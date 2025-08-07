Nexo Championship Scores

Thursday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,439; Par: 72
First Round
|Richard Sterne, South Africa
|33-34—67
|Thomas Aiken, South Africa
|34-34—68
|Louis Albertse, South Africa
|35-33—68
|Andreas Halvorsen, Norway
|32-36—68
|Matthew Baldwin, England
|34-35—69
|Jorge Campillo, Spain
|34-35—69
|Joe Dean, England
|33-36—69
|Alex Fitzpatrick, England
|33-36—69
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|34-35—69
|John Parry, England
|33-36—69
|Jordan L. Smith, England
|34-35—69
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-35—69
|Justin Harding, South Africa
|34-36—70
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-36—70
|Tadeas Tetak, Slovakia
|35-35—70
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-36—71
|John Catlin, United States
|40-31—71
|Todd Clements, England
|36-35—71
|Wenyi Ding, China
|34-37—71
|Grant Forrest, Scotland
|33-38—71
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|Joost Luiten, Netherlands
|36-35—71
|Ryan Lumsden, Scotland
|34-37—71
|Troy Merritt, United States
|38-33—71
|David Micheluzzi, Australia
|37-34—71
|Daniel Young, Scotland
|36-35—71
|Davis Bryant, United States
|34-38—72
|Filippo Celli, Italy
|35-37—72
|Alexander George Frances, Denmark
|35-37—72
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-36—72
|Daan Huizing, Netherlands
|36-36—72
|Nathan Kimsey, England
|36-36—72
|David Law, Scotland
|36-36—72
|Oliver Lindell, Finland
|34-38—72
|Viktor Nordwall, Sweden
|35-37—72
|Eddie Pepperell, England
|34-38—72
|Kristoffer Reitan, Norway
|37-35—72
|Neil Schietekat, South Africa
|37-35—72
|Benjamin Schmidt, England
|34-38—72
|Andy Sullivan, England
|35-37—72
|Connor Syme, Scotland
|38-34—72
|Marc Warren, Scotland
|37-35—72
|Veer Ahlawat, India
|37-36—73
|Sam Bairstow, England
|34-39—73
|Albert Boneta, Spain
|36-37—73
|Jens Dantorp, Sweden
|41-32—73
|Casey Jarvis, South Africa
|38-35—73
|Frank Kennedy, England
|36-37—73
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-38—73
|Alexander Levy, France
|36-37—73
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|38-35—73
|Robin Petersson, Sweden
|37-36—73
|Conor Purcell, Ireland
|35-38—73
|Max Rottluff, Germany
|37-36—73
|Freddy Schott, Germany
|36-37—73
|Jack Senior, England
|37-36—73
|Elvis Smylie, Australia
|36-37—73
|Clement Sordet, France
|35-38—73
|Matthew Southgate, England
|35-38—73
|Dale Whitnell, England
|35-38—73
|Robin Williams, South Africa
|35-38—73
|Matthis Besard, Belgium
|37-37—74
|Wil Besseling, Netherlands
|35-39—74
|Julien Brun, France
|37-37—74
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|37-37—74
|Aaron Cockerill, Canada
|38-36—74
|Pablo Ereno Perez, Spain
|39-35—74
|Ewen Ferguson, Scotland
|39-35—74
|Kazuma Kobori, New Zealand
|36-38—74
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-38—74
|Richard Mansell, England
|36-38—74
|Alexander Settemsdal, Norway
|35-39—74
|Ben Sigel, United States
|33-41—74
|Maximilian Steinlechner, Austria
|37-37—74
|Ryan Van Velzen, South Africa
|36-38—74
|Oliver Wilson, England
|34-40—74
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|38-37—75
|Erik Barnes, United States
|37-38—75
|Daniel Brown, England
|38-37—75
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|36-39—75
|Toby Hunt, Wales
|38-37—75
|Palmer Jackson, United States
|38-37—75
|Scott Jamieson, Scotland
|37-38—75
|Dylan Naidoo, South Africa
|37-38—75
|Marco Penge, England
|38-37—75
|Shubhankar Sharma, India
|41-34—75
|Corey Shaun, United States
|35-40—75
|Martin Trainer, France
|38-37—75
|Brandon Wu, United States
|37-38—75
|Bjorn Akesson, Sweden
|39-37—76
|Dan Bradbury, England
|34-42—76
|Hamish Brown, Denmark
|37-39—76
|Ugo Coussaud, France
|37-39—76
|Dan Erickson, United States
|38-38—76
|Rory Franssen, Scotland
|38-38—76
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|37-39—76
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-40—76
|Benjamin Hebert, France
|39-37—76
|Calum Hill, Scotland
|36-40—76
|Ryggs Johnston, United States
|36-40—76
|Matthew Jordan, England
|38-38—76
|Sung Kang, South Korea
|38-38—76
|Francesco Laporta, Italy
|38-38—76
|Zander Lombard, South Africa
|36-40—76
|Renato Paratore, Italy
|37-39—76
|Richie Ramsay, Scotland
|38-38—76
|Matthias Schwab, Austria
|37-39—76
|Jason Scrivener, Australia
|35-41—76
|Justin Walters, South Africa
|36-40—76
|Gunner Wiebe, United States
|41-35—76
|Bernd Wiesberger, Austria
|36-40—76
|Andrew Wilson, England
|36-40—76
|Jeff Winther, Denmark
|40-36—76
|Marcus Armitage, England
|38-39—77
|Christofer Blomstrand, Sweden
|35-42—77
|Ross Fisher, England
|39-38—77
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|38-39—77
|Deon Germishuys, South Africa
|36-41—77
|Zihao Jin, China
|37-40—77
|Joakim Lagergren, Sweden
|40-37—77
|Martin Laird, Scotland
|37-40—77
|Niklas Lemke, Sweden
|36-41—77
|James Morrison, England
|38-39—77
|Joel Moscatel, Spain
|36-41—77
|Wilco Nienaber, South Africa
|36-41—77
|Tapio Pulkkanen, Finland
|39-38—77
|David Ravetto, France
|39-38—77
|Jamie Rutherford, England
|38-39—77
|Callum Shinkwin, England
|40-37—77
|Santiago Tarrio, Spain
|38-39—77
|Bastien Amat, France
|40-38—78
|Jannik De Bruyn, Germany
|42-36—78
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|38-40—78
|Simon Forsstrom, Sweden
|39-39—78
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-42—78
|Mikael Lindberg, Sweden
|38-40—78
|Danny List, Australia
|37-41—78
|Paul O’Hara, Scotland
|37-41—78
|Callum Tarren, England
|41-37—78
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-43—79
|Gregorio De Leo, Italy
|39-40—79
|Pierre Pineau, France
|38-41—79
|Euan Walker, Scotland
|38-41—79
|Brett Coletta, Australia
|37-43—80
|David Horsey, England
|40-40—80
|Jean Bekirian, Armenia
|43-38—81
|George Coetzee, South Africa
|38-43—81
|Nacho Elvira, Spain
|41-40—81
|Sam Hutsby, England
|42-39—81
|Nicolai Kristensen, Denmark
|36-45—81
|Hiroshi Iwata, Japan
|41-41—82
|Daniel Gale, Australia
|39-44—83
|Minkyu Kim, South Korea
|42-41—83
|Lukas Nemecz, Austria
|40-43—83
|Jeong-Weon Ko, France
|46-38—84
|Edoardo Molinari, Italy
|WD
