Omega European Masters Par Scores

Saturday
At Crans-Sur-Sierre Golf Club
Crans-Montana, Switzerland
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,814; Par: 70
Third Round
|Thriston Lawrence, South Africa
|63-66-63—192
|-18
|Matt Wallace, England
|65-63-65—193
|-17
|Matt Fitzpatrick, England
|66-66-62—194
|-16
|Sami Valimaki, Finland
|67-66-62—195
|-15
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-65-63—196
|-14
|Joel Girrbach, Switzerland
|67-64-66—197
|-13
|Richard Mansell, England
|65-64-68—197
|-13
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|68-66-64—198
|-12
|Andrea Pavan, Italy
|66-68-64—198
|-12
|Max Rottluff, Germany
|65-71-62—198
|-12
|Ugo Coussaud, France
|69-65-65—199
|-11
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|64-69-66—199
|-11
|Guido Migliozzi, Italy
|66-66-67—199
|-11
|John Parry, England
|66-67-66—199
|-11
|Marco Penge, England
|70-66-63—199
|-11
|Jordan L. Smith, England
|63-66-70—199
|-11
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|68-66-66—200
|-10
|Romain Langasque, France
|66-70-64—200
|-10
|Lukas Nemecz, Austria
|67-67-66—200
|-10
|Adrien Saddier, France
|62-65-73—200
|-10
|Thomas Aiken, South Africa
|69-66-66—201
|-9
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-66-66—201
|-9
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-64-71—201
|-9
|Matteo Manassero, Italy
|68-66-67—201
|-9
|Tom Vaillant, France
|70-67-64—201
|-9
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67-69-66—202
|-8
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-66-68—202
|-8
|Oliver Lindell, Finland
|67-66-69—202
|-8
|Patrick Rodgers, United States
|67-68-67—202
|-8
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-65-67—202
|-8
|Keita Nakajima, Japan
|67-69-66—202
|-8
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|66-68-69—203
|-7
|Ronan Kleu, Switzerland
|65-71-67—203
|-7
|Hao-Tong Li, China
|65-71-67—203
|-7
|Veer Ahlawat, India
|69-64-70—203
|-7
|Frank Kennedy, England
|68-68-67—203
|-7
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|68-68-67—203
|-7
|Danny Willett, England
|67-68-69—204
|-6
|Ryggs Johnston, United States
|68-69-67—204
|-6
|Andrew Wilson, England
|67-69-68—204
|-6
|Matthew Baldwin, England
|65-70-70—205
|-5
|John Catlin, United States
|65-69-71—205
|-5
|Benjamin Hebert, France
|68-69-68—205
|-5
|Niklas Lemke, Sweden
|68-67-70—205
|-5
|Antoine Rozner, France
|69-64-72—205
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|69-66-70—205
|-5
|Sebastian Soderberg, Sweden
|70-65-70—205
|-5
|Brandon Stone, South Africa
|67-70-68—205
|-5
|Nacho Elvira, Spain
|66-70-69—205
|-5
|Paul Casey, England
|69-68-69—206
|-4
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-67-71—206
|-4
|Sam Hutsby, England
|70-67-69—206
|-4
|Casey Jarvis, South Africa
|69-67-70—206
|-4
|Clement Sordet, France
|67-69-70—206
|-4
|Zander Lombard, South Africa
|68-69-70—207
|-3
|Marcel Siem, Germany
|71-66-70—207
|-3
|Bjorn Akesson, Sweden
|72-63-73—208
|-2
|Julien Brun, France
|69-68-71—208
|-2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-72-71—208
|-2
|Todd Clements, England
|68-69-71—208
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|68-68-72—208
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|68-68-72—208
|-2
|Callum Tarren, England
|67-70-71—208
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-67-73—209
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|69-67-74—210
|E
|Alexander Knappe, Germany
|68-69-73—210
|E
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-70-75—211
|+1
