGE 37½ 37½ (53½) Fordham
at UCONN 25½ 25½ (51½) Cent. Conn. St.
at INDIANA 23½ 23½ (52½) Old Dominion
at LOUISVILLE 40½ 38½ (56½) Eastern Kentucky
Alabama 12½ 13½ (49½) at FLORIDA STATE
at AIR FORCE 30½ 30½ (54½) Bucknell
at PENN STATE 45½ 43½ (55½) Nevada
Temple (48½) at UMASS
at GEORGIA 38½ 38½ (53½) Marshall
at IOWA STATE 16½ 16½ (47½) South Dakota
at NORTHERN ILLINOIS 10½ 10½ (51½) Holy Cross
at LIBERTY 26½ 25½ (52½) Maine
at OREGON 27½ 27½ (56½) Montana State
at ARKANSAS 40½ 46½ (61½) Alabama A&M
at MEMPHIS 23½ 27½ (55½) Chattanooga
at OKLAHOMA 35½ 36½ (60½) Illinois State
at IOWA 32½ 38½ (50½) Albany
at JAMES MADISON 21½ 26½ (54½) Weber State
at VIRGINIA 12½ 11½ (57½) Coastal Carolina
at TROY 22½ 20½ (48½) Nicholls State
at MIDDLE TENNESSEE 10½ (53½) Austin Peay
at SOUTH ALABAMA 28½ 28½ (51½) Morgan State
at TEXAS A&M 20½ 23½ (57½) UTSA
at WESTERN KENTUCKY 27½ 27½ (60½) North Alabama
at KANSAS STATE 30½ 25½ (55½) North Dakota
at ARKANSAS STATE 11½ 10½ (59½) Southeast Missouri State
at VANDERBILT 35½ 38½ (48½) Charleston Southern
at MICHIGAN 34½ 34½ (49½) New Mexico
at UTAH STATE (60½) UTEP
at LOUISIANA TECH 14½ 13½ (49½) SE Louisiana
at TEXAS TECH 52½ 52½ (61½) UAPB
at CLEMSON (57½) LSU
at USC 32½ 35½ (59½) Missouri State
at OLE MISS 37½ 34½ (60½) Georgia State
at TEXAS STATE 14½ 13½ (57½) Eastern Michigan
at TULSA (63½) Abilene Christian
at LOUISIANA 14½ 11½ (47½) Rice
at BYU 28½ 44½ (62½) Portland State
at NORTH TEXAS 23½ 24½ (63½) Lamar
at NEW MEXICO STATE 19½ 19½ (53½) Bryant
at SMU 46½ 50½ (63½) East Texas A&M
Georgia Southern (50½) at FRESNO STATE
at WASHINGTON STATE 11½ 13½ (50½) Idaho
at ARIZONA STATE 28½ 28½ (52½) Northern Arizona
at ARIZONA 13½ 17½ (52½) Hawaii
at OREGON STATE (50½) Cal
Utah (51½) at UCLA
at WASHINGTON 18½ 21½ (53½) Colorado State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (52½) Virginia Tech
Notre Dame (49½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (56½) at NORTH CAROLINA

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -154 at CLEVELAND +130
N.Y Yankees -220 at CHICAGO WHITE SOX +184
at KANSAS CITY -122 Detroit +104
at HOUSTON -178 LA Angels +150
at ATHLETICS -132 Texas +112

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -126 St. Louis +108
at PHILADELPHIA -178 Atlanta +150
at N.Y METS -172 Miami +144
Chicago Cubs -220 at COLORADO +184
at LA DODGERS -196 Arizona +164

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -142 at WASHINGTON +120
at TORONTO -132 Milwaukee +112
Pittsburgh -112 at BOSTON -104
San Diego -126 at MINNESOTA +108
at SAN FRANCISCO -154 Baltimore +130

