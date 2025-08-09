Live Radio
Nexo Championship Par Scores

The Associated Press

August 9, 2025, 12:14 PM

Saturday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,439; Par: 72

Third Round

Grant Forrest, Scotland 71-66-71—208 -8
Todd Clements, England 71-71-69—211 -5
Daan Huizing, Netherlands 72-69-70—211 -5
Kristoffer Reitan, Norway 72-71-68—211 -5
Joe Dean, England 69-74-70—213 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 73-70-70—213 -3
Andy Sullivan, England 72-71-70—213 -3
Eddie Pepperell, England 72-71-71—214 -2
Davis Bryant, United States 72-72-71—215 -1
Oliver Lindell, Finland 72-70-73—215 -1
Ryan Lumsden, Scotland 71-74-70—215 -1
John Parry, England 69-74-72—215 -1
Jack Senior, England 73-71-72—216 E
Jordan L. Smith, England 69-69-78—216 E
Richard Sterne, South Africa 67-73-76—216 E
Ryan Van Velzen, South Africa 74-72-70—216 E
Daniel Young, Scotland 71-72-73—216 E
David Micheluzzi, Australia 71-71-75—217 +1
Andreas Halvorsen, Norway 68-75-75—218 +2
Justin Harding, South Africa 70-72-76—218 +2
Marcus Kinhult, Sweden 73-72-73—218 +2
Marco Penge, England 75-68-75—218 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 70-76-72—218 +2
Alexander Settemsdal, Norway 74-71-73—218 +2
Louis Albertse, South Africa 68-76-75—219 +3
Matthis Besard, Belgium 74-70-75—219 +3
Daniel Brown, England 75-73-71—219 +3
Troy Merritt, United States 71-75-73—219 +3
Benjamin Schmidt, England 72-72-75—219 +3
Maximilian Steinlechner, Austria 74-72-73—219 +3
Veer Ahlawat, India 73-72-75—220 +4
Thomas Aiken, South Africa 68-77-75—220 +4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-70-75—220 +4
Matthew Baldwin, England 69-77-74—220 +4
Pablo Ereno Perez, Spain 74-72-74—220 +4
Alex Fitzpatrick, England 69-73-78—220 +4
Joakim Lagergren, Sweden 77-68-75—220 +4
Martin Laird, Scotland 77-70-73—220 +4
Elvis Smylie, Australia 73-72-75—220 +4
Clement Sordet, France 73-75-72—220 +4
Julien Brun, France 74-74-73—221 +5
Jorge Campillo, Spain 69-76-76—221 +5
John Catlin, United States 71-75-75—221 +5
Dan Erickson, United States 76-70-75—221 +5
Casey Jarvis, South Africa 73-74-74—221 +5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-72-75—221 +5
David Law, Scotland 72-75-75—222 +6
Conor Purcell, Ireland 73-72-77—222 +6
Wil Besseling, Netherlands 74-74-75—223 +7
Hamish Brown, Denmark 76-72-75—223 +7
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-72-77—223 +7
Nicolas Colsaerts, Belgium 75-73-75—223 +7
Jannik De Bruyn, Germany 78-70-75—223 +7
Tapio Pulkkanen, Finland 77-69-77—223 +7
Marc Warren, Scotland 72-73-78—223 +7
Robin Williams, South Africa 73-74-76—223 +7
Aaron Cockerill, Canada 74-72-78—224 +8
Ugo Coussaud, France 76-72-76—224 +8
Jens Dantorp, Sweden 73-72-79—224 +8
Joost Luiten, Netherlands 71-75-78—224 +8
Jason Scrivener, Australia 76-71-77—224 +8
Wenyi Ding, China 71-77-77—225 +9
Neil Schietekat, South Africa 72-74-79—225 +9
Andrew Wilson, England 76-71-78—225 +9
Filippo Celli, Italy 72-72-83—227 +11
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-77-81—227 +11
Tadeas Tetak, Slovakia 70-78-79—227 +11
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 76-71-81—228 +12
Darius Van Driel, Netherlands 69-76-84—229 +13

