Nexo Championship Par Scores

Saturday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,439; Par: 72
Third Round
|Grant Forrest, Scotland
|71-66-71—208
|-8
|Todd Clements, England
|71-71-69—211
|-5
|Daan Huizing, Netherlands
|72-69-70—211
|-5
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-71-68—211
|-5
|Joe Dean, England
|69-74-70—213
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|73-70-70—213
|-3
|Andy Sullivan, England
|72-71-70—213
|-3
|Eddie Pepperell, England
|72-71-71—214
|-2
|Davis Bryant, United States
|72-72-71—215
|-1
|Oliver Lindell, Finland
|72-70-73—215
|-1
|Ryan Lumsden, Scotland
|71-74-70—215
|-1
|John Parry, England
|69-74-72—215
|-1
|Jack Senior, England
|73-71-72—216
|E
|Jordan L. Smith, England
|69-69-78—216
|E
|Richard Sterne, South Africa
|67-73-76—216
|E
|Ryan Van Velzen, South Africa
|74-72-70—216
|E
|Daniel Young, Scotland
|71-72-73—216
|E
|David Micheluzzi, Australia
|71-71-75—217
|+1
|Andreas Halvorsen, Norway
|68-75-75—218
|+2
|Justin Harding, South Africa
|70-72-76—218
|+2
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-72-73—218
|+2
|Marco Penge, England
|75-68-75—218
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-76-72—218
|+2
|Alexander Settemsdal, Norway
|74-71-73—218
|+2
|Louis Albertse, South Africa
|68-76-75—219
|+3
|Matthis Besard, Belgium
|74-70-75—219
|+3
|Daniel Brown, England
|75-73-71—219
|+3
|Troy Merritt, United States
|71-75-73—219
|+3
|Benjamin Schmidt, England
|72-72-75—219
|+3
|Maximilian Steinlechner, Austria
|74-72-73—219
|+3
|Veer Ahlawat, India
|73-72-75—220
|+4
|Thomas Aiken, South Africa
|68-77-75—220
|+4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|75-70-75—220
|+4
|Matthew Baldwin, England
|69-77-74—220
|+4
|Pablo Ereno Perez, Spain
|74-72-74—220
|+4
|Alex Fitzpatrick, England
|69-73-78—220
|+4
|Joakim Lagergren, Sweden
|77-68-75—220
|+4
|Martin Laird, Scotland
|77-70-73—220
|+4
|Elvis Smylie, Australia
|73-72-75—220
|+4
|Clement Sordet, France
|73-75-72—220
|+4
|Julien Brun, France
|74-74-73—221
|+5
|Jorge Campillo, Spain
|69-76-76—221
|+5
|John Catlin, United States
|71-75-75—221
|+5
|Dan Erickson, United States
|76-70-75—221
|+5
|Casey Jarvis, South Africa
|73-74-74—221
|+5
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-72-75—221
|+5
|David Law, Scotland
|72-75-75—222
|+6
|Conor Purcell, Ireland
|73-72-77—222
|+6
|Wil Besseling, Netherlands
|74-74-75—223
|+7
|Hamish Brown, Denmark
|76-72-75—223
|+7
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-72-77—223
|+7
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|75-73-75—223
|+7
|Jannik De Bruyn, Germany
|78-70-75—223
|+7
|Tapio Pulkkanen, Finland
|77-69-77—223
|+7
|Marc Warren, Scotland
|72-73-78—223
|+7
|Robin Williams, South Africa
|73-74-76—223
|+7
|Aaron Cockerill, Canada
|74-72-78—224
|+8
|Ugo Coussaud, France
|76-72-76—224
|+8
|Jens Dantorp, Sweden
|73-72-79—224
|+8
|Joost Luiten, Netherlands
|71-75-78—224
|+8
|Jason Scrivener, Australia
|76-71-77—224
|+8
|Wenyi Ding, China
|71-77-77—225
|+9
|Neil Schietekat, South Africa
|72-74-79—225
|+9
|Andrew Wilson, England
|76-71-78—225
|+9
|Filippo Celli, Italy
|72-72-83—227
|+11
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-77-81—227
|+11
|Tadeas Tetak, Slovakia
|70-78-79—227
|+11
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|76-71-81—228
|+12
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-76-84—229
|+13
