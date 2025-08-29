Live Radio
Omega European Masters Par Scores

The Associated Press

August 29, 2025, 9:45 AM

Friday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

First Round

Adrien Saddier, France 31-31—62 -8
Jordan L. Smith, England 31-32—63 -7
Thriston Lawrence, South Africa 33-30—63 -7
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 31-33—64 -6
Matt Wallace, England 35-30—65 -5
Matthew Baldwin, England 33-32—65 -5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-31—65 -5
John Catlin, United States 32-33—65 -5
Ronan Kleu, Switzerland 34-31—65 -5
Hao-Tong Li, China 32-33—65 -5
Richard Mansell, England 32-33—65 -5
Max Rottluff, Germany 32-33—65 -5
Andrea Pavan, Italy 35-31—66 -4
Hamish Brown, Denmark 33-33—66 -4
Nicolas Colsaerts, Belgium 33-33—66 -4
Nacho Elvira, Spain 33-33—66 -4
Matt Fitzpatrick, England 34-32—66 -4
Joakim Lagergren, Sweden 33-33—66 -4
Romain Langasque, France 33-33—66 -4
Guido Migliozzi, Italy 33-33—66 -4
John Parry, England 32-34—66 -4
Bernd Wiesberger, Austria 33-33—66 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-34—67 -3
Joel Girrbach, Switzerland 35-32—67 -3
Nathan Kimsey, England 35-32—67 -3
Oliver Lindell, Finland 35-32—67 -3
Keita Nakajima, Japan 31-36—67 -3
Lukas Nemecz, Austria 33-34—67 -3
Patrick Rodgers, United States 33-34—67 -3
Clement Sordet, France 33-34—67 -3
Brandon Stone, South Africa 30-37—67 -3
Callum Tarren, England 35-32—67 -3
Sami Valimaki, Finland 35-32—67 -3
Danny Willett, England 34-33—67 -3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 34-33—67 -3
Andrew Wilson, England 35-32—67 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-32—67 -3
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-34—68 -2
Todd Clements, England 34-34—68 -2
Gregorio De Leo, Italy 35-33—68 -2
Alejandro Del Rey, Spain 38-30—68 -2
Manuel Elvira, Spain 36-32—68 -2
Dan Erickson, United States 35-33—68 -2
Rasmus Hojgaard, Denmark 35-33—68 -2
Ryggs Johnston, United States 36-32—68 -2
Frank Kennedy, England 35-33—68 -2
Alexander Knappe, Germany 36-32—68 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68 -2
Martin Laird, Scotland 33-35—68 -2
Niklas Lemke, Sweden 32-36—68 -2
Mikael Lindberg, Sweden 36-32—68 -2
Matteo Manassero, Italy 34-34—68 -2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-34—68 -2
Richard Sterne, South Africa 33-35—68 -2
Robin Williams, South Africa 34-34—68 -2
Benjamin Hebert, France 35-33—68 -2
Michael Mjaaseth, Norway 35-33—68 -2
Matthew Jordan, England 33-35—68 -2
Zander Lombard, South Africa 33-35—68 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 34-35—69 -1
Thomas Aiken, South Africa 34-35—69 -1
Jason Scrivener, Australia 35-34—69 -1
Veer Ahlawat, India 37-32—69 -1
Louis Albertse, South Africa 34-35—69 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-34—69 -1
Jean Bekirian, Armenia 34-35—69 -1
Christofer Blomstrand, Sweden 36-33—69 -1
Albert Boneta, Spain 36-33—69 -1
Julien Brun, France 34-35—69 -1
Paul Casey, England 36-33—69 -1
Ugo Coussaud, France 36-33—69 -1
Alexander George Frances, Denmark 34-35—69 -1
Daniel Gale, Australia 32-37—69 -1
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-35—69 -1
Angel Hidalgo, Spain 37-32—69 -1
Daan Huizing, Netherlands 35-34—69 -1
Casey Jarvis, South Africa 35-34—69 -1
Alex Noren, Sweden 36-33—69 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69 -1
Antoine Rozner, France 35-34—69 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 38-31—69 -1
Brandon Wu, United States 35-34—69 -1
Harrison Endycott, Australia 34-35—69 -1
Troy Merritt, United States 35-34—69 -1
Cedric Gugler, Switzerland 36-33—69 -1
Yuto Katsuragawa, Japan 34-35—69 -1
Alexander Levy, France 34-36—70 E
Sebastian Soderberg, Sweden 36-34—70 E
Marcus Armitage, England 33-37—70 E
Wil Besseling, Netherlands 35-35—70 E
Wyndham Clark, United States 34-36—70 E
Wenyi Ding, China 36-34—70 E
Jordan Gumberg, United States 34-36—70 E
Sam Hutsby, England 37-33—70 E
Zihao Jin, China 38-32—70 E
Danny List, Australia 33-37—70 E
Marco Penge, England 35-35—70 E
Benjamin Schmidt, England 34-36—70 E
Freddy Schott, Germany 35-35—70 E
Jack Senior, England 35-35—70 E
Tadeas Tetak, Slovakia 35-35—70 E
Tom Vaillant, France 35-35—70 E
Darius Van Driel, Netherlands 37-33—70 E
Erik Van Rooyen, South Africa 35-35—70 E
Shubhankar Sharma, India 33-37—70 E
Minkyu Kim, South Korea 33-37—70 E
Bastien Amat, France 36-35—71 +1
Alexander Bjork, Sweden 35-36—71 +1
Rafa Cabrera Bello, Spain 37-34—71 +1
Jorge Campillo, Spain 35-36—71 +1
MJ Daffue, South Africa 36-35—71 +1
Alex Fitzpatrick, England 36-35—71 +1
Dylan Frittelli, South Africa 34-37—71 +1
Deon Germishuys, South Africa 34-37—71 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-36—71 +1
Eddie Pepperell, England 36-35—71 +1
Tapio Pulkkanen, Finland 36-35—71 +1
David Ravetto, France 36-35—71 +1
Marcel Siem, Germany 37-34—71 +1
Ockie Strydom, South Africa 36-35—71 +1
Matthias Schwab, Austria 36-35—71 +1
Martin Couvra, France 36-36—72 +2
Bjorn Akesson, Sweden 37-35—72 +2
Sean Crocker, United States 37-35—72 +2
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 37-35—72 +2
Lev Grinberg, Ukraine 37-35—72 +2
Miguel Angel Jimenez, Spain 38-34—72 +2
Maximilian Kieffer, Germany 36-36—72 +2
Joel Moscatel, Spain 37-35—72 +2
Corey Shaun, United States 36-36—72 +2
Santiago Tarrio, Spain 37-35—72 +2
Aaron Cockerill, Canada 36-36—72 +2
Masahiro Kawamura, Japan 37-35—72 +2
Marcel Schneider, Germany 35-37—72 +2
Gavin Green, Malaysia 34-38—72 +2
Frederik Eisenbeis, Germany 38-35—73 +3
Nicolai Hojgaard, Denmark 39-34—73 +3
Tom Mao, Switzerland 38-35—73 +3
Pierre Pineau, France 40-33—73 +3
Aaron Rai, England 36-37—73 +3
Neil Schietekat, South Africa 38-35—73 +3
Max Schliesing, Switzerland 35-38—73 +3
Martin Trainer, France 38-35—73 +3
Ryan Van Velzen, South Africa 37-36—73 +3
Jordan Weber, United States 36-37—73 +3
Oliver Wilson, England 35-38—73 +3
Mike Lorenzo-Vera, France 39-34—73 +3
Scott Jamieson, Scotland 37-36—73 +3
Davis Bryant, United States 38-36—74 +4
Jannik De Bruyn, Germany 39-35—74 +4
Benjamin Rusch, Switzerland 37-37—74 +4
Dale Whitnell, England 36-38—74 +4
Francesco Laporta, Italy 38-37—75 +5
Matthew Southgate, England 37-38—75 +5
Justin Harding, South Africa 37-39—76 +6
Erik Barnes, United States 45-40—85 +15

