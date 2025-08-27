Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 27, 2025, 12:17 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (46½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh 3 3 (37½) at NY JETS
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Cincinnati (45½) at CLEVELAND
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (42½) Las Vegas
at JACKSONVILLE 3 (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
San Francisco (44½) at SEATTLE
at DENVER (41½) Tennessee
at GREEN BAY (48½) Detroit
at LA RAMS (44½) Houston
at BUFFALO (52½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Boise State (62½) at SOUTH FLORIDA
at RUTGERS 10½ 15½ (49½) Ohio
at BOWLING GREEN 16½ 15½ (51½) Lafayette
at UL MONROE 21½ 23½ (45½) Saint Francis (PA)
at NC STATE 11½ 14½ (60½) East Carolina
Wyoming (48½) at AKRON
at DELAWARE 32½ 29½ (54½) Delaware State
at UCF 17½ 20½ (52½) Jacksonville State
at MISSOURI 35½ 36½ (51½) Central Arkansas
at DUKE 29½ 33½ (47½) Elon
at OKLAHOMA STATE 21½ 19½ (55½) UT Martin
at HOUSTON 23½ 22½ (55½) Stephen F. Austin
at MINNESOTA 16½ 17½ (43½) Buffalo
Nebraska (52½) at CINCINNATI
at WISCONSIN 17½ 17½ (39½) Miami (OH)
at SAN DIEGO STATE 15½ 18½ (53½) Stony Brook

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY 18½ 14½ (51½) Tarleton State
at MICHIGAN STATE 18½ 20½ (49½) Western Michigan
at WAKE FOREST 17½ 18½ (51½) Kennesaw State
Appalachian State (50½) at CHARLOTTE
at ILLINOIS 39½ 45½ (63½) Western Illinois
Georgia Tech (52½) at COLORADO
Auburn (57½) at BAYLOR
UNLV 12½ (61½) at SAM HOUSTON
at SAN JOSE STATE 11½ 11½ (51½) Central Michigan

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MARYLAND 16½ 14½ (59½) Florida Atlantic
at PURDUE 16½ 18½ (50½) Ball State
at OHIO STATE (47½) Texas
at TENNESSEE 12½ 13½ (51) Syracuse
at KENT STATE (50½) Merrimack
at TULANE (46½) Northwestern
Mississippi State 12½ 12½ (60½) at SOUTHERN MISS
at KENTUCKY 10½ (47½) Toledo
at INDIANA 23½ 23½ (54½) Old Dominion
at LOUISVILLE 40½ 38½ (56½) Eastern Kentucky
at GEORGIA 38½ 39½ (55½) Marshall
Alabama 12½ 13½ (50½) at FLORIDA STATE
at PENN STATE 45½ 44½ (57½) Nevada
Temple (47½) at UMASS
at IOWA STATE 16½ 14½ (47½) South Dakota
at OREGON 27½ 27½ (56½) Montana State
at LIBERTY 26½ 25½ (52½) Maine
at IOWA 32½ 38½ (50½) Albany
at VIRGINIA 12½ 11½ (58½) Coastal Carolina
at JAMES MADISON 21½ 26½ (54½) Weber State
at OKLAHOMA 35½ 36½ (60½) Illinois State
at TROY 22½ 20½ (48½) Nicholls State
at VANDERBILT 35½ 36½ (48½) Charleston Southern
at ARKANSAS STATE 11½ 10½ (59½) Southeast Missouri State
at TEXAS A&M 20½ 24½ (57½) UTSA
at KANSAS STATE 30½ 25½ (55½) North Dakota
at MICHIGAN 34½ 34½ (49½) New Mexico
at UTAH STATE (60½) UTEP
at USC 32½ 35½ (59½) Missouri State
at CLEMSON (57½) LSU
at LOUISIANA TECH 14½ 13½ (49½) SE Louisiana
at OLE MISS 37½ 35½ (60½) Georgia State
at BYU 28½ 44½ (62½) Portland State
at TULSA (63½) Abilene Christian
at NORTH TEXAS 23½ 24½ (63½) Lamar
at LOUISIANA 14½ 11½ (47½) Rice
at TEXAS STATE 14½ 13½ (58½) Eastern Michigan
at NEW MEXICO STATE 19½ 19½ (53½) Bryant
at SMU 46½ 48½ (62½) East Texas A&M
Georgia Southern (51½) at FRESNO STATE
at WASHINGTON STATE 11½ 13½ (50½) Idaho
at ARIZONA STATE 28½ 28½ (52½) Northern Arizona
at OREGON STATE (50½) Cal
at ARIZONA 13½ 17½ (52½) Hawaii
Utah (51½) at UCLA
at WASHINGTON 18½ 22½ (53½) Colorado State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (52½) Virginia Tech
Notre Dame (49½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (56½) at NORTH CAROLINA

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -134 at CLEVELAND +114
Boston -158 at BALTIMORE +134
at TORONTO OFF Minnesota OFF
Kansas City -124 at CHICAGO WHITE SOX +106
at TEXAS OFF LA Angels OFF
Detroit -130 at ATHLETICS +110

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -126 at MIAMI +108
at N.Y METS -154 Philadelphia +130
at MILWAUKEE -142 Arizona +120
at ST. LOUIS OFF Pittsburgh OFF
at LA DODGERS -205 Cincinnati +172
Chicago Cubs -126 at SAN FRANCISCO +108

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -270 Washington +220
at SEATTLE -136 San Diego +116
at HOUSTON -310 Colorado +250

