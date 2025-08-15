Rogers Charity Classic Par Scores

Friday
At Canyon Meadows G&CC
Calgary, Alberta
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,093; Par: 70
First Round
|Steven Alker
|33-30—63
|-7
|Miguel Angel Jimenez
|32-31—63
|-7
|Shane Bertsch
|31-33—64
|-6
|Tommy Gainey
|33-31—64
|-6
|Doug Barron
|34-31—65
|-5
|Ricardo Gonzalez
|34-31—65
|-5
|Richard Green
|34-31—65
|-5
|Soren Kjeldsen
|31-34—65
|-5
|Tag Ridings
|31-34—65
|-5
|Jason Caron
|33-33—66
|-4
|Ken Duke
|30-36—66
|-4
|Hiroyuki Fujita
|33-33—66
|-4
|Matt Gogel
|34-32—66
|-4
|Mark Hensby
|33-33—66
|-4
|Brett Quigley
|33-33—66
|-4
|Mark Walker
|33-33—66
|-4
|Woody Austin
|34-33—67
|-3
|Harrison Frazar
|35-32—67
|-3
|Brian Gay
|33-34—67
|-3
|Wes Martin
|36-31—67
|-3
|Cameron Percy
|34-33—67
|-3
|Stuart Appleby
|36-32—68
|-2
|Darren Clarke
|33-35—68
|-2
|Glen Day
|35-33—68
|-2
|Chris DiMarco
|34-34—68
|-2
|Fredrik Jacobson
|34-34—68
|-2
|Brendan Jones
|36-32—68
|-2
|Jerry Kelly
|35-33—68
|-2
|Corey Pavin
|34-34—68
|-2
|Paul Stankowski
|36-32—68
|-2
|Ken Tanigawa
|34-34—68
|-2
|Charlie Wi
|35-33—68
|-2
|Y.E. Yang
|37-31—68
|-2
|Notah Begay
|35-34—69
|-1
|Olin Browne
|34-35—69
|-1
|Greg Chalmers
|35-34—69
|-1
|David Duval
|34-35—69
|-1
|Carlos Franco
|34-35—69
|-1
|Padraig Harrington
|33-36—69
|-1
|J.J. Henry
|33-36—69
|-1
|Brandt Jobe
|36-33—69
|-1
|Scott Parel
|35-34—69
|-1
|Tom Pernice
|35-34—69
|-1
|John Rollins
|36-33—69
|-1
|Kirk Triplett
|34-35—69
|-1
|Duffy Waldorf
|36-33—69
|-1
|Michael Wright
|35-34—69
|-1
|Chad Campbell
|36-34—70
|E
|Jeff Maggert
|35-35—70
|E
|Tim Petrovic
|37-33—70
|E
|Dicky Pride
|35-35—70
|E
|Gene Sauers
|37-33—70
|E
|Vijay Singh
|36-34—70
|E
|Scott Verplank
|33-37—70
|E
|Boo Weekley
|36-34—70
|E
|Mike Weir
|35-35—70
|E
|Stephen Ames
|36-35—71
|+1
|Gordon Burns
|37-34—71
|+1
|Thongchai Jaidee
|38-33—71
|+1
|John Senden
|36-35—71
|+1
|Heath Slocum
|37-34—71
|+1
|Mario Tiziani
|36-35—71
|+1
|Scott Dunlap
|38-34—72
|+2
|Paul Goydos
|36-36—72
|+2
|Scott Hend
|36-36—72
|+2
|John Huston
|32-40—72
|+2
|Timothy O’Neal
|36-36—72
|+2
|Bo Van Pelt
|37-35—72
|+2
|Mark Wilson
|37-35—72
|+2
|Felipe Aguilar
|36-37—73
|+3
|Jason Bohn
|38-35—73
|+3
|Michael Jonzon
|36-37—73
|+3
|Robert Karlsson
|37-36—73
|+3
|Rob Labritz
|38-35—73
|+3
|David Bransdon
|38-36—74
|+4
|Lee Janzen
|36-38—74
|+4
|Bob Estes
|39-36—75
|+5
|Scott McCarron
|36-41—77
|+7
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.