Omega European Masters Scores

The Associated Press

August 29, 2025, 9:45 AM

Friday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

First Round

Adrien Saddier, France 31-31—62
Jordan L. Smith, England 31-32—63
Thriston Lawrence, South Africa 33-30—63
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 31-33—64
Matt Wallace, England 35-30—65
Matthew Baldwin, England 33-32—65
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-31—65
John Catlin, United States 32-33—65
Ronan Kleu, Switzerland 34-31—65
Hao-Tong Li, China 32-33—65
Richard Mansell, England 32-33—65
Max Rottluff, Germany 32-33—65
Andrea Pavan, Italy 35-31—66
Hamish Brown, Denmark 33-33—66
Nicolas Colsaerts, Belgium 33-33—66
Nacho Elvira, Spain 33-33—66
Matt Fitzpatrick, England 34-32—66
Joakim Lagergren, Sweden 33-33—66
Romain Langasque, France 33-33—66
Guido Migliozzi, Italy 33-33—66
John Parry, England 32-34—66
Bernd Wiesberger, Austria 33-33—66
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-34—67
Joel Girrbach, Switzerland 35-32—67
Nathan Kimsey, England 35-32—67
Oliver Lindell, Finland 35-32—67
Keita Nakajima, Japan 31-36—67
Lukas Nemecz, Austria 33-34—67
Patrick Rodgers, United States 33-34—67
Clement Sordet, France 33-34—67
Brandon Stone, South Africa 30-37—67
Callum Tarren, England 35-32—67
Sami Valimaki, Finland 35-32—67
Danny Willett, England 34-33—67
Fabrizio Zanotti, Paraguay 34-33—67
Andrew Wilson, England 35-32—67
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-32—67
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-34—68
Todd Clements, England 34-34—68
Gregorio De Leo, Italy 35-33—68
Alejandro Del Rey, Spain 38-30—68
Manuel Elvira, Spain 36-32—68
Dan Erickson, United States 35-33—68
Rasmus Hojgaard, Denmark 35-33—68
Ryggs Johnston, United States 36-32—68
Frank Kennedy, England 35-33—68
Alexander Knappe, Germany 36-32—68
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68
Martin Laird, Scotland 33-35—68
Niklas Lemke, Sweden 32-36—68
Mikael Lindberg, Sweden 36-32—68
Matteo Manassero, Italy 34-34—68
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-34—68
Richard Sterne, South Africa 33-35—68
Robin Williams, South Africa 34-34—68
Benjamin Hebert, France 35-33—68
Michael Mjaaseth, Norway 35-33—68
Matthew Jordan, England 33-35—68
Zander Lombard, South Africa 33-35—68
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 34-35—69
Thomas Aiken, South Africa 34-35—69
Jason Scrivener, Australia 35-34—69
Veer Ahlawat, India 37-32—69
Louis Albertse, South Africa 34-35—69
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-34—69
Jean Bekirian, Armenia 34-35—69
Christofer Blomstrand, Sweden 36-33—69
Albert Boneta, Spain 36-33—69
Julien Brun, France 34-35—69
Paul Casey, England 36-33—69
Ugo Coussaud, France 36-33—69
Alexander George Frances, Denmark 34-35—69
Daniel Gale, Australia 32-37—69
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-35—69
Angel Hidalgo, Spain 37-32—69
Daan Huizing, Netherlands 35-34—69
Casey Jarvis, South Africa 35-34—69
Alex Noren, Sweden 36-33—69
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69
Antoine Rozner, France 35-34—69
Jayden Trey Schaper, South Africa 38-31—69
Brandon Wu, United States 35-34—69
Harrison Endycott, Australia 34-35—69
Troy Merritt, United States 35-34—69
Cedric Gugler, Switzerland 36-33—69
Yuto Katsuragawa, Japan 34-35—69
Alexander Levy, France 34-36—70
Sebastian Soderberg, Sweden 36-34—70
Marcus Armitage, England 33-37—70
Wil Besseling, Netherlands 35-35—70
Wyndham Clark, United States 34-36—70
Wenyi Ding, China 36-34—70
Jordan Gumberg, United States 34-36—70
Sam Hutsby, England 37-33—70
Zihao Jin, China 38-32—70
Danny List, Australia 33-37—70
Marco Penge, England 35-35—70
Benjamin Schmidt, England 34-36—70
Freddy Schott, Germany 35-35—70
Jack Senior, England 35-35—70
Tadeas Tetak, Slovakia 35-35—70
Tom Vaillant, France 35-35—70
Darius Van Driel, Netherlands 37-33—70
Erik Van Rooyen, South Africa 35-35—70
Shubhankar Sharma, India 33-37—70
Minkyu Kim, South Korea 33-37—70
Bastien Amat, France 36-35—71
Alexander Bjork, Sweden 35-36—71
Rafa Cabrera Bello, Spain 37-34—71
Jorge Campillo, Spain 35-36—71
MJ Daffue, South Africa 36-35—71
Alex Fitzpatrick, England 36-35—71
Dylan Frittelli, South Africa 34-37—71
Deon Germishuys, South Africa 34-37—71
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-36—71
Eddie Pepperell, England 36-35—71
Tapio Pulkkanen, Finland 36-35—71
David Ravetto, France 36-35—71
Marcel Siem, Germany 37-34—71
Ockie Strydom, South Africa 36-35—71
Matthias Schwab, Austria 36-35—71
Martin Couvra, France 36-36—72
Bjorn Akesson, Sweden 37-35—72
Sean Crocker, United States 37-35—72
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 37-35—72
Lev Grinberg, Ukraine 37-35—72
Miguel Angel Jimenez, Spain 38-34—72
Maximilian Kieffer, Germany 36-36—72
Joel Moscatel, Spain 37-35—72
Corey Shaun, United States 36-36—72
Santiago Tarrio, Spain 37-35—72
Aaron Cockerill, Canada 36-36—72
Masahiro Kawamura, Japan 37-35—72
Marcel Schneider, Germany 35-37—72
Gavin Green, Malaysia 34-38—72
Frederik Eisenbeis, Germany 38-35—73
Nicolai Hojgaard, Denmark 39-34—73
Tom Mao, Switzerland 38-35—73
Pierre Pineau, France 40-33—73
Aaron Rai, England 36-37—73
Neil Schietekat, South Africa 38-35—73
Max Schliesing, Switzerland 35-38—73
Martin Trainer, France 38-35—73
Ryan Van Velzen, South Africa 37-36—73
Jordan Weber, United States 36-37—73
Oliver Wilson, England 35-38—73
Mike Lorenzo-Vera, France 39-34—73
Scott Jamieson, Scotland 37-36—73
Davis Bryant, United States 38-36—74
Jannik De Bruyn, Germany 39-35—74
Benjamin Rusch, Switzerland 37-37—74
Dale Whitnell, England 36-38—74
Francesco Laporta, Italy 38-37—75
Matthew Southgate, England 37-38—75
Justin Harding, South Africa 37-39—76
Erik Barnes, United States 45-40—85

