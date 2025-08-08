Live Radio
Home » Sports » Nexo Championship Par Scores

Nexo Championship Par Scores

The Associated Press

August 8, 2025, 2:48 PM

Friday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,439; Par: 72

Second Round

Grant Forrest, Scotland 71-66—137 -7
Jordan L. Smith, England 69-69—138 -6
Richard Sterne, South Africa 67-73—140 -4
Daan Huizing, Netherlands 72-69—141 -3
Todd Clements, England 71-71—142 -2
Alex Fitzpatrick, England 69-73—142 -2
Justin Harding, South Africa 70-72—142 -2
Oliver Lindell, Finland 72-70—142 -2
David Micheluzzi, Australia 71-71—142 -2
Joe Dean, England 69-74—143 -1
Andreas Halvorsen, Norway 68-75—143 -1
Jacob Skov Olesen, Denmark 73-70—143 -1
John Parry, England 69-74—143 -1
Marco Penge, England 75-68—143 -1
Eddie Pepperell, England 72-71—143 -1
Kristoffer Reitan, Norway 72-71—143 -1
Andy Sullivan, England 72-71—143 -1
Daniel Young, Scotland 71-72—143 -1
Louis Albertse, South Africa 68-76—144 E
Matthis Besard, Belgium 74-70—144 E
Davis Bryant, United States 72-72—144 E
Filippo Celli, Italy 72-72—144 E
Benjamin Schmidt, England 72-72—144 E
Jack Senior, England 73-71—144 E
Veer Ahlawat, India 73-72—145 +1
Thomas Aiken, South Africa 68-77—145 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-70—145 +1
Jorge Campillo, Spain 69-76—145 +1
Jens Dantorp, Sweden 73-72—145 +1
Marcus Kinhult, Sweden 73-72—145 +1
Joakim Lagergren, Sweden 77-68—145 +1
Ryan Lumsden, Scotland 71-74—145 +1
Conor Purcell, Ireland 73-72—145 +1
Alexander Settemsdal, Norway 74-71—145 +1
Elvis Smylie, Australia 73-72—145 +1
Darius Van Driel, Netherlands 69-76—145 +1
Marc Warren, Scotland 72-73—145 +1
Matthew Baldwin, England 69-77—146 +2
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-72—146 +2
John Catlin, United States 71-75—146 +2
Aaron Cockerill, Canada 74-72—146 +2
Pablo Ereno Perez, Spain 74-72—146 +2
Dan Erickson, United States 76-70—146 +2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-72—146 +2
Joost Luiten, Netherlands 71-75—146 +2
Troy Merritt, United States 71-75—146 +2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-77—146 +2
Tapio Pulkkanen, Finland 77-69—146 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 70-76—146 +2
Neil Schietekat, South Africa 72-74—146 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 74-72—146 +2
Ryan Van Velzen, South Africa 74-72—146 +2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 76-71—147 +3
Casey Jarvis, South Africa 73-74—147 +3
Martin Laird, Scotland 77-70—147 +3
David Law, Scotland 72-75—147 +3
Jason Scrivener, Australia 76-71—147 +3
Robin Williams, South Africa 73-74—147 +3
Andrew Wilson, England 76-71—147 +3
Wil Besseling, Netherlands 74-74—148 +4
Daniel Brown, England 75-73—148 +4
Hamish Brown, Denmark 76-72—148 +4
Julien Brun, France 74-74—148 +4
Nicolas Colsaerts, Belgium 75-73—148 +4
Ugo Coussaud, France 76-72—148 +4
Jannik De Bruyn, Germany 78-70—148 +4
Wenyi Ding, China 71-77—148 +4
Clement Sordet, France 73-75—148 +4
Tadeas Tetak, Slovakia 70-78—148 +4
Edoardo Molinari, Italy WD-WD
Calum Hill, Scotland 76-DQ
Sam Bairstow, England 73-DQ

Missed Cut

Bjorn Akesson, Sweden 76-73—149 +5
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-78—149 +5
Albert Boneta, Spain 73-76—149 +5
Gregorio De Leo, Italy 79-70—149 +5
Ewen Ferguson, Scotland 74-75—149 +5
Deon Germishuys, South Africa 77-72—149 +5
Francesco Laporta, Italy 76-73—149 +5
James Morrison, England 77-72—149 +5
Robin Petersson, Sweden 73-76—149 +5
Richie Ramsay, Scotland 76-73—149 +5
Matthias Schwab, Austria 76-73—149 +5
Martin Trainer, France 75-74—149 +5
Dan Bradbury, England 76-74—150 +6
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 78-72—150 +6
Ricardo Gouveia, Portugal 72-78—150 +6
Palmer Jackson, United States 75-75—150 +6
Matthew Jordan, England 76-74—150 +6
Frank Kennedy, England 73-77—150 +6
Mikael Lindberg, Sweden 78-72—150 +6
Richard Mansell, England 74-76—150 +6
Viktor Nordwall, Sweden 72-78—150 +6
Renato Paratore, Italy 76-74—150 +6
Max Rottluff, Germany 73-77—150 +6
Oliver Wilson, England 74-76—150 +6
Jeff Winther, Denmark 76-74—150 +6
Ross Fisher, England 77-74—151 +7
Joel Girrbach, Switzerland 76-75—151 +7
Benjamin Hebert, France 76-75—151 +7
Dylan Naidoo, South Africa 75-76—151 +7
Jamie Rutherford, England 77-74—151 +7
Freddy Schott, Germany 73-78—151 +7
Matthew Southgate, England 73-78—151 +7
Connor Syme, Scotland 72-79—151 +7
Euan Walker, Scotland 79-72—151 +7
Dale Whitnell, England 73-78—151 +7
Bernd Wiesberger, Austria 76-75—151 +7
Bastien Amat, France 78-74—152 +8
Marcus Armitage, England 77-75—152 +8
Simon Forsstrom, Sweden 78-74—152 +8
Scott Jamieson, Scotland 75-77—152 +8
Kazuma Kobori, New Zealand 74-78—152 +8
Alexander Levy, France 73-79—152 +8
Zander Lombard, South Africa 76-76—152 +8
Lukas Nemecz, Austria 83-69—152 +8
Ben Sigel, United States 74-78—152 +8
Callum Tarren, England 78-74—152 +8
Justin Walters, South Africa 76-76—152 +8
Brandon Wu, United States 75-77—152 +8
Christofer Blomstrand, Sweden 77-76—153 +9
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 79-74—153 +9
Toby Hunt, Wales 75-78—153 +9
Niklas Lemke, Sweden 77-76—153 +9
Paul O’Hara, Scotland 78-75—153 +9
David Ravetto, France 77-76—153 +9
Callum Shinkwin, England 77-76—153 +9
Jordan Gumberg, United States 71-83—154 +10
David Horsey, England 80-74—154 +10
Nathan Kimsey, England 72-82—154 +10
Wilco Nienaber, South Africa 77-77—154 +10
Corey Shaun, United States 75-79—154 +10
Gunner Wiebe, United States 76-78—154 +10
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 77-78—155 +11
Zihao Jin, China 77-78—155 +11
Sung Kang, South Korea 76-79—155 +11
Shubhankar Sharma, India 75-80—155 +11
George Coetzee, South Africa 81-75—156 +12
Rory Franssen, Scotland 76-80—156 +12
Pierre Pineau, France 79-77—156 +12
Erik Barnes, United States 75-82—157 +13
Nacho Elvira, Spain 81-76—157 +13
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 78-79—157 +13
Alexander George Frances, Denmark 72-85—157 +13
Sam Hutsby, England 81-76—157 +13
Ryggs Johnston, United States 76-81—157 +13
Danny List, Australia 78-79—157 +13
Nicolai Kristensen, Denmark 81-77—158 +14
Minkyu Kim, South Korea 83-76—159 +15
Jeong-Weon Ko, France 84-75—159 +15
Jean Bekirian, Armenia 81-79—160 +16
Hiroshi Iwata, Japan 82-78—160 +16
Daniel Gale, Australia 83-78—161 +17
Brett Coletta, Australia 80-82—162 +18
Joel Moscatel, Spain 77-85—162 +18
Santiago Tarrio, Spain 77-85—162 +18

