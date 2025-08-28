Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 28, 2025, 12:15 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (46½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh 3 3 (37½) at NY JETS
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (42½) Las Vegas
at JACKSONVILLE 3 (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
San Francisco (44½) at SEATTLE
at DENVER (41½) Tennessee
at GREEN BAY (48½) Detroit
at LA RAMS (44½) Houston
at BUFFALO (52½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Boise State (62½) at SOUTH FLORIDA
at RUTGERS 10½ 15½ (51½) Ohio
at BOWLING GREEN 16½ 16½ (51½) Lafayette
at UCF 17½ 20½ (52½) Jacksonville State
Wyoming (48½) at AKRON
at NC STATE 11½ 13½ (60½) East Carolina
at DELAWARE 32½ 31½ (54½) Delaware State
at UL MONROE 21½ 25½ (46½) Saint Francis (PA)
at DUKE 29½ 33½ (47½) Elon
at OKLAHOMA STATE 21½ 22½ (56½) UT Martin
at MISSOURI 35½ 36½ (51½) Central Arkansas
at MINNESOTA 16½ 17½ (43½) Buffalo
at HOUSTON 23½ 22½ (55½) Stephen F. Austin
Nebraska (51½) at CINCINNATI
at WISCONSIN 17½ 17½ (40½) Miami (OH)
at SAN DIEGO STATE 15½ 18½ (54½) Stony Brook

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY 18½ 14½ (51½) Tarleton State
at MICHIGAN STATE 18½ 21 (49½) Western Michigan
at WAKE FOREST 17½ 17½ (51) Kennesaw State
Appalachian State (49½) at CHARLOTTE
at ILLINOIS 39½ 45½ (63½) Western Illinois
at KANSAS 46½ 46½ (56½) Wagner
Auburn (58½) at BAYLOR
Georgia Tech (52½) at COLORADO
UNLV 12½ (61½) at SAM HOUSTON
at SAN JOSE STATE 11½ 13½ (51½) Central Michigan

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PURDUE 16½ 18½ (49½) Ball State
at OHIO STATE (47½) Texas
at TULANE (45½) Northwestern
at TENNESSEE 12½ 13½ (51) Syracuse
at KENT STATE (50½) Merrimack
at NAVY 38½ 41½ (50½) VMI
at PITTSBURGH 33½ 37½ (55½) Duquesne
at MARYLAND 16½ 14½ (61½) Florida Atlantic
Mississippi State 12½ 12½ (60½) at SOUTHERN MISS
at KENTUCKY 10½ (47½) Toledo
at BOSTON COLLEGE 37½ 37½ (53½) Fordham
at UCONN 25½ 25½ (51½) Cent. Conn. St.
at WEST VIRGINIA 34½ 38½ (55½) Robert Morris
at INDIANA 23½ 23½ (54½) Old Dominion
at LOUISVILLE 40½ 38½ (56½) Eastern Kentucky
at PENN STATE 45½ 44½ (56½) Nevada
at NORTHERN ILLINOIS 10½ 10½ (51½) Holy Cross
at GEORGIA 38½ 39½ (55½) Marshall
at AIR FORCE 30½ 30½ (55½) Bucknell
Alabama 12½ 13½ (50½) at FLORIDA STATE
Temple (47½) at UMASS
at IOWA STATE 16½ 16½ (47½) South Dakota
at LIBERTY 26½ 25½ (52½) Maine
at OREGON 27½ 27½ (56½) Montana State
at ARKANSAS 40½ 46½ (61½) Alabama A&M
at MEMPHIS 23½ 27½ (55½) Chattanooga
at OKLAHOMA 35½ 36½ (60½) Illinois State
at JAMES MADISON 21½ 26½ (54½) Weber State
at IOWA 32½ 38½ (50½) Albany
at VIRGINIA 12½ 11½ (58½) Coastal Carolina
at TROY 22½ 20½ (48½) Nicholls State
at MIDDLE TENNESSEE 10½ (53½) Austin Peay
at TEXAS A&M 20½ 24½ (57½) UTSA
at ARKANSAS STATE 11½ 10½ (59½) Southeast Missouri State
at SOUTH ALABAMA 28½ 28½ (51½) Morgan State
at VANDERBILT 35½ 38½ (48½) Charleston Southern
at KANSAS STATE 30½ 25½ (55½) North Dakota
at WESTERN KENTUCKY 27½ 27½ (60½) North Alabama
at LOUISIANA TECH 14½ 13½ (49½) SE Louisiana
at UTAH STATE (60½) UTEP
at USC 32½ 35½ (59½) Missouri State
at MICHIGAN 34½ 34½ (49½) New Mexico
at CLEMSON (57½) LSU
at OLE MISS 37½ 34½ (60½) Georgia State
at NORTH TEXAS 23½ 24½ (63½) Lamar
at TEXAS STATE 14½ 13½ (58½) Eastern Michigan
at BYU 28½ 44½ (62½) Portland State
at LOUISIANA 14½ 11½ (47½) Rice
at TULSA (63½) Abilene Christian
at NEW MEXICO STATE 19½ 19½ (53½) Bryant
at SMU 46½ 48½ (62½) East Texas A&M
Georgia Southern (51½) at FRESNO STATE
at ARIZONA STATE 28½ 28½ (52½) Northern Arizona
at WASHINGTON STATE 11½ 13½ (50½) Idaho
at ARIZONA 13½ 17½ (52½) Hawaii
at OREGON STATE (50½) Cal
Utah (51½) at UCLA
at WASHINGTON 18½ 21½ (53½) Colorado State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (52½) Virginia Tech
Notre Dame (49½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (56½) at NORTH CAROLINA

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -184 at BALTIMORE +154
N.Y Yankees -188 at CHICAGO WHITE SOX +158

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -168 Arizona +142
at ST. LOUIS -126 Pittsburgh +108
Chicago Cubs -130 at SAN FRANCISCO +110
at PHILADELPHIA -188 Atlanta +158
at N.Y METS -235 Miami +194

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at HOUSTON -275 Colorado +225

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

