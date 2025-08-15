Live Radio
Rogers Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 7:42 PM

Friday

At Canyon Meadows G&CC

Calgary, Alberta

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,093; Par: 70

First Round

Steven Alker 33-30—63
Miguel Angel Jimenez 32-31—63
Shane Bertsch 31-33—64
Tommy Gainey 33-31—64
Doug Barron 34-31—65
Ricardo Gonzalez 34-31—65
Richard Green 34-31—65
Soren Kjeldsen 31-34—65
Tag Ridings 31-34—65
Jason Caron 33-33—66
Ken Duke 30-36—66
Hiroyuki Fujita 33-33—66
Matt Gogel 34-32—66
Mark Hensby 33-33—66
Brett Quigley 33-33—66
Mark Walker 33-33—66
Woody Austin 34-33—67
Harrison Frazar 35-32—67
Brian Gay 33-34—67
Wes Martin 36-31—67
Cameron Percy 34-33—67
Stuart Appleby 36-32—68
Darren Clarke 33-35—68
Glen Day 35-33—68
Chris DiMarco 34-34—68
Fredrik Jacobson 34-34—68
Brendan Jones 36-32—68
Jerry Kelly 35-33—68
Corey Pavin 34-34—68
Paul Stankowski 36-32—68
Ken Tanigawa 34-34—68
Charlie Wi 35-33—68
Y.E. Yang 37-31—68
Notah Begay 35-34—69
Olin Browne 34-35—69
Greg Chalmers 35-34—69
David Duval 34-35—69
Carlos Franco 34-35—69
Padraig Harrington 33-36—69
J.J. Henry 33-36—69
Brandt Jobe 36-33—69
Scott Parel 35-34—69
Tom Pernice 35-34—69
John Rollins 36-33—69
Kirk Triplett 34-35—69
Duffy Waldorf 36-33—69
Michael Wright 35-34—69
Chad Campbell 36-34—70
Jeff Maggert 35-35—70
Tim Petrovic 37-33—70
Dicky Pride 35-35—70
Gene Sauers 37-33—70
Vijay Singh 36-34—70
Scott Verplank 33-37—70
Boo Weekley 36-34—70
Mike Weir 35-35—70
Stephen Ames 36-35—71
Gordon Burns 37-34—71
Thongchai Jaidee 38-33—71
John Senden 36-35—71
Heath Slocum 37-34—71
Mario Tiziani 36-35—71
Scott Dunlap 38-34—72
Paul Goydos 36-36—72
Scott Hend 36-36—72
John Huston 32-40—72
Timothy O’Neal 36-36—72
Bo Van Pelt 37-35—72
Mark Wilson 37-35—72
Felipe Aguilar 36-37—73
Jason Bohn 38-35—73
Michael Jonzon 36-37—73
Robert Karlsson 37-36—73
Rob Labritz 38-35—73
David Bransdon 38-36—74
Lee Janzen 36-38—74
Bob Estes 39-36—75
Scott McCarron 36-41—77

