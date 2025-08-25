Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 25, 2025, 12:14 AM

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Boise State (63½) at SOUTH FLORIDA
at RUTGERS 10½ 14½ (46½) Ohio
at BOWLING GREEN 16½ 13½ (52½) Lafayette
at UL MONROE 21½ 22½ (45½) Saint Francis (PA)
at NC STATE 11½ 11½ (59½) East Carolina
Wyoming (50½) at AKRON
at DELAWARE 32½ 29½ (54½) Delaware State
at UCF 17½ 17½ (52½) Jacksonville State
at MISSOURI 35½ 36½ (51½) Central Arkansas
at DUKE 29½ 33½ (47½) Elon
at OKLAHOMA STATE 21½ 17½ (55½) UT Martin
at HOUSTON 23½ 22½ (55½) Stephen F. Austin
at MINNESOTA 16½ 18½ (44½) Buffalo
Nebraska (54½) at CINCINNATI
at WISCONSIN 17½ 17½ (39½) Miami (OH)
at SAN DIEGO STATE 15½ 18½ (53½) Stony Brook

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY 18½ 16½ (51½) Tarleton State
at MICHIGAN STATE 18½ 19½ (49½) Western Michigan
at WAKE FOREST 17½ 16½ (51½) Kennesaw State
Appalachian State (52½) at CHARLOTTE
at ILLINOIS 39½ 45½ (63½) Western Illinois
Georgia Tech (54½) at COLORADO
Auburn (57½) at BAYLOR
UNLV 12½ 10½ (60½) at SAM HOUSTON
at SAN JOSE STATE 11½ 11½ (51½) Central Michigan

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MARYLAND 16½ 14½ (59½) Florida Atlantic
at PURDUE 16½ 17½ (50½) Ball State
at OHIO STATE (47½) Texas
at TENNESSEE 12½ 13½ (50½) Syracuse
at KENT STATE (50½) Merrimack
at TULANE (46½) Northwestern
Mississippi State 12½ 11½ (60½) at SOUTHERN MISS
at KENTUCKY 10½ (48½) Toledo
at INDIANA 23½ 22½ (54½) Old Dominion
at LOUISVILLE 40½ 38½ (56½) Eastern Kentucky
at GEORGIA 38½ 39½ (55½) Marshall
Alabama 12½ 13½ (50½) at FLORIDA STATE
at PENN STATE 45½ 44½ (57½) Nevada
Temple (50½) at UMASS
at IOWA STATE 16½ 15½ (47½) South Dakota
at OREGON 27½ 27½ (56½) Montana State
at LIBERTY 26½ 25½ (52½) Maine
at IOWA 32½ 37½ (50½) Albany
at VIRGINIA 12½ 12½ (57½) Coastal Carolina
at JAMES MADISON 21½ 25½ (54½) Weber State
at OKLAHOMA 35½ 35½ (60½) Illinois State
at TROY 22½ 19½ (46½) Nicholls State
at VANDERBILT 35½ 36½ (48½) Charleston Southern
at ARKANSAS STATE 11½ 10½ (59½) Southeast Missouri State
at TEXAS A&M 20½ 23½ (57½) UTSA
at KANSAS STATE 30½ 25½ (55½) North Dakota
at MICHIGAN 34½ 36½ (50½) New Mexico
at UTAH STATE (60½) UTEP
at USC 32½ 34½ (59½) Missouri State
at CLEMSON (57½) LSU
at LOUISIANA TECH 14½ 13½ (49½) SE Louisiana
at OLE MISS 37½ 38½ (61½) Georgia State
at BYU 28½ 43½ (60½) Portland State
at TULSA (63½) Abilene Christian
at NORTH TEXAS 23½ 24½ (63½) Lamar
at LOUISIANA 14½ 13½ (48½) Rice
at TEXAS STATE 14½ 13½ (57½) Eastern Michigan
at NEW MEXICO STATE 19½ 19½ (53½) Bryant
at SMU 46½ 48½ (62½) East Texas A&M
at FRESNO STATE (52½) Georgia Southern
at WASHINGTON STATE 11½ 13½ (50½) Idaho
at ARIZONA STATE 28½ 28½ (52½) Northern Arizona
at OREGON STATE (50½) Cal
at ARIZONA 13½ 16½ (55½) Hawaii
Utah (51½) at UCLA
at WASHINGTON 18½ 20½ (52½) Colorado State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (50½) Virginia Tech
Notre Dame (50½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (57½) at NORTH CAROLINA

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE OFF Boston OFF
at CLEVELAND -146 Tampa Bay +124
at TORONTO -132 Minnesota +112
Kansas City -134 at CHICAGO WHITE SOX +114
at TEXAS -180 LA Angels +152
Detroit -230 at ATHLETICS +190

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -120 at MIAMI +102
Philadelphia -124 at N.Y METS +106
at MILWAUKEE -178 Arizona +150
at ST. LOUIS -138 Pittsburgh +118
at LA DODGERS -142 Cincinnati +120

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -225 Washington +188
at SEATTLE -126 San Diego +108

Sports
