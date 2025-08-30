Omega European Masters Scores

|Adrien Saddier, France
|62-65—127
|Matt Wallace, England
|65-63—128
|Thriston Lawrence, South Africa
|63-66—129
|Richard Mansell, England
|65-64—129
|Jordan L. Smith, England
|63-66—129
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-64—130
|Joel Girrbach, Switzerland
|67-64—131
|Matt Fitzpatrick, England
|66-66—132
|Guido Migliozzi, Italy
|66-66—132
|Veer Ahlawat, India
|69-64—133
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|64-69—133
|Oliver Lindell, Finland
|67-66—133
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-65—133
|John Parry, England
|66-67—133
|Antoine Rozner, France
|69-64—133
|Sami Valimaki, Finland
|67-66—133
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|68-66—134
|John Catlin, United States
|65-69—134
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|66-68—134
|Ugo Coussaud, France
|69-65—134
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|68-66—134
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-66—134
|Matteo Manassero, Italy
|68-66—134
|Lukas Nemecz, Austria
|67-67—134
|Andrea Pavan, Italy
|66-68—134
|Thomas Aiken, South Africa
|69-66—135
|Bjorn Akesson, Sweden
|72-63—135
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-66—135
|Matthew Baldwin, England
|65-70—135
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-67—135
|Niklas Lemke, Sweden
|68-67—135
|Patrick Rodgers, United States
|67-68—135
|Jason Scrivener, Australia
|69-66—135
|Sebastian Soderberg, Sweden
|70-65—135
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-65—135
|Danny Willett, England
|67-68—135
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67-69—136
|Nacho Elvira, Spain
|66-70—136
|Manuel Elvira, Spain
|68-68—136
|Angel Hidalgo, Spain
|69-67—136
|Casey Jarvis, South Africa
|69-67—136
|Frank Kennedy, England
|68-68—136
|Ronan Kleu, Switzerland
|65-71—136
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|68-68—136
|Romain Langasque, France
|66-70—136
|Hao-Tong Li, China
|65-71—136
|Keita Nakajima, Japan
|67-69—136
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-67—136
|Marco Penge, England
|70-66—136
|Max Rottluff, Germany
|65-71—136
|Clement Sordet, France
|67-69—136
|Richard Sterne, South Africa
|68-68—136
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-70—136
|Andrew Wilson, England
|67-69—136
|Julien Brun, France
|69-68—137
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-72—137
|Paul Casey, England
|69-68—137
|Todd Clements, England
|68-69—137
|Benjamin Hebert, France
|68-69—137
|Sam Hutsby, England
|70-67—137
|Ryggs Johnston, United States
|68-69—137
|Alexander Knappe, Germany
|68-69—137
|Zander Lombard, South Africa
|68-69—137
|Marcel Siem, Germany
|71-66—137
|Brandon Stone, South Africa
|67-70—137
|Callum Tarren, England
|67-70—137
|Tom Vaillant, France
|70-67—137
|Danny List, Australia
|70-WD
|Ockie Strydom, South Africa
|71-WD
|Erik Barnes, United States
|85-WD
|Marcus Armitage, England
|70-68—138
|Wil Besseling, Netherlands
|70-68—138
|Hamish Brown, Denmark
|66-72—138
|Jorge Campillo, Spain
|71-67—138
|Gregorio De Leo, Italy
|68-70—138
|Harrison Endycott, Australia
|69-69—138
|Daniel Gale, Australia
|69-69—138
|Jordan Gumberg, United States
|70-68—138
|Zihao Jin, China
|70-68—138
|Masahiro Kawamura, Japan
|72-66—138
|Nathan Kimsey, England
|67-71—138
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|71-67—138
|Troy Merritt, United States
|69-69—138
|Michael Mjaaseth, Norway
|68-70—138
|Alex Noren, Sweden
|69-69—138
|Aaron Rai, England
|73-65—138
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-69—138
|Shubhankar Sharma, India
|70-68—138
|Tadeas Tetak, Slovakia
|70-68—138
|Martin Trainer, France
|73-65—138
|Robin Williams, South Africa
|68-70—138
|Brandon Wu, United States
|69-69—138
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|67-71—138
|Louis Albertse, South Africa
|69-70—139
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-68—139
|Martin Couvra, France
|72-67—139
|Sean Crocker, United States
|72-67—139
|Gavin Green, Malaysia
|72-67—139
|Cedric Gugler, Switzerland
|69-70—139
|Daan Huizing, Netherlands
|69-70—139
|Alexander Levy, France
|70-69—139
|Erik Van Rooyen, South Africa
|70-69—139
|Jean Bekirian, Armenia
|69-71—140
|Wenyi Ding, China
|70-70—140
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|73-67—140
|Matthew Jordan, England
|68-72—140
|Martin Laird, Scotland
|68-72—140
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-73—140
|Eddie Pepperell, England
|71-69—140
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-71—140
|Marcel Schneider, Germany
|72-68—140
|Santiago Tarrio, Spain
|72-68—140
|Wyndham Clark, United States
|70-71—141
|MJ Daffue, South Africa
|71-70—141
|Dan Erickson, United States
|68-73—141
|Alex Fitzpatrick, England
|71-70—141
|Dylan Frittelli, South Africa
|71-70—141
|Miguel Angel Jimenez, Spain
|72-69—141
|Freddy Schott, Germany
|70-71—141
|Jack Senior, England
|70-71—141
|Oliver Wilson, England
|73-68—141
|Alexander Bjork, Sweden
|71-71—142
|Christofer Blomstrand, Sweden
|69-73—142
|Albert Boneta, Spain
|69-73—142
|Alexander George Frances, Denmark
|69-73—142
|Maximilian Kieffer, Germany
|72-70—142
|Tapio Pulkkanen, Finland
|71-71—142
|Benjamin Schmidt, England
|70-72—142
|Lev Grinberg, Ukraine
|72-71—143
|Scott Jamieson, Scotland
|73-70—143
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-74—143
|David Ravetto, France
|71-72—143
|Matthew Southgate, England
|75-68—143
|Bastien Amat, France
|71-73—144
|Davis Bryant, United States
|74-70—144
|Jannik De Bruyn, Germany
|74-70—144
|Frederik Eisenbeis, Germany
|73-71—144
|Minkyu Kim, South Korea
|70-74—144
|Joel Moscatel, Spain
|72-72—144
|Benjamin Rusch, Switzerland
|74-70—144
|Neil Schietekat, South Africa
|73-71—144
|Francesco Laporta, Italy
|75-70—145
|Matthias Schwab, Austria
|71-74—145
|Corey Shaun, United States
|72-73—145
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|72-74—146
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|69-77—146
|Deon Germishuys, South Africa
|71-75—146
|Tom Mao, Switzerland
|73-73—146
|Aaron Cockerill, Canada
|72-75—147
|Justin Harding, South Africa
|76-71—147
|Jordan Weber, United States
|73-74—147
|Dale Whitnell, England
|74-73—147
|Mike Lorenzo-Vera, France
|73-75—148
|Max Schliesing, Switzerland
|73-75—148
|Ryan Van Velzen, South Africa
|73-77—150
|Pierre Pineau, France
|73-79—152
