Omega European Masters Par Scores

The Associated Press

August 30, 2025, 8:30 AM

Saturday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

Second Round

Adrien Saddier, France 62-65—127 -13
Matt Wallace, England 65-63—128 -12
Thriston Lawrence, South Africa 63-66—129 -11
Richard Mansell, England 65-64—129 -11
Jordan L. Smith, England 63-66—129 -11
Joakim Lagergren, Sweden 66-64—130 -10
Joel Girrbach, Switzerland 67-64—131 -9
Matt Fitzpatrick, England 66-66—132 -8
Guido Migliozzi, Italy 66-66—132 -8
Veer Ahlawat, India 69-64—133 -7
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 64-69—133 -7
Oliver Lindell, Finland 67-66—133 -7
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-65—133 -7
John Parry, England 66-67—133 -7
Antoine Rozner, France 69-64—133 -7
Sami Valimaki, Finland 67-66—133 -7
Lucas Bjerregaard, Denmark 68-66—134 -6
John Catlin, United States 65-69—134 -6
Nicolas Colsaerts, Belgium 66-68—134 -6
Ugo Coussaud, France 69-65—134 -6
Rasmus Hojgaard, Denmark 68-66—134 -6
Mikael Lindberg, Sweden 68-66—134 -6
Matteo Manassero, Italy 68-66—134 -6
Lukas Nemecz, Austria 67-67—134 -6
Andrea Pavan, Italy 66-68—134 -6
Thomas Aiken, South Africa 69-66—135 -5
Bjorn Akesson, Sweden 72-63—135 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-66—135 -5
Matthew Baldwin, England 65-70—135 -5
Alejandro Del Rey, Spain 68-67—135 -5
Niklas Lemke, Sweden 68-67—135 -5
Patrick Rodgers, United States 67-68—135 -5
Jason Scrivener, Australia 69-66—135 -5
Sebastian Soderberg, Sweden 70-65—135 -5
Darius Van Driel, Netherlands 70-65—135 -5
Danny Willett, England 67-68—135 -5
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-69—136 -4
Nacho Elvira, Spain 66-70—136 -4
Manuel Elvira, Spain 68-68—136 -4
Angel Hidalgo, Spain 69-67—136 -4
Casey Jarvis, South Africa 69-67—136 -4
Frank Kennedy, England 68-68—136 -4
Ronan Kleu, Switzerland 65-71—136 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-68—136 -4
Romain Langasque, France 66-70—136 -4
Hao-Tong Li, China 65-71—136 -4
Keita Nakajima, Japan 67-69—136 -4
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-67—136 -4
Marco Penge, England 70-66—136 -4
Max Rottluff, Germany 65-71—136 -4
Clement Sordet, France 67-69—136 -4
Richard Sterne, South Africa 68-68—136 -4
Bernd Wiesberger, Austria 66-70—136 -4
Andrew Wilson, England 67-69—136 -4
Julien Brun, France 69-68—137 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-72—137 -3
Paul Casey, England 69-68—137 -3
Todd Clements, England 68-69—137 -3
Benjamin Hebert, France 68-69—137 -3
Sam Hutsby, England 70-67—137 -3
Ryggs Johnston, United States 68-69—137 -3
Alexander Knappe, Germany 68-69—137 -3
Zander Lombard, South Africa 68-69—137 -3
Marcel Siem, Germany 71-66—137 -3
Brandon Stone, South Africa 67-70—137 -3
Callum Tarren, England 67-70—137 -3
Tom Vaillant, France 70-67—137 -3
Danny List, Australia 70-WD
Ockie Strydom, South Africa 71-WD
Erik Barnes, United States 85-WD

Missed Cut

Marcus Armitage, England 70-68—138 -2
Wil Besseling, Netherlands 70-68—138 -2
Hamish Brown, Denmark 66-72—138 -2
Jorge Campillo, Spain 71-67—138 -2
Gregorio De Leo, Italy 68-70—138 -2
Harrison Endycott, Australia 69-69—138 -2
Daniel Gale, Australia 69-69—138 -2
Jordan Gumberg, United States 70-68—138 -2
Zihao Jin, China 70-68—138 -2
Masahiro Kawamura, Japan 72-66—138 -2
Nathan Kimsey, England 67-71—138 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 71-67—138 -2
Troy Merritt, United States 69-69—138 -2
Michael Mjaaseth, Norway 68-70—138 -2
Alex Noren, Sweden 69-69—138 -2
Aaron Rai, England 73-65—138 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 69-69—138 -2
Shubhankar Sharma, India 70-68—138 -2
Tadeas Tetak, Slovakia 70-68—138 -2
Martin Trainer, France 73-65—138 -2
Robin Williams, South Africa 68-70—138 -2
Brandon Wu, United States 69-69—138 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-71—138 -2
Louis Albertse, South Africa 69-70—139 -1
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-68—139 -1
Martin Couvra, France 72-67—139 -1
Sean Crocker, United States 72-67—139 -1
Gavin Green, Malaysia 72-67—139 -1
Cedric Gugler, Switzerland 69-70—139 -1
Daan Huizing, Netherlands 69-70—139 -1
Alexander Levy, France 70-69—139 -1
Erik Van Rooyen, South Africa 70-69—139 -1
Jean Bekirian, Armenia 69-71—140 E
Wenyi Ding, China 70-70—140 E
Nicolai Hojgaard, Denmark 73-67—140 E
Matthew Jordan, England 68-72—140 E
Martin Laird, Scotland 68-72—140 E
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-73—140 E
Eddie Pepperell, England 71-69—140 E
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-71—140 E
Marcel Schneider, Germany 72-68—140 E
Santiago Tarrio, Spain 72-68—140 E
Wyndham Clark, United States 70-71—141 +1
MJ Daffue, South Africa 71-70—141 +1
Dan Erickson, United States 68-73—141 +1
Alex Fitzpatrick, England 71-70—141 +1
Dylan Frittelli, South Africa 71-70—141 +1
Miguel Angel Jimenez, Spain 72-69—141 +1
Freddy Schott, Germany 70-71—141 +1
Jack Senior, England 70-71—141 +1
Oliver Wilson, England 73-68—141 +1
Alexander Bjork, Sweden 71-71—142 +2
Christofer Blomstrand, Sweden 69-73—142 +2
Albert Boneta, Spain 69-73—142 +2
Alexander George Frances, Denmark 69-73—142 +2
Maximilian Kieffer, Germany 72-70—142 +2
Tapio Pulkkanen, Finland 71-71—142 +2
Benjamin Schmidt, England 70-72—142 +2
Lev Grinberg, Ukraine 72-71—143 +3
Scott Jamieson, Scotland 73-70—143 +3
Yuto Katsuragawa, Japan 69-74—143 +3
David Ravetto, France 71-72—143 +3
Matthew Southgate, England 75-68—143 +3
Bastien Amat, France 71-73—144 +4
Davis Bryant, United States 74-70—144 +4
Jannik De Bruyn, Germany 74-70—144 +4
Frederik Eisenbeis, Germany 73-71—144 +4
Minkyu Kim, South Korea 70-74—144 +4
Joel Moscatel, Spain 72-72—144 +4
Benjamin Rusch, Switzerland 74-70—144 +4
Neil Schietekat, South Africa 73-71—144 +4
Francesco Laporta, Italy 75-70—145 +5
Matthias Schwab, Austria 71-74—145 +5
Corey Shaun, United States 72-73—145 +5
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 72-74—146 +6
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-77—146 +6
Deon Germishuys, South Africa 71-75—146 +6
Tom Mao, Switzerland 73-73—146 +6
Aaron Cockerill, Canada 72-75—147 +7
Justin Harding, South Africa 76-71—147 +7
Jordan Weber, United States 73-74—147 +7
Dale Whitnell, England 74-73—147 +7
Mike Lorenzo-Vera, France 73-75—148 +8
Max Schliesing, Switzerland 73-75—148 +8
Ryan Van Velzen, South Africa 73-77—150 +10
Pierre Pineau, France 73-79—152 +12

