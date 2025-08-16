Live Radio
Home » Sports » Rogers Charity Classic Par Scores

Rogers Charity Classic Par Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 11:44 PM

Saturday

At Canyon Meadows G&CC

Calgary, Alberta

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,093; Par: 70

Second Round

Miguel Angel Jimenez 63-63—126 -14
Richard Green 65-62—127 -13
Steven Alker 63-65—128 -12
Tommy Gainey 64-64—128 -12
Ricardo Gonzalez 65-63—128 -12
Matt Gogel 66-64—130 -10
Mark Hensby 66-64—130 -10
Soren Kjeldsen 65-65—130 -10
Fredrik Jacobson 68-63—131 -9
Jason Caron 66-66—132 -8
Charlie Wi 68-64—132 -8
Doug Barron 65-68—133 -7
Ken Duke 66-67—133 -7
Harrison Frazar 67-66—133 -7
Hiroyuki Fujita 66-67—133 -7
Michael Wright 69-64—133 -7
Shane Bertsch 64-70—134 -6
Jerry Kelly 68-66—134 -6
Cameron Percy 67-67—134 -6
Tag Ridings 65-69—134 -6
Paul Stankowski 68-66—134 -6
Darren Clarke 68-67—135 -5
J.J. Henry 69-66—135 -5
Wes Martin 67-68—135 -5
Brett Quigley 66-69—135 -5
Ken Tanigawa 68-67—135 -5
Stuart Appleby 68-68—136 -4
Chris DiMarco 68-68—136 -4
Brendan Jones 68-68—136 -4
Heath Slocum 71-65—136 -4
Mark Walker 66-70—136 -4
Greg Chalmers 69-68—137 -3
Glen Day 68-69—137 -3
Carlos Franco 69-68—137 -3
Brian Gay 67-70—137 -3
Scott Hend 72-65—137 -3
Corey Pavin 68-69—137 -3
Tom Pernice 69-68—137 -3
John Rollins 69-68—137 -3
Mario Tiziani 71-66—137 -3
Y.E. Yang 68-69—137 -3
Felipe Aguilar 73-65—138 -2
Woody Austin 67-71—138 -2
David Bransdon 74-64—138 -2
David Duval 69-69—138 -2
Brandt Jobe 69-69—138 -2
Tim Petrovic 70-68—138 -2
Vijay Singh 70-68—138 -2
Boo Weekley 70-68—138 -2
Notah Begay 69-70—139 -1
Padraig Harrington 69-70—139 -1
Gene Sauers 70-69—139 -1
Mike Weir 70-69—139 -1
Gordon Burns 71-69—140 E
Chad Campbell 70-70—140 E
Scott Dunlap 72-68—140 E
Thongchai Jaidee 71-69—140 E
Dicky Pride 70-70—140 E
Bo Van Pelt 72-68—140 E
Duffy Waldorf 69-71—140 E
Jason Bohn 73-68—141 +1
Olin Browne 69-72—141 +1
John Huston 73-68—141 +1
Michael Jonzon 73-68—141 +1
Timothy O’Neal 72-69—141 +1
Scott Parel 69-72—141 +1
Mark Wilson 72-69—141 +1
Stephen Ames 71-71—142 +2
Robert Karlsson 73-69—142 +2
Jeff Maggert 70-72—142 +2
John Senden 71-72—143 +3
Scott Verplank 70-73—143 +3
Paul Goydos 72-73—145 +5
Rob Labritz 73-72—145 +5
Scott McCarron 77-68—145 +5
Lee Janzen 74-72—146 +6
Bob Estes 75-73—148 +8
Kirk Triplett 69-80—149 +9

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up