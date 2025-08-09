Live Radio
Nexo Championship Scores

The Associated Press

August 9, 2025, 12:14 PM

Saturday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,439; Par: 72

Third Round

Grant Forrest, Scotland 71-66-71—208
Todd Clements, England 71-71-69—211
Daan Huizing, Netherlands 72-69-70—211
Kristoffer Reitan, Norway 72-71-68—211
Joe Dean, England 69-74-70—213
Jacob Skov Olesen, Denmark 73-70-70—213
Andy Sullivan, England 72-71-70—213
Eddie Pepperell, England 72-71-71—214
Davis Bryant, United States 72-72-71—215
Oliver Lindell, Finland 72-70-73—215
Ryan Lumsden, Scotland 71-74-70—215
John Parry, England 69-74-72—215
Jack Senior, England 73-71-72—216
Jordan L. Smith, England 69-69-78—216
Richard Sterne, South Africa 67-73-76—216
Ryan Van Velzen, South Africa 74-72-70—216
Daniel Young, Scotland 71-72-73—216
David Micheluzzi, Australia 71-71-75—217
Andreas Halvorsen, Norway 68-75-75—218
Justin Harding, South Africa 70-72-76—218
Marcus Kinhult, Sweden 73-72-73—218
Marco Penge, England 75-68-75—218
Brandon Robinson-Thompson, England 70-76-72—218
Alexander Settemsdal, Norway 74-71-73—218
Louis Albertse, South Africa 68-76-75—219
Matthis Besard, Belgium 74-70-75—219
Daniel Brown, England 75-73-71—219
Troy Merritt, United States 71-75-73—219
Benjamin Schmidt, England 72-72-75—219
Maximilian Steinlechner, Austria 74-72-73—219
Veer Ahlawat, India 73-72-75—220
Thomas Aiken, South Africa 68-77-75—220
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-70-75—220
Matthew Baldwin, England 69-77-74—220
Pablo Ereno Perez, Spain 74-72-74—220
Alex Fitzpatrick, England 69-73-78—220
Joakim Lagergren, Sweden 77-68-75—220
Martin Laird, Scotland 77-70-73—220
Elvis Smylie, Australia 73-72-75—220
Clement Sordet, France 73-75-72—220
Julien Brun, France 74-74-73—221
Jorge Campillo, Spain 69-76-76—221
John Catlin, United States 71-75-75—221
Dan Erickson, United States 76-70-75—221
Casey Jarvis, South Africa 73-74-74—221
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-72-75—221
David Law, Scotland 72-75-75—222
Conor Purcell, Ireland 73-72-77—222
Wil Besseling, Netherlands 74-74-75—223
Hamish Brown, Denmark 76-72-75—223
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-72-77—223
Nicolas Colsaerts, Belgium 75-73-75—223
Jannik De Bruyn, Germany 78-70-75—223
Tapio Pulkkanen, Finland 77-69-77—223
Marc Warren, Scotland 72-73-78—223
Robin Williams, South Africa 73-74-76—223
Aaron Cockerill, Canada 74-72-78—224
Ugo Coussaud, France 76-72-76—224
Jens Dantorp, Sweden 73-72-79—224
Joost Luiten, Netherlands 71-75-78—224
Jason Scrivener, Australia 76-71-77—224
Wenyi Ding, China 71-77-77—225
Neil Schietekat, South Africa 72-74-79—225
Andrew Wilson, England 76-71-78—225
Filippo Celli, Italy 72-72-83—227
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-77-81—227
Tadeas Tetak, Slovakia 70-78-79—227
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 76-71-81—228
Darius Van Driel, Netherlands 69-76-84—229

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

