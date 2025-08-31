Live Radio
Home » Sports » Omega European Masters Scores

Omega European Masters Scores

The Associated Press

August 31, 2025, 5:10 AM

Saturday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

Third Round

Thriston Lawrence, South Africa 63-66-63—192
Matt Wallace, England 65-63-65—193
Matt Fitzpatrick, England 66-66-62—194
Sami Valimaki, Finland 67-66-62—195
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-65-63—196
Joel Girrbach, Switzerland 67-64-66—197
Richard Mansell, England 65-64-68—197
Rasmus Hojgaard, Denmark 68-66-64—198
Andrea Pavan, Italy 66-68-64—198
Max Rottluff, Germany 65-71-62—198
Ugo Coussaud, France 69-65-65—199
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 64-69-66—199
Guido Migliozzi, Italy 66-66-67—199
John Parry, England 66-67-66—199
Marco Penge, England 70-66-63—199
Jordan L. Smith, England 63-66-70—199
Lucas Bjerregaard, Denmark 68-66-66—200
Romain Langasque, France 66-70-64—200
Lukas Nemecz, Austria 67-67-66—200
Adrien Saddier, France 62-65-73—200
Thomas Aiken, South Africa 69-66-66—201
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-66-66—201
Joakim Lagergren, Sweden 66-64-71—201
Matteo Manassero, Italy 68-66-67—201
Tom Vaillant, France 70-67-64—201
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-69-66—202
Mikael Lindberg, Sweden 68-66-68—202
Oliver Lindell, Finland 67-66-69—202
Patrick Rodgers, United States 67-68-67—202
Darius Van Driel, Netherlands 70-65-67—202
Keita Nakajima, Japan 67-69-66—202
Nicolas Colsaerts, Belgium 66-68-69—203
Ronan Kleu, Switzerland 65-71-67—203
Hao-Tong Li, China 65-71-67—203
Veer Ahlawat, India 69-64-70—203
Frank Kennedy, England 68-68-67—203
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-68-67—203
Danny Willett, England 67-68-69—204
Ryggs Johnston, United States 68-69-67—204
Andrew Wilson, England 67-69-68—204
Matthew Baldwin, England 65-70-70—205
John Catlin, United States 65-69-71—205
Benjamin Hebert, France 68-69-68—205
Niklas Lemke, Sweden 68-67-70—205
Antoine Rozner, France 69-64-72—205
Jason Scrivener, Australia 69-66-70—205
Sebastian Soderberg, Sweden 70-65-70—205
Brandon Stone, South Africa 67-70-68—205
Nacho Elvira, Spain 66-70-69—205
Paul Casey, England 69-68-69—206
Alejandro Del Rey, Spain 68-67-71—206
Sam Hutsby, England 70-67-69—206
Casey Jarvis, South Africa 69-67-70—206
Clement Sordet, France 67-69-70—206
Zander Lombard, South Africa 68-69-70—207
Marcel Siem, Germany 71-66-70—207
Bjorn Akesson, Sweden 72-63-73—208
Julien Brun, France 69-68-71—208
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-72-71—208
Todd Clements, England 68-69-71—208
Manuel Elvira, Spain 68-68-72—208
Richard Sterne, South Africa 68-68-72—208
Callum Tarren, England 67-70-71—208
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-67-73—209
Angel Hidalgo, Spain 69-67-74—210
Alexander Knappe, Germany 68-69-73—210
Bernd Wiesberger, Austria 66-70-75—211

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up