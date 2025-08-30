Omega European Masters Scores

Live Radio
The Associated Press

August 30, 2025, 8:30 AM

Saturday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

Second Round

Adrien Saddier, France 62-65—127
Matt Wallace, England 65-63—128
Thriston Lawrence, South Africa 63-66—129
Richard Mansell, England 65-64—129
Jordan L. Smith, England 63-66—129
Joakim Lagergren, Sweden 66-64—130
Joel Girrbach, Switzerland 67-64—131
Matt Fitzpatrick, England 66-66—132
Guido Migliozzi, Italy 66-66—132
Veer Ahlawat, India 69-64—133
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 64-69—133
Oliver Lindell, Finland 67-66—133
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-65—133
John Parry, England 66-67—133
Antoine Rozner, France 69-64—133
Sami Valimaki, Finland 67-66—133
Lucas Bjerregaard, Denmark 68-66—134
John Catlin, United States 65-69—134
Nicolas Colsaerts, Belgium 66-68—134
Ugo Coussaud, France 69-65—134
Rasmus Hojgaard, Denmark 68-66—134
Mikael Lindberg, Sweden 68-66—134
Matteo Manassero, Italy 68-66—134
Lukas Nemecz, Austria 67-67—134
Andrea Pavan, Italy 66-68—134
Thomas Aiken, South Africa 69-66—135
Bjorn Akesson, Sweden 72-63—135
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-66—135
Matthew Baldwin, England 65-70—135
Alejandro Del Rey, Spain 68-67—135
Niklas Lemke, Sweden 68-67—135
Patrick Rodgers, United States 67-68—135
Jason Scrivener, Australia 69-66—135
Sebastian Soderberg, Sweden 70-65—135
Darius Van Driel, Netherlands 70-65—135
Danny Willett, England 67-68—135
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-69—136
Nacho Elvira, Spain 66-70—136
Manuel Elvira, Spain 68-68—136
Angel Hidalgo, Spain 69-67—136
Casey Jarvis, South Africa 69-67—136
Frank Kennedy, England 68-68—136
Ronan Kleu, Switzerland 65-71—136
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-68—136
Romain Langasque, France 66-70—136
Hao-Tong Li, China 65-71—136
Keita Nakajima, Japan 67-69—136
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-67—136
Marco Penge, England 70-66—136
Max Rottluff, Germany 65-71—136
Clement Sordet, France 67-69—136
Richard Sterne, South Africa 68-68—136
Bernd Wiesberger, Austria 66-70—136
Andrew Wilson, England 67-69—136
Julien Brun, France 69-68—137
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-72—137
Paul Casey, England 69-68—137
Todd Clements, England 68-69—137
Benjamin Hebert, France 68-69—137
Sam Hutsby, England 70-67—137
Ryggs Johnston, United States 68-69—137
Alexander Knappe, Germany 68-69—137
Zander Lombard, South Africa 68-69—137
Marcel Siem, Germany 71-66—137
Brandon Stone, South Africa 67-70—137
Callum Tarren, England 67-70—137
Tom Vaillant, France 70-67—137
Danny List, Australia 70-WD
Ockie Strydom, South Africa 71-WD
Erik Barnes, United States 85-WD

Missed Cut

Marcus Armitage, England 70-68—138
Wil Besseling, Netherlands 70-68—138
Hamish Brown, Denmark 66-72—138
Jorge Campillo, Spain 71-67—138
Gregorio De Leo, Italy 68-70—138
Harrison Endycott, Australia 69-69—138
Daniel Gale, Australia 69-69—138
Jordan Gumberg, United States 70-68—138
Zihao Jin, China 70-68—138
Masahiro Kawamura, Japan 72-66—138
Nathan Kimsey, England 67-71—138
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 71-67—138
Troy Merritt, United States 69-69—138
Michael Mjaaseth, Norway 68-70—138
Alex Noren, Sweden 69-69—138
Aaron Rai, England 73-65—138
Brandon Robinson-Thompson, England 69-69—138
Shubhankar Sharma, India 70-68—138
Tadeas Tetak, Slovakia 70-68—138
Martin Trainer, France 73-65—138
Robin Williams, South Africa 68-70—138
Brandon Wu, United States 69-69—138
Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-71—138
Louis Albertse, South Africa 69-70—139
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-68—139
Martin Couvra, France 72-67—139
Sean Crocker, United States 72-67—139
Gavin Green, Malaysia 72-67—139
Cedric Gugler, Switzerland 69-70—139
Daan Huizing, Netherlands 69-70—139
Alexander Levy, France 70-69—139
Erik Van Rooyen, South Africa 70-69—139
Jean Bekirian, Armenia 69-71—140
Wenyi Ding, China 70-70—140
Nicolai Hojgaard, Denmark 73-67—140
Matthew Jordan, England 68-72—140
Martin Laird, Scotland 68-72—140
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-73—140
Eddie Pepperell, England 71-69—140
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-71—140
Marcel Schneider, Germany 72-68—140
Santiago Tarrio, Spain 72-68—140
Wyndham Clark, United States 70-71—141
MJ Daffue, South Africa 71-70—141
Dan Erickson, United States 68-73—141
Alex Fitzpatrick, England 71-70—141
Dylan Frittelli, South Africa 71-70—141
Miguel Angel Jimenez, Spain 72-69—141
Freddy Schott, Germany 70-71—141
Jack Senior, England 70-71—141
Oliver Wilson, England 73-68—141
Alexander Bjork, Sweden 71-71—142
Christofer Blomstrand, Sweden 69-73—142
Albert Boneta, Spain 69-73—142
Alexander George Frances, Denmark 69-73—142
Maximilian Kieffer, Germany 72-70—142
Tapio Pulkkanen, Finland 71-71—142
Benjamin Schmidt, England 70-72—142
Lev Grinberg, Ukraine 72-71—143
Scott Jamieson, Scotland 73-70—143
Yuto Katsuragawa, Japan 69-74—143
David Ravetto, France 71-72—143
Matthew Southgate, England 75-68—143
Bastien Amat, France 71-73—144
Davis Bryant, United States 74-70—144
Jannik De Bruyn, Germany 74-70—144
Frederik Eisenbeis, Germany 73-71—144
Minkyu Kim, South Korea 70-74—144
Joel Moscatel, Spain 72-72—144
Benjamin Rusch, Switzerland 74-70—144
Neil Schietekat, South Africa 73-71—144
Francesco Laporta, Italy 75-70—145
Matthias Schwab, Austria 71-74—145
Corey Shaun, United States 72-73—145
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 72-74—146
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-77—146
Deon Germishuys, South Africa 71-75—146
Tom Mao, Switzerland 73-73—146
Aaron Cockerill, Canada 72-75—147
Justin Harding, South Africa 76-71—147
Jordan Weber, United States 73-74—147
Dale Whitnell, England 74-73—147
Mike Lorenzo-Vera, France 73-75—148
Max Schliesing, Switzerland 73-75—148
Ryan Van Velzen, South Africa 73-77—150
Pierre Pineau, France 73-79—152

