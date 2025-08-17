Live Radio
Home » Sports » Rogers Charity Classic Par Scores

Rogers Charity Classic Par Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 7:13 PM

Sunday

At Canyon Meadows G&CC

Calgary, Alberta

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,093; Par: 70

Final Round

Richard Green 65-62-65—192 -18
Ricardo Gonzalez 65-63-65—193 -17
Miguel Angel Jimenez 63-63-68—194 -16
Charlie Wi 68-64-64—196 -14
Steven Alker 63-65-69—197 -13
Tommy Gainey 64-64-69—197 -13
Matt Gogel 66-64-67—197 -13
Mark Hensby 66-64-67—197 -13
Fredrik Jacobson 68-63-67—198 -12
Paul Stankowski 68-66-64—198 -12
Jason Caron 66-66-67—199 -11
Soren Kjeldsen 65-65-69—199 -11
Stuart Appleby 68-68-64—200 -10
Ken Duke 66-67-67—200 -10
Jerry Kelly 68-66-66—200 -10
Tag Ridings 65-69-66—200 -10
Boo Weekley 70-68-62—200 -10
Shane Bertsch 64-70-67—201 -9
Darren Clarke 68-67-66—201 -9
J.J. Henry 69-66-66—201 -9
Cameron Percy 67-67-67—201 -9
Brett Quigley 66-69-66—201 -9
Michael Wright 69-64-68—201 -9
Doug Barron 65-68-69—202 -8
Greg Chalmers 69-68-65—202 -8
Harrison Frazar 67-66-69—202 -8
Hiroyuki Fujita 66-67-70—203 -7
Dicky Pride 70-70-63—203 -7
Ken Tanigawa 68-67-68—203 -7
Brian Gay 67-70-67—204 -6
Tom Pernice 69-68-67—204 -6
Vijay Singh 70-68-66—204 -6
Mark Walker 66-70-68—204 -6
Chris DiMarco 68-68-69—205 -5
Tim Petrovic 70-68-67—205 -5
John Rollins 69-68-68—205 -5
Mario Tiziani 71-66-68—205 -5
Felipe Aguilar 73-65-68—206 -4
Woody Austin 67-71-68—206 -4
Brendan Jones 68-68-70—206 -4
Wes Martin 67-68-71—206 -4
Notah Begay 69-70-68—207 -3
Chad Campbell 70-70-67—207 -3
Scott Hend 72-65-70—207 -3
John Huston 73-68-66—207 -3
Mike Weir 70-69-68—207 -3
Y.E. Yang 68-69-70—207 -3
David Bransdon 74-64-70—208 -2
Gordon Burns 71-69-68—208 -2
David Duval 69-69-70—208 -2
Thongchai Jaidee 71-69-68—208 -2
Gene Sauers 70-69-69—208 -2
Heath Slocum 71-65-72—208 -2
Glen Day 68-69-72—209 -1
Brandt Jobe 69-69-71—209 -1
Michael Jonzon 73-68-68—209 -1
Timothy O’Neal 72-69-68—209 -1
Scott Parel 69-72-68—209 -1
Corey Pavin 68-69-72—209 -1
Stephen Ames 71-71-68—210 E
Jeff Maggert 70-72-68—210 E
Mark Wilson 72-69-69—210 E
Duffy Waldorf 69-71-71—211 +1
Olin Browne 69-72-71—212 +2
Carlos Franco 69-68-75—212 +2
Rob Labritz 73-72-67—212 +2
Bo Van Pelt 72-68-72—212 +2
Paul Goydos 72-73-68—213 +3
Padraig Harrington 69-70-74—213 +3
Jason Bohn 73-68-73—214 +4
Bob Estes 75-73-66—214 +4
Scott Dunlap 72-68-75—215 +5
Scott Verplank 70-73-72—215 +5
John Senden 71-72-73—216 +6
Robert Karlsson 73-69-76—218 +8
Scott McCarron 77-68-73—218 +8
Lee Janzen 74-72-73—219 +9
Kirk Triplett 69-80-72—221 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up