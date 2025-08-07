Live Radio
Nexo Championship Par Scores

The Associated Press

August 7, 2025, 3:05 PM

Thursday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,439; Par: 72

First Round

Richard Sterne, South Africa 33-34—67 -5
Thomas Aiken, South Africa 34-34—68 -4
Louis Albertse, South Africa 35-33—68 -4
Andreas Halvorsen, Norway 32-36—68 -4
Matthew Baldwin, England 34-35—69 -3
Jorge Campillo, Spain 34-35—69 -3
Joe Dean, England 33-36—69 -3
Alex Fitzpatrick, England 33-36—69 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 34-35—69 -3
John Parry, England 33-36—69 -3
Jordan L. Smith, England 34-35—69 -3
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69 -3
Justin Harding, South Africa 34-36—70 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 34-36—70 -2
Tadeas Tetak, Slovakia 35-35—70 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-36—71 -1
John Catlin, United States 40-31—71 -1
Todd Clements, England 36-35—71 -1
Wenyi Ding, China 34-37—71 -1
Grant Forrest, Scotland 33-38—71 -1
Jordan Gumberg, United States 35-36—71 -1
Joost Luiten, Netherlands 36-35—71 -1
Ryan Lumsden, Scotland 34-37—71 -1
Troy Merritt, United States 38-33—71 -1
David Micheluzzi, Australia 37-34—71 -1
Daniel Young, Scotland 36-35—71 -1
Davis Bryant, United States 34-38—72 E
Filippo Celli, Italy 35-37—72 E
Alexander George Frances, Denmark 35-37—72 E
Ricardo Gouveia, Portugal 36-36—72 E
Daan Huizing, Netherlands 36-36—72 E
Nathan Kimsey, England 36-36—72 E
David Law, Scotland 36-36—72 E
Oliver Lindell, Finland 34-38—72 E
Viktor Nordwall, Sweden 35-37—72 E
Eddie Pepperell, England 34-38—72 E
Kristoffer Reitan, Norway 37-35—72 E
Neil Schietekat, South Africa 37-35—72 E
Benjamin Schmidt, England 34-38—72 E
Andy Sullivan, England 35-37—72 E
Connor Syme, Scotland 38-34—72 E
Marc Warren, Scotland 37-35—72 E
Veer Ahlawat, India 37-36—73 +1
Sam Bairstow, England 34-39—73 +1
Albert Boneta, Spain 36-37—73 +1
Jens Dantorp, Sweden 41-32—73 +1
Casey Jarvis, South Africa 38-35—73 +1
Frank Kennedy, England 36-37—73 +1
Marcus Kinhult, Sweden 35-38—73 +1
Alexander Levy, France 36-37—73 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 38-35—73 +1
Robin Petersson, Sweden 37-36—73 +1
Conor Purcell, Ireland 35-38—73 +1
Max Rottluff, Germany 37-36—73 +1
Freddy Schott, Germany 36-37—73 +1
Jack Senior, England 37-36—73 +1
Elvis Smylie, Australia 36-37—73 +1
Clement Sordet, France 35-38—73 +1
Matthew Southgate, England 35-38—73 +1
Dale Whitnell, England 35-38—73 +1
Robin Williams, South Africa 35-38—73 +1
Matthis Besard, Belgium 37-37—74 +2
Wil Besseling, Netherlands 35-39—74 +2
Julien Brun, France 37-37—74 +2
Rafa Cabrera Bello, Spain 37-37—74 +2
Aaron Cockerill, Canada 38-36—74 +2
Pablo Ereno Perez, Spain 39-35—74 +2
Ewen Ferguson, Scotland 39-35—74 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 36-38—74 +2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-38—74 +2
Richard Mansell, England 36-38—74 +2
Alexander Settemsdal, Norway 35-39—74 +2
Ben Sigel, United States 33-41—74 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 37-37—74 +2
Ryan Van Velzen, South Africa 36-38—74 +2
Oliver Wilson, England 34-40—74 +2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 38-37—75 +3
Erik Barnes, United States 37-38—75 +3
Daniel Brown, England 38-37—75 +3
Nicolas Colsaerts, Belgium 36-39—75 +3
Toby Hunt, Wales 38-37—75 +3
Palmer Jackson, United States 38-37—75 +3
Scott Jamieson, Scotland 37-38—75 +3
Dylan Naidoo, South Africa 37-38—75 +3
Marco Penge, England 38-37—75 +3
Shubhankar Sharma, India 41-34—75 +3
Corey Shaun, United States 35-40—75 +3
Martin Trainer, France 38-37—75 +3
Brandon Wu, United States 37-38—75 +3
Bjorn Akesson, Sweden 39-37—76 +4
Dan Bradbury, England 34-42—76 +4
Hamish Brown, Denmark 37-39—76 +4
Ugo Coussaud, France 37-39—76 +4
Dan Erickson, United States 38-38—76 +4
Rory Franssen, Scotland 38-38—76 +4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-39—76 +4
Joel Girrbach, Switzerland 36-40—76 +4
Benjamin Hebert, France 39-37—76 +4
Calum Hill, Scotland 36-40—76 +4
Ryggs Johnston, United States 36-40—76 +4
Matthew Jordan, England 38-38—76 +4
Sung Kang, South Korea 38-38—76 +4
Francesco Laporta, Italy 38-38—76 +4
Zander Lombard, South Africa 36-40—76 +4
Renato Paratore, Italy 37-39—76 +4
Richie Ramsay, Scotland 38-38—76 +4
Matthias Schwab, Austria 37-39—76 +4
Jason Scrivener, Australia 35-41—76 +4
Justin Walters, South Africa 36-40—76 +4
Gunner Wiebe, United States 41-35—76 +4
Bernd Wiesberger, Austria 36-40—76 +4
Andrew Wilson, England 36-40—76 +4
Jeff Winther, Denmark 40-36—76 +4
Marcus Armitage, England 38-39—77 +5
Christofer Blomstrand, Sweden 35-42—77 +5
Ross Fisher, England 39-38—77 +5
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 38-39—77 +5
Deon Germishuys, South Africa 36-41—77 +5
Zihao Jin, China 37-40—77 +5
Joakim Lagergren, Sweden 40-37—77 +5
Martin Laird, Scotland 37-40—77 +5
Niklas Lemke, Sweden 36-41—77 +5
James Morrison, England 38-39—77 +5
Joel Moscatel, Spain 36-41—77 +5
Wilco Nienaber, South Africa 36-41—77 +5
Tapio Pulkkanen, Finland 39-38—77 +5
David Ravetto, France 39-38—77 +5
Jamie Rutherford, England 38-39—77 +5
Callum Shinkwin, England 40-37—77 +5
Santiago Tarrio, Spain 38-39—77 +5
Bastien Amat, France 40-38—78 +6
Jannik De Bruyn, Germany 42-36—78 +6
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-40—78 +6
Simon Forsstrom, Sweden 39-39—78 +6
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-42—78 +6
Mikael Lindberg, Sweden 38-40—78 +6
Danny List, Australia 37-41—78 +6
Paul O’Hara, Scotland 37-41—78 +6
Callum Tarren, England 41-37—78 +6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-43—79 +7
Gregorio De Leo, Italy 39-40—79 +7
Pierre Pineau, France 38-41—79 +7
Euan Walker, Scotland 38-41—79 +7
Brett Coletta, Australia 37-43—80 +8
David Horsey, England 40-40—80 +8
Jean Bekirian, Armenia 43-38—81 +9
George Coetzee, South Africa 38-43—81 +9
Nacho Elvira, Spain 41-40—81 +9
Sam Hutsby, England 42-39—81 +9
Nicolai Kristensen, Denmark 36-45—81 +9
Hiroshi Iwata, Japan 41-41—82 +10
Daniel Gale, Australia 39-44—83 +11
Minkyu Kim, South Korea 42-41—83 +11
Lukas Nemecz, Austria 40-43—83 +11
Jeong-Weon Ko, France 46-38—84 +12
Edoardo Molinari, Italy WD

