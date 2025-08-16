Live Radio
Rogers Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 11:44 PM

Saturday

At Canyon Meadows G&CC

Calgary, Alberta

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,093; Par: 70

Second Round

Miguel Angel Jimenez 63-63—126
Richard Green 65-62—127
Steven Alker 63-65—128
Tommy Gainey 64-64—128
Ricardo Gonzalez 65-63—128
Matt Gogel 66-64—130
Mark Hensby 66-64—130
Soren Kjeldsen 65-65—130
Fredrik Jacobson 68-63—131
Jason Caron 66-66—132
Charlie Wi 68-64—132
Doug Barron 65-68—133
Ken Duke 66-67—133
Harrison Frazar 67-66—133
Hiroyuki Fujita 66-67—133
Michael Wright 69-64—133
Shane Bertsch 64-70—134
Jerry Kelly 68-66—134
Cameron Percy 67-67—134
Tag Ridings 65-69—134
Paul Stankowski 68-66—134
Darren Clarke 68-67—135
J.J. Henry 69-66—135
Wes Martin 67-68—135
Brett Quigley 66-69—135
Ken Tanigawa 68-67—135
Stuart Appleby 68-68—136
Chris DiMarco 68-68—136
Brendan Jones 68-68—136
Heath Slocum 71-65—136
Mark Walker 66-70—136
Greg Chalmers 69-68—137
Glen Day 68-69—137
Carlos Franco 69-68—137
Brian Gay 67-70—137
Scott Hend 72-65—137
Corey Pavin 68-69—137
Tom Pernice 69-68—137
John Rollins 69-68—137
Mario Tiziani 71-66—137
Y.E. Yang 68-69—137
Felipe Aguilar 73-65—138
Woody Austin 67-71—138
David Bransdon 74-64—138
David Duval 69-69—138
Brandt Jobe 69-69—138
Tim Petrovic 70-68—138
Vijay Singh 70-68—138
Boo Weekley 70-68—138
Notah Begay 69-70—139
Padraig Harrington 69-70—139
Gene Sauers 70-69—139
Mike Weir 70-69—139
Gordon Burns 71-69—140
Chad Campbell 70-70—140
Scott Dunlap 72-68—140
Thongchai Jaidee 71-69—140
Dicky Pride 70-70—140
Bo Van Pelt 72-68—140
Duffy Waldorf 69-71—140
Jason Bohn 73-68—141
Olin Browne 69-72—141
John Huston 73-68—141
Michael Jonzon 73-68—141
Timothy O’Neal 72-69—141
Scott Parel 69-72—141
Mark Wilson 72-69—141
Stephen Ames 71-71—142
Robert Karlsson 73-69—142
Jeff Maggert 70-72—142
John Senden 71-72—143
Scott Verplank 70-73—143
Paul Goydos 72-73—145
Rob Labritz 73-72—145
Scott McCarron 77-68—145
Lee Janzen 74-72—146
Bob Estes 75-73—148
Kirk Triplett 69-80—149

