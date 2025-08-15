Live Radio
Rogers Charity Classic Par Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 7:42 PM

Friday

At Canyon Meadows G&CC

Calgary, Alberta

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,093; Par: 70

First Round

Steven Alker 33-30—63 -7
Miguel Angel Jimenez 32-31—63 -7
Shane Bertsch 31-33—64 -6
Tommy Gainey 33-31—64 -6
Doug Barron 34-31—65 -5
Ricardo Gonzalez 34-31—65 -5
Richard Green 34-31—65 -5
Soren Kjeldsen 31-34—65 -5
Tag Ridings 31-34—65 -5
Jason Caron 33-33—66 -4
Ken Duke 30-36—66 -4
Hiroyuki Fujita 33-33—66 -4
Matt Gogel 34-32—66 -4
Mark Hensby 33-33—66 -4
Brett Quigley 33-33—66 -4
Mark Walker 33-33—66 -4
Woody Austin 34-33—67 -3
Harrison Frazar 35-32—67 -3
Brian Gay 33-34—67 -3
Wes Martin 36-31—67 -3
Cameron Percy 34-33—67 -3
Stuart Appleby 36-32—68 -2
Darren Clarke 33-35—68 -2
Glen Day 35-33—68 -2
Chris DiMarco 34-34—68 -2
Fredrik Jacobson 34-34—68 -2
Brendan Jones 36-32—68 -2
Jerry Kelly 35-33—68 -2
Corey Pavin 34-34—68 -2
Paul Stankowski 36-32—68 -2
Ken Tanigawa 34-34—68 -2
Charlie Wi 35-33—68 -2
Y.E. Yang 37-31—68 -2
Notah Begay 35-34—69 -1
Olin Browne 34-35—69 -1
Greg Chalmers 35-34—69 -1
David Duval 34-35—69 -1
Carlos Franco 34-35—69 -1
Padraig Harrington 33-36—69 -1
J.J. Henry 33-36—69 -1
Brandt Jobe 36-33—69 -1
Scott Parel 35-34—69 -1
Tom Pernice 35-34—69 -1
John Rollins 36-33—69 -1
Kirk Triplett 34-35—69 -1
Duffy Waldorf 36-33—69 -1
Michael Wright 35-34—69 -1
Chad Campbell 36-34—70 E
Jeff Maggert 35-35—70 E
Tim Petrovic 37-33—70 E
Dicky Pride 35-35—70 E
Gene Sauers 37-33—70 E
Vijay Singh 36-34—70 E
Scott Verplank 33-37—70 E
Boo Weekley 36-34—70 E
Mike Weir 35-35—70 E
Stephen Ames 36-35—71 +1
Gordon Burns 37-34—71 +1
Thongchai Jaidee 38-33—71 +1
John Senden 36-35—71 +1
Heath Slocum 37-34—71 +1
Mario Tiziani 36-35—71 +1
Scott Dunlap 38-34—72 +2
Paul Goydos 36-36—72 +2
Scott Hend 36-36—72 +2
John Huston 32-40—72 +2
Timothy O’Neal 36-36—72 +2
Bo Van Pelt 37-35—72 +2
Mark Wilson 37-35—72 +2
Felipe Aguilar 36-37—73 +3
Jason Bohn 38-35—73 +3
Michael Jonzon 36-37—73 +3
Robert Karlsson 37-36—73 +3
Rob Labritz 38-35—73 +3
David Bransdon 38-36—74 +4
Lee Janzen 36-38—74 +4
Bob Estes 39-36—75 +5
Scott McCarron 36-41—77 +7

