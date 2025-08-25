College Football Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Boise State 9½ 6½ (63½) at SOUTH FLORIDA at RUTGERS 10½ 14½…
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Boise State
|9½
|6½
|(63½)
|at SOUTH FLORIDA
|at RUTGERS
|10½
|14½
|(46½)
|Ohio
|at BOWLING GREEN
|16½
|13½
|(52½)
|Lafayette
|at UL MONROE
|21½
|22½
|(45½)
|Saint Francis (PA)
|at NC STATE
|11½
|11½
|(59½)
|East Carolina
|Wyoming
|8½
|7½
|(50½)
|at AKRON
|at DELAWARE
|32½
|29½
|(54½)
|Delaware State
|at UCF
|17½
|17½
|(52½)
|Jacksonville State
|at MISSOURI
|35½
|36½
|(51½)
|Central Arkansas
|at DUKE
|29½
|33½
|(47½)
|Elon
|at OKLAHOMA STATE
|21½
|17½
|(55½)
|UT Martin
|at HOUSTON
|23½
|22½
|(55½)
|Stephen F. Austin
|at MINNESOTA
|16½
|18½
|(44½)
|Buffalo
|Nebraska
|6½
|6½
|(54½)
|at CINCINNATI
|at WISCONSIN
|17½
|17½
|(39½)
|Miami (OH)
|at SAN DIEGO STATE
|15½
|18½
|(53½)
|Stony Brook
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARMY
|18½
|16½
|(51½)
|Tarleton State
|at MICHIGAN STATE
|18½
|19½
|(49½)
|Western Michigan
|at WAKE FOREST
|17½
|16½
|(51½)
|Kennesaw State
|Appalachian State
|8½
|6½
|(52½)
|at CHARLOTTE
|at ILLINOIS
|39½
|45½
|(63½)
|Western Illinois
|Georgia Tech
|4½
|3½
|(54½)
|at COLORADO
|Auburn
|2½
|2½
|(57½)
|at BAYLOR
|UNLV
|12½
|10½
|(60½)
|at SAM HOUSTON
|at SAN JOSE STATE
|11½
|11½
|(51½)
|Central Michigan
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MARYLAND
|16½
|14½
|(59½)
|Florida Atlantic
|at PURDUE
|16½
|17½
|(50½)
|Ball State
|at OHIO STATE
|2½
|2½
|(47½)
|Texas
|at TENNESSEE
|12½
|13½
|(50½)
|Syracuse
|at KENT STATE
|8½
|6½
|(50½)
|Merrimack
|at TULANE
|6½
|6½
|(46½)
|Northwestern
|Mississippi State
|12½
|11½
|(60½)
|at SOUTHERN MISS
|at KENTUCKY
|10½
|7½
|(48½)
|Toledo
|at INDIANA
|23½
|22½
|(54½)
|Old Dominion
|at LOUISVILLE
|40½
|38½
|(56½)
|Eastern Kentucky
|at GEORGIA
|38½
|39½
|(55½)
|Marshall
|Alabama
|12½
|13½
|(50½)
|at FLORIDA STATE
|at PENN STATE
|45½
|44½
|(57½)
|Nevada
|Temple
|1½
|2½
|(50½)
|at UMASS
|at IOWA STATE
|16½
|15½
|(47½)
|South Dakota
|at OREGON
|27½
|27½
|(56½)
|Montana State
|at LIBERTY
|26½
|25½
|(52½)
|Maine
|at IOWA
|32½
|37½
|(50½)
|Albany
|at VIRGINIA
|12½
|12½
|(57½)
|Coastal Carolina
|at JAMES MADISON
|21½
|25½
|(54½)
|Weber State
|at OKLAHOMA
|35½
|35½
|(60½)
|Illinois State
|at TROY
|22½
|19½
|(46½)
|Nicholls State
|at VANDERBILT
|35½
|36½
|(48½)
|Charleston Southern
|at ARKANSAS STATE
|11½
|10½
|(59½)
|Southeast Missouri State
|at TEXAS A&M
|20½
|23½
|(57½)
|UTSA
|at KANSAS STATE
|30½
|25½
|(55½)
|North Dakota
|at MICHIGAN
|34½
|36½
|(50½)
|New Mexico
|at UTAH STATE
|3½
|6½
|(60½)
|UTEP
|at USC
|32½
|34½
|(59½)
|Missouri State
|at CLEMSON
|3½
|3½
|(57½)
|LSU
|at LOUISIANA TECH
|14½
|13½
|(49½)
|SE Louisiana
|at OLE MISS
|37½
|38½
|(61½)
|Georgia State
|at BYU
|28½
|43½
|(60½)
|Portland State
|at TULSA
|4½
|5½
|(63½)
|Abilene Christian
|at NORTH TEXAS
|23½
|24½
|(63½)
|Lamar
|at LOUISIANA
|14½
|13½
|(48½)
|Rice
|at TEXAS STATE
|14½
|13½
|(57½)
|Eastern Michigan
|at NEW MEXICO STATE
|19½
|19½
|(53½)
|Bryant
|at SMU
|46½
|48½
|(62½)
|East Texas A&M
|at FRESNO STATE
|2½
|1½
|(52½)
|Georgia Southern
|at WASHINGTON STATE
|11½
|13½
|(50½)
|Idaho
|at ARIZONA STATE
|28½
|28½
|(52½)
|Northern Arizona
|at OREGON STATE
|3½
|2½
|(50½)
|Cal
|at ARIZONA
|13½
|16½
|(55½)
|Hawaii
|Utah
|4½
|6½
|(51½)
|at UCLA
|at WASHINGTON
|18½
|20½
|(52½)
|Colorado State
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|7½
|(50½)
|Virginia Tech
|Notre Dame
|2½
|2½
|(50½)
|at MIAMI (FL)
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|TCU
|3½
|3½
|(57½)
|at NORTH CAROLINA
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|OFF
|Boston
|OFF
|at CLEVELAND
|-146
|Tampa Bay
|+124
|at TORONTO
|-132
|Minnesota
|+112
|Kansas City
|-134
|at CHICAGO WHITE SOX
|+114
|at TEXAS
|-180
|LA Angels
|+152
|Detroit
|-230
|at ATHLETICS
|+190
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Atlanta
|-120
|at MIAMI
|+102
|Philadelphia
|-124
|at N.Y METS
|+106
|at MILWAUKEE
|-178
|Arizona
|+150
|at ST. LOUIS
|-138
|Pittsburgh
|+118
|at LA DODGERS
|-142
|Cincinnati
|+120
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-225
|Washington
|+188
|at SEATTLE
|-126
|San Diego
|+108
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
