NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7½
|(47½)
|Dallas
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kansas City
|2½
|3
|(45½)
|at LA CHARGERS
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|3
|3
|(37½)
|at NY JETS
|at WASHINGTON
|6½
|6½
|(45½)
|NY Giants
|Cincinnati
|5½
|5½
|(47½)
|at CLEVELAND
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(47½)
|at ATLANTA
|Arizona
|5½
|5½
|(42½)
|at NEW ORLEANS
|at NEW ENGLAND
|2½
|2½
|(42½)
|Las Vegas
|at JACKSONVILLE
|2½
|3
|(46½)
|Carolina
|at INDIANAPOLIS
|1½
|1½
|(46½)
|Miami
|San Francisco
|2½
|2½
|(44½)
|at SEATTLE
|at DENVER
|7½
|7½
|(41½)
|Tennessee
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(48½)
|Detroit
|at LA RAMS
|2½
|2½
|(44½)
|Houston
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(52½)
|Baltimore
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|1½
|(43½)
|at CHICAGO
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARMY
|18½
|14½
|(51½)
|Tarleton State
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|30½
|30½
|(54½)
|Bethune-Cookman
|Appalachian State
|8½
|5½
|(49½)
|at CHARLOTTE
|at MICHIGAN STATE
|18½
|20½
|(49½)
|Western Michigan
|at WAKE FOREST
|17½
|17½
|(51½)
|Kennesaw State
|at KANSAS
|46½
|46½
|(56½)
|Wagner
|at ILLINOIS
|39½
|45½
|(63½)
|Western Illinois
|Georgia Tech
|4½
|4½
|(52½)
|at COLORADO
|Auburn
|2½
|2½
|(58½)
|at BAYLOR
|UNLV
|12½
|9½
|(61½)
|at SAM HOUSTON
|at SAN JOSE STATE
|11½
|13½
|(51½)
|Central Michigan
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TULANE
|6½
|4½
|(45½)
|Northwestern
|Mississippi State
|12½
|13½
|(60½)
|at SOUTHERN MISS
|at PURDUE
|16½
|17½
|(50½)
|Ball State
|at OHIO STATE
|2½
|1½
|(47½)
|Texas
|at TENNESSEE
|12½
|13½
|(51)
|Syracuse
|at PITTSBURGH
|33½
|37½
|(55½)
|Duquesne
|at KENT STATE
|8½
|6½
|(50½)
|Merrimack
|at MARYLAND
|16½
|14½
|(60½)
|Florida Atlantic
|at NAVY
|38½
|41½
|(50½)
|VMI
|at KENTUCKY
|10½
|10½
|(47½)
|Toledo
|at WEST VIRGINIA
|34½
|38½
|(55½)
|Robert Morris
|at BOSTON COLLEGE
|37½
|37½
|(53½)
|Fordham
|at UCONN
|25½
|25½
|(51½)
|Cent. Conn. St.
|at INDIANA
|23½
|23½
|(52½)
|Old Dominion
|at LOUISVILLE
|40½
|38½
|(56½)
|Eastern Kentucky
|Alabama
|12½
|13½
|(49½)
|at FLORIDA STATE
|at AIR FORCE
|30½
|30½
|(54½)
|Bucknell
|at PENN STATE
|45½
|43½
|(55½)
|Nevada
|Temple
|1½
|2½
|(48½)
|at UMASS
|at GEORGIA
|38½
|38½
|(53½)
|Marshall
|at IOWA STATE
|16½
|16½
|(47½)
|South Dakota
|at NORTHERN ILLINOIS
|10½
|10½
|(51½)
|Holy Cross
|at LIBERTY
|26½
|25½
|(52½)
|Maine
|at OREGON
|27½
|27½
|(56½)
|Montana State
|at ARKANSAS
|40½
|46½
|(61½)
|Alabama A&M
|at MEMPHIS
|23½
|27½
|(55½)
|Chattanooga
|at OKLAHOMA
|35½
|36½
|(60½)
|Illinois State
|at IOWA
|32½
|38½
|(50½)
|Albany
|at JAMES MADISON
|21½
|26½
|(54½)
|Weber State
|at VIRGINIA
|12½
|11½
|(57½)
|Coastal Carolina
|at TROY
|22½
|20½
|(48½)
|Nicholls State
|at MIDDLE TENNESSEE
|10½
|9½
|(53½)
|Austin Peay
|at SOUTH ALABAMA
|28½
|28½
|(51½)
|Morgan State
|at TEXAS A&M
|20½
|23½
|(57½)
|UTSA
|at WESTERN KENTUCKY
|27½
|27½
|(60½)
|North Alabama
|at KANSAS STATE
|30½
|25½
|(55½)
|North Dakota
|at ARKANSAS STATE
|11½
|10½
|(59½)
|Southeast Missouri State
|at VANDERBILT
|35½
|38½
|(48½)
|Charleston Southern
|at MICHIGAN
|34½
|34½
|(49½)
|New Mexico
|at UTAH STATE
|3½
|5½
|(60½)
|UTEP
|at LOUISIANA TECH
|14½
|13½
|(49½)
|SE Louisiana
|at TEXAS TECH
|52½
|52½
|(61½)
|UAPB
|at CLEMSON
|3½
|3½
|(57½)
|LSU
|at USC
|32½
|35½
|(59½)
|Missouri State
|at OLE MISS
|37½
|34½
|(60½)
|Georgia State
|at TEXAS STATE
|14½
|13½
|(57½)
|Eastern Michigan
|at TULSA
|4½
|5½
|(63½)
|Abilene Christian
|at LOUISIANA
|14½
|11½
|(47½)
|Rice
|at BYU
|28½
|44½
|(62½)
|Portland State
|at NORTH TEXAS
|23½
|24½
|(63½)
|Lamar
|at NEW MEXICO STATE
|19½
|19½
|(53½)
|Bryant
|at SMU
|46½
|50½
|(63½)
|East Texas A&M
|Georgia Southern
|2½
|1½
|(50½)
|at FRESNO STATE
|at WASHINGTON STATE
|11½
|13½
|(50½)
|Idaho
|at ARIZONA STATE
|28½
|28½
|(52½)
|Northern Arizona
|at ARIZONA
|13½
|17½
|(52½)
|Hawaii
|at OREGON STATE
|3½
|2½
|(50½)
|Cal
|Utah
|4½
|5½
|(51½)
|at UCLA
|at WASHINGTON
|18½
|21½
|(53½)
|Colorado State
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|7½
|(52½)
|Virginia Tech
|Notre Dame
|2½
|2½
|(49½)
|at MIAMI (FL)
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|TCU
|3½
|3½
|(56½)
|at NORTH CAROLINA
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Seattle
|-154
|at CLEVELAND
|+130
|N.Y Yankees
|-220
|at CHICAGO WHITE SOX
|+184
|at KANSAS CITY
|-122
|Detroit
|+104
|at HOUSTON
|-178
|LA Angels
|+150
|at ATHLETICS
|-132
|Texas
|+112
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-126
|St. Louis
|+108
|at PHILADELPHIA
|-178
|Atlanta
|+150
|at N.Y METS
|-172
|Miami
|+144
|Chicago Cubs
|-220
|at COLORADO
|+184
|at LA DODGERS
|-196
|Arizona
|+164
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-142
|at WASHINGTON
|+120
|at TORONTO
|-132
|Milwaukee
|+112
|Pittsburgh
|-112
|at BOSTON
|-104
|San Diego
|-126
|at MINNESOTA
|+108
|at SAN FRANCISCO
|-154
|Baltimore
|+130
