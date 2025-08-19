PGA Tour Schedule for 2026

Jan. 8-11 — The Sentry, Kapalua Resort (Plantation), Kapalua, Hawaii.
Jan. 15-18 — Sony Open, Waialae CC, Honolulu.
Jan. 22-25 — The American Express, PGA West (Pete Dye Stadium, Nicklaus Tournament, La Quinta CC), La Quinta, Calif.
Jan. 29-Feb. 1 — Farmers Insurance Open, Torrey Pines GC (South and North), San Diego.
Feb. 5-8 — Waste Management Phoenix Open, TPC Scottsdale, Scottsdale, Ariz.
Feb. 12-15 — AT&T Pebble Beach Pro-Am, Pebble Beach GL (Pebble Beach, Spyglass Hill), Pebble Beach, Calif.
Feb. 19-22 — Genesis Invitational, Riviera CC, Los Angeles.
Feb. 26-March 1 — Cognizant Classic, PGA National (Champions), Palm Beach Gardens, Fla.
March 5-8 — Arnold Palmer Invitational, Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
March 5-8 — Puerto Rico Open, Grand Reserve CC, Rio Grande, Puerto Rico.
March 12-15 — The Players Championship, TPC Sawgrass (Players Stadium), Ponte Vedra Beach, Fla.
March 19-22 — Valspar Championship, Innisbrook Resort (Copperhead), Palm Harbor, Fla.
March 26-29 — Texas Children’s Houston Open, Memorial Park GC, Houston.
April 2-5 — Valero Texas Open, TPC San Antonio (Oaks), San Antonio.
April 9-12 — The Masters, Augusta National GC, Augusta, Ga.
April 16-19 — RBC Heritage, Harbour Town GL, Hilton Head Island, S.C.
April 23-26 — Zurich Classic of New Orleans, TPC Louisiana, Avondale, La.
April 30-May 3 — Miami Championship, Trump National Doral (Blue Monster), Doral, Fla.
May 7-10 — Truist Championship, Quail Hollow Club, Charlotte, N.C.
May 7-10 — Myrtle Beach Classic, Dunes Golf & Beach Club, Myrtle Beach, S.C.
May 14-17 — PGA Championship, Aronimink GC, Newtown Square, Pa.
May 21-24 — The CJ Cup Byron Nelson, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
May 28-31 — Charles Schwab Challenge, Colonial CC, Fort Worth, Texas.
June 4-7 — Memorial Tournament, Muirfield Village GC, Dublin, Ohio.
June 11-14 — RBC Canadian Open, TPC Toronto at Osprey Valley (North), Caledon, Ontario.
June 18-21 — U.S. Open, Shinnecock Hills, Southampton, N.Y.
June 25-28 — Travelers Championship, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
July 2-5 — John Deere Classic, TPC Deere Run, Silvis, Ill.
July 9-12 — Genesis Scottish Open, Renaissance Club, Gullane, Scotland.
July 9-12 — ISCO Championship, Hurstbourne CC (Championship), Louisville, Ky.
July 16-19 — British Open, Royal Birkdale, Southport, England.
July 16-19 — Corales Puntacana Championship, Puntacana Resort & Club (Corales), Punta Cana, Dominican Republic.
July 23-26 — 3M Open, TPC Twin Cities, Blaine, Minn.
July 30-Aug. 2 — Rocket Classic, Detroit GC, Detroit.
Aug. 6-9 — Wyndham Championship, Sedgefield CC, Greensboro, N.C.
Aug. 13-16 — FedEx St. Jude Championship, TPC Southwind, Memphis, Tenn.
Aug. 20-23 — BMW Championship, Bellerive CC, St. Louis
Aug. 27-30 — Tour Championship, East Lake GC, Atlanta.
