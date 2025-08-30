Omega European Masters Par Scores

|Adrien Saddier, France
|62-65—127
|-13
|Matt Wallace, England
|65-63—128
|-12
|Thriston Lawrence, South Africa
|63-66—129
|-11
|Richard Mansell, England
|65-64—129
|-11
|Jordan L. Smith, England
|63-66—129
|-11
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-64—130
|-10
|Joel Girrbach, Switzerland
|67-64—131
|-9
|Matt Fitzpatrick, England
|66-66—132
|-8
|Guido Migliozzi, Italy
|66-66—132
|-8
|Veer Ahlawat, India
|69-64—133
|-7
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|64-69—133
|-7
|Oliver Lindell, Finland
|67-66—133
|-7
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-65—133
|-7
|John Parry, England
|66-67—133
|-7
|Antoine Rozner, France
|69-64—133
|-7
|Sami Valimaki, Finland
|67-66—133
|-7
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|68-66—134
|-6
|John Catlin, United States
|65-69—134
|-6
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|66-68—134
|-6
|Ugo Coussaud, France
|69-65—134
|-6
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|68-66—134
|-6
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-66—134
|-6
|Matteo Manassero, Italy
|68-66—134
|-6
|Lukas Nemecz, Austria
|67-67—134
|-6
|Andrea Pavan, Italy
|66-68—134
|-6
|Thomas Aiken, South Africa
|69-66—135
|-5
|Bjorn Akesson, Sweden
|72-63—135
|-5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-66—135
|-5
|Matthew Baldwin, England
|65-70—135
|-5
|Alejandro Del Rey, Spain
|68-67—135
|-5
|Niklas Lemke, Sweden
|68-67—135
|-5
|Patrick Rodgers, United States
|67-68—135
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|69-66—135
|-5
|Sebastian Soderberg, Sweden
|70-65—135
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-65—135
|-5
|Danny Willett, England
|67-68—135
|-5
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67-69—136
|-4
|Nacho Elvira, Spain
|66-70—136
|-4
|Manuel Elvira, Spain
|68-68—136
|-4
|Angel Hidalgo, Spain
|69-67—136
|-4
|Casey Jarvis, South Africa
|69-67—136
|-4
|Frank Kennedy, England
|68-68—136
|-4
|Ronan Kleu, Switzerland
|65-71—136
|-4
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|68-68—136
|-4
|Romain Langasque, France
|66-70—136
|-4
|Hao-Tong Li, China
|65-71—136
|-4
|Keita Nakajima, Japan
|67-69—136
|-4
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-67—136
|-4
|Marco Penge, England
|70-66—136
|-4
|Max Rottluff, Germany
|65-71—136
|-4
|Clement Sordet, France
|67-69—136
|-4
|Richard Sterne, South Africa
|68-68—136
|-4
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-70—136
|-4
|Andrew Wilson, England
|67-69—136
|-4
|Julien Brun, France
|69-68—137
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-72—137
|-3
|Paul Casey, England
|69-68—137
|-3
|Todd Clements, England
|68-69—137
|-3
|Benjamin Hebert, France
|68-69—137
|-3
|Sam Hutsby, England
|70-67—137
|-3
|Ryggs Johnston, United States
|68-69—137
|-3
|Alexander Knappe, Germany
|68-69—137
|-3
|Zander Lombard, South Africa
|68-69—137
|-3
|Marcel Siem, Germany
|71-66—137
|-3
|Brandon Stone, South Africa
|67-70—137
|-3
|Callum Tarren, England
|67-70—137
|-3
|Tom Vaillant, France
|70-67—137
|-3
|Danny List, Australia
|70-WD
|
|Ockie Strydom, South Africa
|71-WD
|
|Erik Barnes, United States
|85-WD
|
|Marcus Armitage, England
|70-68—138
|-2
|Wil Besseling, Netherlands
|70-68—138
|-2
|Hamish Brown, Denmark
|66-72—138
|-2
|Jorge Campillo, Spain
|71-67—138
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|68-70—138
|-2
|Harrison Endycott, Australia
|69-69—138
|-2
|Daniel Gale, Australia
|69-69—138
|-2
|Jordan Gumberg, United States
|70-68—138
|-2
|Zihao Jin, China
|70-68—138
|-2
|Masahiro Kawamura, Japan
|72-66—138
|-2
|Nathan Kimsey, England
|67-71—138
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|71-67—138
|-2
|Troy Merritt, United States
|69-69—138
|-2
|Michael Mjaaseth, Norway
|68-70—138
|-2
|Alex Noren, Sweden
|69-69—138
|-2
|Aaron Rai, England
|73-65—138
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-69—138
|-2
|Shubhankar Sharma, India
|70-68—138
|-2
|Tadeas Tetak, Slovakia
|70-68—138
|-2
|Martin Trainer, France
|73-65—138
|-2
|Robin Williams, South Africa
|68-70—138
|-2
|Brandon Wu, United States
|69-69—138
|-2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|67-71—138
|-2
|Louis Albertse, South Africa
|69-70—139
|-1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-68—139
|-1
|Martin Couvra, France
|72-67—139
|-1
|Sean Crocker, United States
|72-67—139
|-1
|Gavin Green, Malaysia
|72-67—139
|-1
|Cedric Gugler, Switzerland
|69-70—139
|-1
|Daan Huizing, Netherlands
|69-70—139
|-1
|Alexander Levy, France
|70-69—139
|-1
|Erik Van Rooyen, South Africa
|70-69—139
|-1
|Jean Bekirian, Armenia
|69-71—140
|E
|Wenyi Ding, China
|70-70—140
|E
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|73-67—140
|E
|Matthew Jordan, England
|68-72—140
|E
|Martin Laird, Scotland
|68-72—140
|E
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-73—140
|E
|Eddie Pepperell, England
|71-69—140
|E
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-71—140
|E
|Marcel Schneider, Germany
|72-68—140
|E
|Santiago Tarrio, Spain
|72-68—140
|E
|Wyndham Clark, United States
|70-71—141
|+1
|MJ Daffue, South Africa
|71-70—141
|+1
|Dan Erickson, United States
|68-73—141
|+1
|Alex Fitzpatrick, England
|71-70—141
|+1
|Dylan Frittelli, South Africa
|71-70—141
|+1
|Miguel Angel Jimenez, Spain
|72-69—141
|+1
|Freddy Schott, Germany
|70-71—141
|+1
|Jack Senior, England
|70-71—141
|+1
|Oliver Wilson, England
|73-68—141
|+1
|Alexander Bjork, Sweden
|71-71—142
|+2
|Christofer Blomstrand, Sweden
|69-73—142
|+2
|Albert Boneta, Spain
|69-73—142
|+2
|Alexander George Frances, Denmark
|69-73—142
|+2
|Maximilian Kieffer, Germany
|72-70—142
|+2
|Tapio Pulkkanen, Finland
|71-71—142
|+2
|Benjamin Schmidt, England
|70-72—142
|+2
|Lev Grinberg, Ukraine
|72-71—143
|+3
|Scott Jamieson, Scotland
|73-70—143
|+3
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-74—143
|+3
|David Ravetto, France
|71-72—143
|+3
|Matthew Southgate, England
|75-68—143
|+3
|Bastien Amat, France
|71-73—144
|+4
|Davis Bryant, United States
|74-70—144
|+4
|Jannik De Bruyn, Germany
|74-70—144
|+4
|Frederik Eisenbeis, Germany
|73-71—144
|+4
|Minkyu Kim, South Korea
|70-74—144
|+4
|Joel Moscatel, Spain
|72-72—144
|+4
|Benjamin Rusch, Switzerland
|74-70—144
|+4
|Neil Schietekat, South Africa
|73-71—144
|+4
|Francesco Laporta, Italy
|75-70—145
|+5
|Matthias Schwab, Austria
|71-74—145
|+5
|Corey Shaun, United States
|72-73—145
|+5
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|72-74—146
|+6
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|69-77—146
|+6
|Deon Germishuys, South Africa
|71-75—146
|+6
|Tom Mao, Switzerland
|73-73—146
|+6
|Aaron Cockerill, Canada
|72-75—147
|+7
|Justin Harding, South Africa
|76-71—147
|+7
|Jordan Weber, United States
|73-74—147
|+7
|Dale Whitnell, England
|74-73—147
|+7
|Mike Lorenzo-Vera, France
|73-75—148
|+8
|Max Schliesing, Switzerland
|73-75—148
|+8
|Ryan Van Velzen, South Africa
|73-77—150
|+10
|Pierre Pineau, France
|73-79—152
|+12
