Nexo Championship Scores

Friday At Trump International Golf Links Aberdeen, United Kingdom Purse: $2.8 million Yardage: 7,439; Par: 72 Second Round Grant Forrest,…
Friday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,439; Par: 72
Second Round
|Grant Forrest, Scotland
|71-66—137
|Jordan L. Smith, England
|69-69—138
|Richard Sterne, South Africa
|67-73—140
|Daan Huizing, Netherlands
|72-69—141
|Todd Clements, England
|71-71—142
|Alex Fitzpatrick, England
|69-73—142
|Justin Harding, South Africa
|70-72—142
|Oliver Lindell, Finland
|72-70—142
|David Micheluzzi, Australia
|71-71—142
|Joe Dean, England
|69-74—143
|Andreas Halvorsen, Norway
|68-75—143
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|73-70—143
|John Parry, England
|69-74—143
|Marco Penge, England
|75-68—143
|Eddie Pepperell, England
|72-71—143
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-71—143
|Andy Sullivan, England
|72-71—143
|Daniel Young, Scotland
|71-72—143
|Louis Albertse, South Africa
|68-76—144
|Matthis Besard, Belgium
|74-70—144
|Davis Bryant, United States
|72-72—144
|Filippo Celli, Italy
|72-72—144
|Benjamin Schmidt, England
|72-72—144
|Jack Senior, England
|73-71—144
|Veer Ahlawat, India
|73-72—145
|Thomas Aiken, South Africa
|68-77—145
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|75-70—145
|Jorge Campillo, Spain
|69-76—145
|Jens Dantorp, Sweden
|73-72—145
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-72—145
|Joakim Lagergren, Sweden
|77-68—145
|Ryan Lumsden, Scotland
|71-74—145
|Conor Purcell, Ireland
|73-72—145
|Alexander Settemsdal, Norway
|74-71—145
|Elvis Smylie, Australia
|73-72—145
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-76—145
|Marc Warren, Scotland
|72-73—145
|Matthew Baldwin, England
|69-77—146
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-72—146
|John Catlin, United States
|71-75—146
|Aaron Cockerill, Canada
|74-72—146
|Pablo Ereno Perez, Spain
|74-72—146
|Dan Erickson, United States
|76-70—146
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-72—146
|Joost Luiten, Netherlands
|71-75—146
|Troy Merritt, United States
|71-75—146
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-77—146
|Tapio Pulkkanen, Finland
|77-69—146
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-76—146
|Neil Schietekat, South Africa
|72-74—146
|Maximilian Steinlechner, Austria
|74-72—146
|Ryan Van Velzen, South Africa
|74-72—146
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|76-71—147
|Casey Jarvis, South Africa
|73-74—147
|Martin Laird, Scotland
|77-70—147
|David Law, Scotland
|72-75—147
|Jason Scrivener, Australia
|76-71—147
|Robin Williams, South Africa
|73-74—147
|Andrew Wilson, England
|76-71—147
|Wil Besseling, Netherlands
|74-74—148
|Daniel Brown, England
|75-73—148
|Hamish Brown, Denmark
|76-72—148
|Julien Brun, France
|74-74—148
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|75-73—148
|Ugo Coussaud, France
|76-72—148
|Jannik De Bruyn, Germany
|78-70—148
|Wenyi Ding, China
|71-77—148
|Clement Sordet, France
|73-75—148
|Tadeas Tetak, Slovakia
|70-78—148
|Edoardo Molinari, Italy
|WD-WD
|Calum Hill, Scotland
|76-DQ
|Sam Bairstow, England
|73-DQ
Missed Cut
|Bjorn Akesson, Sweden
|76-73—149
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-78—149
|Albert Boneta, Spain
|73-76—149
|Gregorio De Leo, Italy
|79-70—149
|Ewen Ferguson, Scotland
|74-75—149
|Deon Germishuys, South Africa
|77-72—149
|Francesco Laporta, Italy
|76-73—149
|James Morrison, England
|77-72—149
|Robin Petersson, Sweden
|73-76—149
|Richie Ramsay, Scotland
|76-73—149
|Matthias Schwab, Austria
|76-73—149
|Martin Trainer, France
|75-74—149
|Dan Bradbury, England
|76-74—150
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|78-72—150
|Ricardo Gouveia, Portugal
|72-78—150
|Palmer Jackson, United States
|75-75—150
|Matthew Jordan, England
|76-74—150
|Frank Kennedy, England
|73-77—150
|Mikael Lindberg, Sweden
|78-72—150
|Richard Mansell, England
|74-76—150
|Viktor Nordwall, Sweden
|72-78—150
|Renato Paratore, Italy
|76-74—150
|Max Rottluff, Germany
|73-77—150
|Oliver Wilson, England
|74-76—150
|Jeff Winther, Denmark
|76-74—150
|Ross Fisher, England
|77-74—151
|Joel Girrbach, Switzerland
|76-75—151
|Benjamin Hebert, France
|76-75—151
|Dylan Naidoo, South Africa
|75-76—151
|Jamie Rutherford, England
|77-74—151
|Freddy Schott, Germany
|73-78—151
|Matthew Southgate, England
|73-78—151
|Connor Syme, Scotland
|72-79—151
|Euan Walker, Scotland
|79-72—151
|Dale Whitnell, England
|73-78—151
|Bernd Wiesberger, Austria
|76-75—151
|Bastien Amat, France
|78-74—152
|Marcus Armitage, England
|77-75—152
|Simon Forsstrom, Sweden
|78-74—152
|Scott Jamieson, Scotland
|75-77—152
|Kazuma Kobori, New Zealand
|74-78—152
|Alexander Levy, France
|73-79—152
|Zander Lombard, South Africa
|76-76—152
|Lukas Nemecz, Austria
|83-69—152
|Ben Sigel, United States
|74-78—152
|Callum Tarren, England
|78-74—152
|Justin Walters, South Africa
|76-76—152
|Brandon Wu, United States
|75-77—152
|Christofer Blomstrand, Sweden
|77-76—153
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|79-74—153
|Toby Hunt, Wales
|75-78—153
|Niklas Lemke, Sweden
|77-76—153
|Paul O’Hara, Scotland
|78-75—153
|David Ravetto, France
|77-76—153
|Callum Shinkwin, England
|77-76—153
|Jordan Gumberg, United States
|71-83—154
|David Horsey, England
|80-74—154
|Nathan Kimsey, England
|72-82—154
|Wilco Nienaber, South Africa
|77-77—154
|Corey Shaun, United States
|75-79—154
|Gunner Wiebe, United States
|76-78—154
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|77-78—155
|Zihao Jin, China
|77-78—155
|Sung Kang, South Korea
|76-79—155
|Shubhankar Sharma, India
|75-80—155
|George Coetzee, South Africa
|81-75—156
|Rory Franssen, Scotland
|76-80—156
|Pierre Pineau, France
|79-77—156
|Erik Barnes, United States
|75-82—157
|Nacho Elvira, Spain
|81-76—157
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|78-79—157
|Alexander George Frances, Denmark
|72-85—157
|Sam Hutsby, England
|81-76—157
|Ryggs Johnston, United States
|76-81—157
|Danny List, Australia
|78-79—157
|Nicolai Kristensen, Denmark
|81-77—158
|Minkyu Kim, South Korea
|83-76—159
|Jeong-Weon Ko, France
|84-75—159
|Jean Bekirian, Armenia
|81-79—160
|Hiroshi Iwata, Japan
|82-78—160
|Daniel Gale, Australia
|83-78—161
|Brett Coletta, Australia
|80-82—162
|Joel Moscatel, Spain
|77-85—162
|Santiago Tarrio, Spain
|77-85—162
