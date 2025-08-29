Omega European Masters Par Scores

Friday
At Crans-Sur-Sierre Golf Club
Crans-Montana, Switzerland
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,814; Par: 70
First Round
|Adrien Saddier, France
|31-31—62
|-8
|Jordan L. Smith, England
|31-32—63
|-7
|Thriston Lawrence, South Africa
|33-30—63
|-7
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|31-33—64
|-6
|Matt Wallace, England
|35-30—65
|-5
|Matthew Baldwin, England
|33-32—65
|-5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-31—65
|-5
|John Catlin, United States
|32-33—65
|-5
|Ronan Kleu, Switzerland
|34-31—65
|-5
|Hao-Tong Li, China
|32-33—65
|-5
|Richard Mansell, England
|32-33—65
|-5
|Max Rottluff, Germany
|32-33—65
|-5
|Andrea Pavan, Italy
|35-31—66
|-4
|Hamish Brown, Denmark
|33-33—66
|-4
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|33-33—66
|-4
|Nacho Elvira, Spain
|33-33—66
|-4
|Matt Fitzpatrick, England
|34-32—66
|-4
|Joakim Lagergren, Sweden
|33-33—66
|-4
|Romain Langasque, France
|33-33—66
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|33-33—66
|-4
|John Parry, England
|32-34—66
|-4
|Bernd Wiesberger, Austria
|33-33—66
|-4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33-34—67
|-3
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-32—67
|-3
|Nathan Kimsey, England
|35-32—67
|-3
|Oliver Lindell, Finland
|35-32—67
|-3
|Keita Nakajima, Japan
|31-36—67
|-3
|Lukas Nemecz, Austria
|33-34—67
|-3
|Patrick Rodgers, United States
|33-34—67
|-3
|Clement Sordet, France
|33-34—67
|-3
|Brandon Stone, South Africa
|30-37—67
|-3
|Callum Tarren, England
|35-32—67
|-3
|Sami Valimaki, Finland
|35-32—67
|-3
|Danny Willett, England
|34-33—67
|-3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|34-33—67
|-3
|Andrew Wilson, England
|35-32—67
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-32—67
|-3
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|34-34—68
|-2
|Todd Clements, England
|34-34—68
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|35-33—68
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain
|38-30—68
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|36-32—68
|-2
|Dan Erickson, United States
|35-33—68
|-2
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|35-33—68
|-2
|Ryggs Johnston, United States
|36-32—68
|-2
|Frank Kennedy, England
|35-33—68
|-2
|Alexander Knappe, Germany
|36-32—68
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-33—68
|-2
|Martin Laird, Scotland
|33-35—68
|-2
|Niklas Lemke, Sweden
|32-36—68
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-32—68
|-2
|Matteo Manassero, Italy
|34-34—68
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|34-34—68
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|33-35—68
|-2
|Robin Williams, South Africa
|34-34—68
|-2
|Benjamin Hebert, France
|35-33—68
|-2
|Michael Mjaaseth, Norway
|35-33—68
|-2
|Matthew Jordan, England
|33-35—68
|-2
|Zander Lombard, South Africa
|33-35—68
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|34-35—69
|-1
|Thomas Aiken, South Africa
|34-35—69
|-1
|Jason Scrivener, Australia
|35-34—69
|-1
|Veer Ahlawat, India
|37-32—69
|-1
|Louis Albertse, South Africa
|34-35—69
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-34—69
|-1
|Jean Bekirian, Armenia
|34-35—69
|-1
|Christofer Blomstrand, Sweden
|36-33—69
|-1
|Albert Boneta, Spain
|36-33—69
|-1
|Julien Brun, France
|34-35—69
|-1
|Paul Casey, England
|36-33—69
|-1
|Ugo Coussaud, France
|36-33—69
|-1
|Alexander George Frances, Denmark
|34-35—69
|-1
|Daniel Gale, Australia
|32-37—69
|-1
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|34-35—69
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|37-32—69
|-1
|Daan Huizing, Netherlands
|35-34—69
|-1
|Casey Jarvis, South Africa
|35-34—69
|-1
|Alex Noren, Sweden
|36-33—69
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-35—69
|-1
|Antoine Rozner, France
|35-34—69
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|38-31—69
|-1
|Brandon Wu, United States
|35-34—69
|-1
|Harrison Endycott, Australia
|34-35—69
|-1
|Troy Merritt, United States
|35-34—69
|-1
|Cedric Gugler, Switzerland
|36-33—69
|-1
|Yuto Katsuragawa, Japan
|34-35—69
|-1
|Alexander Levy, France
|34-36—70
|E
|Sebastian Soderberg, Sweden
|36-34—70
|E
|Marcus Armitage, England
|33-37—70
|E
|Wil Besseling, Netherlands
|35-35—70
|E
|Wyndham Clark, United States
|34-36—70
|E
|Wenyi Ding, China
|36-34—70
|E
|Jordan Gumberg, United States
|34-36—70
|E
|Sam Hutsby, England
|37-33—70
|E
|Zihao Jin, China
|38-32—70
|E
|Danny List, Australia
|33-37—70
|E
|Marco Penge, England
|35-35—70
|E
|Benjamin Schmidt, England
|34-36—70
|E
|Freddy Schott, Germany
|35-35—70
|E
|Jack Senior, England
|35-35—70
|E
|Tadeas Tetak, Slovakia
|35-35—70
|E
|Tom Vaillant, France
|35-35—70
|E
|Darius Van Driel, Netherlands
|37-33—70
|E
|Erik Van Rooyen, South Africa
|35-35—70
|E
|Shubhankar Sharma, India
|33-37—70
|E
|Minkyu Kim, South Korea
|33-37—70
|E
|Bastien Amat, France
|36-35—71
|+1
|Alexander Bjork, Sweden
|35-36—71
|+1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|37-34—71
|+1
|Jorge Campillo, Spain
|35-36—71
|+1
|MJ Daffue, South Africa
|36-35—71
|+1
|Alex Fitzpatrick, England
|36-35—71
|+1
|Dylan Frittelli, South Africa
|34-37—71
|+1
|Deon Germishuys, South Africa
|34-37—71
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-36—71
|+1
|Eddie Pepperell, England
|36-35—71
|+1
|Tapio Pulkkanen, Finland
|36-35—71
|+1
|David Ravetto, France
|36-35—71
|+1
|Marcel Siem, Germany
|37-34—71
|+1
|Ockie Strydom, South Africa
|36-35—71
|+1
|Matthias Schwab, Austria
|36-35—71
|+1
|Martin Couvra, France
|36-36—72
|+2
|Bjorn Akesson, Sweden
|37-35—72
|+2
|Sean Crocker, United States
|37-35—72
|+2
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|37-35—72
|+2
|Lev Grinberg, Ukraine
|37-35—72
|+2
|Miguel Angel Jimenez, Spain
|38-34—72
|+2
|Maximilian Kieffer, Germany
|36-36—72
|+2
|Joel Moscatel, Spain
|37-35—72
|+2
|Corey Shaun, United States
|36-36—72
|+2
|Santiago Tarrio, Spain
|37-35—72
|+2
|Aaron Cockerill, Canada
|36-36—72
|+2
|Masahiro Kawamura, Japan
|37-35—72
|+2
|Marcel Schneider, Germany
|35-37—72
|+2
|Gavin Green, Malaysia
|34-38—72
|+2
|Frederik Eisenbeis, Germany
|38-35—73
|+3
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|39-34—73
|+3
|Tom Mao, Switzerland
|38-35—73
|+3
|Pierre Pineau, France
|40-33—73
|+3
|Aaron Rai, England
|36-37—73
|+3
|Neil Schietekat, South Africa
|38-35—73
|+3
|Max Schliesing, Switzerland
|35-38—73
|+3
|Martin Trainer, France
|38-35—73
|+3
|Ryan Van Velzen, South Africa
|37-36—73
|+3
|Jordan Weber, United States
|36-37—73
|+3
|Oliver Wilson, England
|35-38—73
|+3
|Mike Lorenzo-Vera, France
|39-34—73
|+3
|Scott Jamieson, Scotland
|37-36—73
|+3
|Davis Bryant, United States
|38-36—74
|+4
|Jannik De Bruyn, Germany
|39-35—74
|+4
|Benjamin Rusch, Switzerland
|37-37—74
|+4
|Dale Whitnell, England
|36-38—74
|+4
|Francesco Laporta, Italy
|38-37—75
|+5
|Matthew Southgate, England
|37-38—75
|+5
|Justin Harding, South Africa
|37-39—76
|+6
|Erik Barnes, United States
|45-40—85
|+15
