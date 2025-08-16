Rogers Charity Classic Par Scores

Saturday
At Canyon Meadows G&CC
Calgary, Alberta
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,093; Par: 70
Second Round
|Miguel Angel Jimenez
|63-63—126
|-14
|Richard Green
|65-62—127
|-13
|Steven Alker
|63-65—128
|-12
|Tommy Gainey
|64-64—128
|-12
|Ricardo Gonzalez
|65-63—128
|-12
|Matt Gogel
|66-64—130
|-10
|Mark Hensby
|66-64—130
|-10
|Soren Kjeldsen
|65-65—130
|-10
|Fredrik Jacobson
|68-63—131
|-9
|Jason Caron
|66-66—132
|-8
|Charlie Wi
|68-64—132
|-8
|Doug Barron
|65-68—133
|-7
|Ken Duke
|66-67—133
|-7
|Harrison Frazar
|67-66—133
|-7
|Hiroyuki Fujita
|66-67—133
|-7
|Michael Wright
|69-64—133
|-7
|Shane Bertsch
|64-70—134
|-6
|Jerry Kelly
|68-66—134
|-6
|Cameron Percy
|67-67—134
|-6
|Tag Ridings
|65-69—134
|-6
|Paul Stankowski
|68-66—134
|-6
|Darren Clarke
|68-67—135
|-5
|J.J. Henry
|69-66—135
|-5
|Wes Martin
|67-68—135
|-5
|Brett Quigley
|66-69—135
|-5
|Ken Tanigawa
|68-67—135
|-5
|Stuart Appleby
|68-68—136
|-4
|Chris DiMarco
|68-68—136
|-4
|Brendan Jones
|68-68—136
|-4
|Heath Slocum
|71-65—136
|-4
|Mark Walker
|66-70—136
|-4
|Greg Chalmers
|69-68—137
|-3
|Glen Day
|68-69—137
|-3
|Carlos Franco
|69-68—137
|-3
|Brian Gay
|67-70—137
|-3
|Scott Hend
|72-65—137
|-3
|Corey Pavin
|68-69—137
|-3
|Tom Pernice
|69-68—137
|-3
|John Rollins
|69-68—137
|-3
|Mario Tiziani
|71-66—137
|-3
|Y.E. Yang
|68-69—137
|-3
|Felipe Aguilar
|73-65—138
|-2
|Woody Austin
|67-71—138
|-2
|David Bransdon
|74-64—138
|-2
|David Duval
|69-69—138
|-2
|Brandt Jobe
|69-69—138
|-2
|Tim Petrovic
|70-68—138
|-2
|Vijay Singh
|70-68—138
|-2
|Boo Weekley
|70-68—138
|-2
|Notah Begay
|69-70—139
|-1
|Padraig Harrington
|69-70—139
|-1
|Gene Sauers
|70-69—139
|-1
|Mike Weir
|70-69—139
|-1
|Gordon Burns
|71-69—140
|E
|Chad Campbell
|70-70—140
|E
|Scott Dunlap
|72-68—140
|E
|Thongchai Jaidee
|71-69—140
|E
|Dicky Pride
|70-70—140
|E
|Bo Van Pelt
|72-68—140
|E
|Duffy Waldorf
|69-71—140
|E
|Jason Bohn
|73-68—141
|+1
|Olin Browne
|69-72—141
|+1
|John Huston
|73-68—141
|+1
|Michael Jonzon
|73-68—141
|+1
|Timothy O’Neal
|72-69—141
|+1
|Scott Parel
|69-72—141
|+1
|Mark Wilson
|72-69—141
|+1
|Stephen Ames
|71-71—142
|+2
|Robert Karlsson
|73-69—142
|+2
|Jeff Maggert
|70-72—142
|+2
|John Senden
|71-72—143
|+3
|Scott Verplank
|70-73—143
|+3
|Paul Goydos
|72-73—145
|+5
|Rob Labritz
|73-72—145
|+5
|Scott McCarron
|77-68—145
|+5
|Lee Janzen
|74-72—146
|+6
|Bob Estes
|75-73—148
|+8
|Kirk Triplett
|69-80—149
|+9
