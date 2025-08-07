Nexo Championship Scores

Live Radio
The Associated Press

August 7, 2025, 3:05 PM

Thursday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,439; Par: 72

First Round

Richard Sterne, South Africa 33-34—67
Thomas Aiken, South Africa 34-34—68
Louis Albertse, South Africa 35-33—68
Andreas Halvorsen, Norway 32-36—68
Matthew Baldwin, England 34-35—69
Jorge Campillo, Spain 34-35—69
Joe Dean, England 33-36—69
Alex Fitzpatrick, England 33-36—69
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 34-35—69
John Parry, England 33-36—69
Jordan L. Smith, England 34-35—69
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69
Justin Harding, South Africa 34-36—70
Brandon Robinson-Thompson, England 34-36—70
Tadeas Tetak, Slovakia 35-35—70
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-36—71
John Catlin, United States 40-31—71
Todd Clements, England 36-35—71
Wenyi Ding, China 34-37—71
Grant Forrest, Scotland 33-38—71
Jordan Gumberg, United States 35-36—71
Joost Luiten, Netherlands 36-35—71
Ryan Lumsden, Scotland 34-37—71
Troy Merritt, United States 38-33—71
David Micheluzzi, Australia 37-34—71
Daniel Young, Scotland 36-35—71
Davis Bryant, United States 34-38—72
Filippo Celli, Italy 35-37—72
Alexander George Frances, Denmark 35-37—72
Ricardo Gouveia, Portugal 36-36—72
Daan Huizing, Netherlands 36-36—72
Nathan Kimsey, England 36-36—72
David Law, Scotland 36-36—72
Oliver Lindell, Finland 34-38—72
Viktor Nordwall, Sweden 35-37—72
Eddie Pepperell, England 34-38—72
Kristoffer Reitan, Norway 37-35—72
Neil Schietekat, South Africa 37-35—72
Benjamin Schmidt, England 34-38—72
Andy Sullivan, England 35-37—72
Connor Syme, Scotland 38-34—72
Marc Warren, Scotland 37-35—72
Veer Ahlawat, India 37-36—73
Sam Bairstow, England 34-39—73
Albert Boneta, Spain 36-37—73
Jens Dantorp, Sweden 41-32—73
Casey Jarvis, South Africa 38-35—73
Frank Kennedy, England 36-37—73
Marcus Kinhult, Sweden 35-38—73
Alexander Levy, France 36-37—73
Jacob Skov Olesen, Denmark 38-35—73
Robin Petersson, Sweden 37-36—73
Conor Purcell, Ireland 35-38—73
Max Rottluff, Germany 37-36—73
Freddy Schott, Germany 36-37—73
Jack Senior, England 37-36—73
Elvis Smylie, Australia 36-37—73
Clement Sordet, France 35-38—73
Matthew Southgate, England 35-38—73
Dale Whitnell, England 35-38—73
Robin Williams, South Africa 35-38—73
Matthis Besard, Belgium 37-37—74
Wil Besseling, Netherlands 35-39—74
Julien Brun, France 37-37—74
Rafa Cabrera Bello, Spain 37-37—74
Aaron Cockerill, Canada 38-36—74
Pablo Ereno Perez, Spain 39-35—74
Ewen Ferguson, Scotland 39-35—74
Kazuma Kobori, New Zealand 36-38—74
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-38—74
Richard Mansell, England 36-38—74
Alexander Settemsdal, Norway 35-39—74
Ben Sigel, United States 33-41—74
Maximilian Steinlechner, Austria 37-37—74
Ryan Van Velzen, South Africa 36-38—74
Oliver Wilson, England 34-40—74
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 38-37—75
Erik Barnes, United States 37-38—75
Daniel Brown, England 38-37—75
Nicolas Colsaerts, Belgium 36-39—75
Toby Hunt, Wales 38-37—75
Palmer Jackson, United States 38-37—75
Scott Jamieson, Scotland 37-38—75
Dylan Naidoo, South Africa 37-38—75
Marco Penge, England 38-37—75
Shubhankar Sharma, India 41-34—75
Corey Shaun, United States 35-40—75
Martin Trainer, France 38-37—75
Brandon Wu, United States 37-38—75
Bjorn Akesson, Sweden 39-37—76
Dan Bradbury, England 34-42—76
Hamish Brown, Denmark 37-39—76
Ugo Coussaud, France 37-39—76
Dan Erickson, United States 38-38—76
Rory Franssen, Scotland 38-38—76
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-39—76
Joel Girrbach, Switzerland 36-40—76
Benjamin Hebert, France 39-37—76
Calum Hill, Scotland 36-40—76
Ryggs Johnston, United States 36-40—76
Matthew Jordan, England 38-38—76
Sung Kang, South Korea 38-38—76
Francesco Laporta, Italy 38-38—76
Zander Lombard, South Africa 36-40—76
Renato Paratore, Italy 37-39—76
Richie Ramsay, Scotland 38-38—76
Matthias Schwab, Austria 37-39—76
Jason Scrivener, Australia 35-41—76
Justin Walters, South Africa 36-40—76
Gunner Wiebe, United States 41-35—76
Bernd Wiesberger, Austria 36-40—76
Andrew Wilson, England 36-40—76
Jeff Winther, Denmark 40-36—76
Marcus Armitage, England 38-39—77
Christofer Blomstrand, Sweden 35-42—77
Ross Fisher, England 39-38—77
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 38-39—77
Deon Germishuys, South Africa 36-41—77
Zihao Jin, China 37-40—77
Joakim Lagergren, Sweden 40-37—77
Martin Laird, Scotland 37-40—77
Niklas Lemke, Sweden 36-41—77
James Morrison, England 38-39—77
Joel Moscatel, Spain 36-41—77
Wilco Nienaber, South Africa 36-41—77
Tapio Pulkkanen, Finland 39-38—77
David Ravetto, France 39-38—77
Jamie Rutherford, England 38-39—77
Callum Shinkwin, England 40-37—77
Santiago Tarrio, Spain 38-39—77
Bastien Amat, France 40-38—78
Jannik De Bruyn, Germany 42-36—78
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-40—78
Simon Forsstrom, Sweden 39-39—78
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-42—78
Mikael Lindberg, Sweden 38-40—78
Danny List, Australia 37-41—78
Paul O’Hara, Scotland 37-41—78
Callum Tarren, England 41-37—78
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-43—79
Gregorio De Leo, Italy 39-40—79
Pierre Pineau, France 38-41—79
Euan Walker, Scotland 38-41—79
Brett Coletta, Australia 37-43—80
David Horsey, England 40-40—80
Jean Bekirian, Armenia 43-38—81
George Coetzee, South Africa 38-43—81
Nacho Elvira, Spain 41-40—81
Sam Hutsby, England 42-39—81
Nicolai Kristensen, Denmark 36-45—81
Hiroshi Iwata, Japan 41-41—82
Daniel Gale, Australia 39-44—83
Minkyu Kim, South Korea 42-41—83
Lukas Nemecz, Austria 40-43—83
Jeong-Weon Ko, France 46-38—84
Edoardo Molinari, Italy WD

