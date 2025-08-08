Live Radio
Nexo Championship Scores

The Associated Press

August 8, 2025, 2:48 PM

Friday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,439; Par: 72

Second Round

Grant Forrest, Scotland 71-66—137
Jordan L. Smith, England 69-69—138
Richard Sterne, South Africa 67-73—140
Daan Huizing, Netherlands 72-69—141
Todd Clements, England 71-71—142
Alex Fitzpatrick, England 69-73—142
Justin Harding, South Africa 70-72—142
Oliver Lindell, Finland 72-70—142
David Micheluzzi, Australia 71-71—142
Joe Dean, England 69-74—143
Andreas Halvorsen, Norway 68-75—143
Jacob Skov Olesen, Denmark 73-70—143
John Parry, England 69-74—143
Marco Penge, England 75-68—143
Eddie Pepperell, England 72-71—143
Kristoffer Reitan, Norway 72-71—143
Andy Sullivan, England 72-71—143
Daniel Young, Scotland 71-72—143
Louis Albertse, South Africa 68-76—144
Matthis Besard, Belgium 74-70—144
Davis Bryant, United States 72-72—144
Filippo Celli, Italy 72-72—144
Benjamin Schmidt, England 72-72—144
Jack Senior, England 73-71—144
Veer Ahlawat, India 73-72—145
Thomas Aiken, South Africa 68-77—145
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-70—145
Jorge Campillo, Spain 69-76—145
Jens Dantorp, Sweden 73-72—145
Marcus Kinhult, Sweden 73-72—145
Joakim Lagergren, Sweden 77-68—145
Ryan Lumsden, Scotland 71-74—145
Conor Purcell, Ireland 73-72—145
Alexander Settemsdal, Norway 74-71—145
Elvis Smylie, Australia 73-72—145
Darius Van Driel, Netherlands 69-76—145
Marc Warren, Scotland 72-73—145
Matthew Baldwin, England 69-77—146
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-72—146
John Catlin, United States 71-75—146
Aaron Cockerill, Canada 74-72—146
Pablo Ereno Perez, Spain 74-72—146
Dan Erickson, United States 76-70—146
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-72—146
Joost Luiten, Netherlands 71-75—146
Troy Merritt, United States 71-75—146
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-77—146
Tapio Pulkkanen, Finland 77-69—146
Brandon Robinson-Thompson, England 70-76—146
Neil Schietekat, South Africa 72-74—146
Maximilian Steinlechner, Austria 74-72—146
Ryan Van Velzen, South Africa 74-72—146
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 76-71—147
Casey Jarvis, South Africa 73-74—147
Martin Laird, Scotland 77-70—147
David Law, Scotland 72-75—147
Jason Scrivener, Australia 76-71—147
Robin Williams, South Africa 73-74—147
Andrew Wilson, England 76-71—147
Wil Besseling, Netherlands 74-74—148
Daniel Brown, England 75-73—148
Hamish Brown, Denmark 76-72—148
Julien Brun, France 74-74—148
Nicolas Colsaerts, Belgium 75-73—148
Ugo Coussaud, France 76-72—148
Jannik De Bruyn, Germany 78-70—148
Wenyi Ding, China 71-77—148
Clement Sordet, France 73-75—148
Tadeas Tetak, Slovakia 70-78—148
Edoardo Molinari, Italy WD-WD
Calum Hill, Scotland 76-DQ
Sam Bairstow, England 73-DQ

Missed Cut

Bjorn Akesson, Sweden 76-73—149
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-78—149
Albert Boneta, Spain 73-76—149
Gregorio De Leo, Italy 79-70—149
Ewen Ferguson, Scotland 74-75—149
Deon Germishuys, South Africa 77-72—149
Francesco Laporta, Italy 76-73—149
James Morrison, England 77-72—149
Robin Petersson, Sweden 73-76—149
Richie Ramsay, Scotland 76-73—149
Matthias Schwab, Austria 76-73—149
Martin Trainer, France 75-74—149
Dan Bradbury, England 76-74—150
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 78-72—150
Ricardo Gouveia, Portugal 72-78—150
Palmer Jackson, United States 75-75—150
Matthew Jordan, England 76-74—150
Frank Kennedy, England 73-77—150
Mikael Lindberg, Sweden 78-72—150
Richard Mansell, England 74-76—150
Viktor Nordwall, Sweden 72-78—150
Renato Paratore, Italy 76-74—150
Max Rottluff, Germany 73-77—150
Oliver Wilson, England 74-76—150
Jeff Winther, Denmark 76-74—150
Ross Fisher, England 77-74—151
Joel Girrbach, Switzerland 76-75—151
Benjamin Hebert, France 76-75—151
Dylan Naidoo, South Africa 75-76—151
Jamie Rutherford, England 77-74—151
Freddy Schott, Germany 73-78—151
Matthew Southgate, England 73-78—151
Connor Syme, Scotland 72-79—151
Euan Walker, Scotland 79-72—151
Dale Whitnell, England 73-78—151
Bernd Wiesberger, Austria 76-75—151
Bastien Amat, France 78-74—152
Marcus Armitage, England 77-75—152
Simon Forsstrom, Sweden 78-74—152
Scott Jamieson, Scotland 75-77—152
Kazuma Kobori, New Zealand 74-78—152
Alexander Levy, France 73-79—152
Zander Lombard, South Africa 76-76—152
Lukas Nemecz, Austria 83-69—152
Ben Sigel, United States 74-78—152
Callum Tarren, England 78-74—152
Justin Walters, South Africa 76-76—152
Brandon Wu, United States 75-77—152
Christofer Blomstrand, Sweden 77-76—153
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 79-74—153
Toby Hunt, Wales 75-78—153
Niklas Lemke, Sweden 77-76—153
Paul O’Hara, Scotland 78-75—153
David Ravetto, France 77-76—153
Callum Shinkwin, England 77-76—153
Jordan Gumberg, United States 71-83—154
David Horsey, England 80-74—154
Nathan Kimsey, England 72-82—154
Wilco Nienaber, South Africa 77-77—154
Corey Shaun, United States 75-79—154
Gunner Wiebe, United States 76-78—154
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 77-78—155
Zihao Jin, China 77-78—155
Sung Kang, South Korea 76-79—155
Shubhankar Sharma, India 75-80—155
George Coetzee, South Africa 81-75—156
Rory Franssen, Scotland 76-80—156
Pierre Pineau, France 79-77—156
Erik Barnes, United States 75-82—157
Nacho Elvira, Spain 81-76—157
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 78-79—157
Alexander George Frances, Denmark 72-85—157
Sam Hutsby, England 81-76—157
Ryggs Johnston, United States 76-81—157
Danny List, Australia 78-79—157
Nicolai Kristensen, Denmark 81-77—158
Minkyu Kim, South Korea 83-76—159
Jeong-Weon Ko, France 84-75—159
Jean Bekirian, Armenia 81-79—160
Hiroshi Iwata, Japan 82-78—160
Daniel Gale, Australia 83-78—161
Brett Coletta, Australia 80-82—162
Joel Moscatel, Spain 77-85—162
Santiago Tarrio, Spain 77-85—162

