Jan. 2-5 _ The Sentry (Hideki Matsuyama)
Jan. 9-12 _ Sony Open in Hawaii (Nick Taylor)
Jan. 16-19 _ The American Express (Sepp Straka)
Jan. 22-25 _ Farmers Insurance Open (Harris English)
Jan. 30-Feb. 2 _ AT&T Pebble Beach Pro-Am (Rory McIlroy)
Feb. 6-9 _ WM Phoenix Open (Thomas Detry)
Feb. 13-16 _ The Genesis Invitational (Ludvig Aberg)
Feb. 20-23 _ Mexico Open at VidantaWorld (Brian Campbell)
Feb. 27-March 2 _ Cognizant Classic in The Palm Beaches (Joe Highsmith)
March 6-9 _ Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard (Russell Henley)
March 6-9 _ Puerto Rico Open (Karl Vilips)
March 13-17 _ THE PLAYERS Championship (Rory McIlroy)
March 20-23 _ Valspar Championship (Viktor Hovland)
March 27-30 _ Texas Children’s Houston Open (Min Woo Lee)
April 3-6 _ Valero Texas Open (Brian Harman)
April 10-13 _ Masters Tournament (Rory McIlroy)
April 17-20 _ RBC Heritage (Justin Thomas)
April 17-20 _ Corales Puntacana Championship (Garrick Higgo)
April 24-27 _ Zurich Classic of New Orleans (B.Griffin/A.Novak)
May 1-4 _ THE CJ CUP Byron Nelson (Scottie Scheffler)
May 8-11 _ Truist Championship (Sepp Straka)
May 8-11 _ ONEflight Myrtle Beach Classic (Ryan Fox)
May 15-18 _ PGA Championship (Scottie Scheffler)
May 22-25 _ Charles Schwab Challenge (Ben Griffin)
May 29-June 1 _ the Memorial Tournament presented by Workday (Scottie Scheffler)
June 5-8 _ RBC Canadian Open (Ryan Fox)
June 12-15 _ U.S. Open (J.J. Spaun)
June 19-22 _ Travelers Championship (Keegan Bradley)
June 26-29 _ Rocket Classic (Aldrich Potgieter)
July 3-6 _ John Deere Classic (Brian Campbell)
July 10-13 _ Genesis Scottish Open (Chris Gotterup)
July 10-13 _ ISCO Championship (William Mouw)
July 17-20 _ The Open Championship (Scottie Scheffler)
July 17-20 _ Barracuda Championship (Ryan Gerard)
July 24-27 _ 3M Open (Kurt Kitayama)
July 31-Aug. 3 _ Wyndham Championship (Cameron Young)
Aug. 7-10 _ FedEx St. Jude Championship (Justin Rose)
Aug. 14-17 _ BMW Championship (Scottie Scheffler)
Aug. 21-24 _ TOUR Championship (Tommy Fleetwood)
Sept. 11-14 _ Procore Championship, Napa, Calif.
Sept. 26-28 _ Ryder Cup, Farmingdale, N.Y.
Oct. 2-5 _ Sanderson Farms Championship, Jackson, Miss.
Oct. 9-12 _ Baycurrent Classic, Kanagawa, Japan
Oct. 23-26 _ Bank of Utah Championship, Ivins, Utah
Nov. 6-9 _ World Wide Technology Championship, Cabo San Lucas, Mexico
Nov. 13-16 _ Butterfield Bermuda Championship, Southampton, Bermuda
Nov. 20-23 _ The RSM Classic, Sea Island, Ga.
Dec. 4-7 _ Hero World Challenge, Nassau, Bahamas
Dec. 12-14 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.
