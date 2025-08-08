Nexo Championship Par Scores

Friday At Trump International Golf Links Aberdeen, United Kingdom Purse: $2.8 million Yardage: 7,439; Par: 72 Second Round Grant Forrest,…
Friday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,439; Par: 72
Second Round
|Grant Forrest, Scotland
|71-66—137
|-7
|Jordan L. Smith, England
|69-69—138
|-6
|Richard Sterne, South Africa
|67-73—140
|-4
|Daan Huizing, Netherlands
|72-69—141
|-3
|Todd Clements, England
|71-71—142
|-2
|Alex Fitzpatrick, England
|69-73—142
|-2
|Justin Harding, South Africa
|70-72—142
|-2
|Oliver Lindell, Finland
|72-70—142
|-2
|David Micheluzzi, Australia
|71-71—142
|-2
|Joe Dean, England
|69-74—143
|-1
|Andreas Halvorsen, Norway
|68-75—143
|-1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|73-70—143
|-1
|John Parry, England
|69-74—143
|-1
|Marco Penge, England
|75-68—143
|-1
|Eddie Pepperell, England
|72-71—143
|-1
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-71—143
|-1
|Andy Sullivan, England
|72-71—143
|-1
|Daniel Young, Scotland
|71-72—143
|-1
|Louis Albertse, South Africa
|68-76—144
|E
|Matthis Besard, Belgium
|74-70—144
|E
|Davis Bryant, United States
|72-72—144
|E
|Filippo Celli, Italy
|72-72—144
|E
|Benjamin Schmidt, England
|72-72—144
|E
|Jack Senior, England
|73-71—144
|E
|Veer Ahlawat, India
|73-72—145
|+1
|Thomas Aiken, South Africa
|68-77—145
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|75-70—145
|+1
|Jorge Campillo, Spain
|69-76—145
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|73-72—145
|+1
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-72—145
|+1
|Joakim Lagergren, Sweden
|77-68—145
|+1
|Ryan Lumsden, Scotland
|71-74—145
|+1
|Conor Purcell, Ireland
|73-72—145
|+1
|Alexander Settemsdal, Norway
|74-71—145
|+1
|Elvis Smylie, Australia
|73-72—145
|+1
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-76—145
|+1
|Marc Warren, Scotland
|72-73—145
|+1
|Matthew Baldwin, England
|69-77—146
|+2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-72—146
|+2
|John Catlin, United States
|71-75—146
|+2
|Aaron Cockerill, Canada
|74-72—146
|+2
|Pablo Ereno Perez, Spain
|74-72—146
|+2
|Dan Erickson, United States
|76-70—146
|+2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-72—146
|+2
|Joost Luiten, Netherlands
|71-75—146
|+2
|Troy Merritt, United States
|71-75—146
|+2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-77—146
|+2
|Tapio Pulkkanen, Finland
|77-69—146
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-76—146
|+2
|Neil Schietekat, South Africa
|72-74—146
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|74-72—146
|+2
|Ryan Van Velzen, South Africa
|74-72—146
|+2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|76-71—147
|+3
|Casey Jarvis, South Africa
|73-74—147
|+3
|Martin Laird, Scotland
|77-70—147
|+3
|David Law, Scotland
|72-75—147
|+3
|Jason Scrivener, Australia
|76-71—147
|+3
|Robin Williams, South Africa
|73-74—147
|+3
|Andrew Wilson, England
|76-71—147
|+3
|Wil Besseling, Netherlands
|74-74—148
|+4
|Daniel Brown, England
|75-73—148
|+4
|Hamish Brown, Denmark
|76-72—148
|+4
|Julien Brun, France
|74-74—148
|+4
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|75-73—148
|+4
|Ugo Coussaud, France
|76-72—148
|+4
|Jannik De Bruyn, Germany
|78-70—148
|+4
|Wenyi Ding, China
|71-77—148
|+4
|Clement Sordet, France
|73-75—148
|+4
|Tadeas Tetak, Slovakia
|70-78—148
|+4
|Edoardo Molinari, Italy
|WD-WD
|
|Calum Hill, Scotland
|76-DQ
|
|Sam Bairstow, England
|73-DQ
|
Missed Cut
|Bjorn Akesson, Sweden
|76-73—149
|+5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-78—149
|+5
|Albert Boneta, Spain
|73-76—149
|+5
|Gregorio De Leo, Italy
|79-70—149
|+5
|Ewen Ferguson, Scotland
|74-75—149
|+5
|Deon Germishuys, South Africa
|77-72—149
|+5
|Francesco Laporta, Italy
|76-73—149
|+5
|James Morrison, England
|77-72—149
|+5
|Robin Petersson, Sweden
|73-76—149
|+5
|Richie Ramsay, Scotland
|76-73—149
|+5
|Matthias Schwab, Austria
|76-73—149
|+5
|Martin Trainer, France
|75-74—149
|+5
|Dan Bradbury, England
|76-74—150
|+6
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|78-72—150
|+6
|Ricardo Gouveia, Portugal
|72-78—150
|+6
|Palmer Jackson, United States
|75-75—150
|+6
|Matthew Jordan, England
|76-74—150
|+6
|Frank Kennedy, England
|73-77—150
|+6
|Mikael Lindberg, Sweden
|78-72—150
|+6
|Richard Mansell, England
|74-76—150
|+6
|Viktor Nordwall, Sweden
|72-78—150
|+6
|Renato Paratore, Italy
|76-74—150
|+6
|Max Rottluff, Germany
|73-77—150
|+6
|Oliver Wilson, England
|74-76—150
|+6
|Jeff Winther, Denmark
|76-74—150
|+6
|Ross Fisher, England
|77-74—151
|+7
|Joel Girrbach, Switzerland
|76-75—151
|+7
|Benjamin Hebert, France
|76-75—151
|+7
|Dylan Naidoo, South Africa
|75-76—151
|+7
|Jamie Rutherford, England
|77-74—151
|+7
|Freddy Schott, Germany
|73-78—151
|+7
|Matthew Southgate, England
|73-78—151
|+7
|Connor Syme, Scotland
|72-79—151
|+7
|Euan Walker, Scotland
|79-72—151
|+7
|Dale Whitnell, England
|73-78—151
|+7
|Bernd Wiesberger, Austria
|76-75—151
|+7
|Bastien Amat, France
|78-74—152
|+8
|Marcus Armitage, England
|77-75—152
|+8
|Simon Forsstrom, Sweden
|78-74—152
|+8
|Scott Jamieson, Scotland
|75-77—152
|+8
|Kazuma Kobori, New Zealand
|74-78—152
|+8
|Alexander Levy, France
|73-79—152
|+8
|Zander Lombard, South Africa
|76-76—152
|+8
|Lukas Nemecz, Austria
|83-69—152
|+8
|Ben Sigel, United States
|74-78—152
|+8
|Callum Tarren, England
|78-74—152
|+8
|Justin Walters, South Africa
|76-76—152
|+8
|Brandon Wu, United States
|75-77—152
|+8
|Christofer Blomstrand, Sweden
|77-76—153
|+9
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|79-74—153
|+9
|Toby Hunt, Wales
|75-78—153
|+9
|Niklas Lemke, Sweden
|77-76—153
|+9
|Paul O’Hara, Scotland
|78-75—153
|+9
|David Ravetto, France
|77-76—153
|+9
|Callum Shinkwin, England
|77-76—153
|+9
|Jordan Gumberg, United States
|71-83—154
|+10
|David Horsey, England
|80-74—154
|+10
|Nathan Kimsey, England
|72-82—154
|+10
|Wilco Nienaber, South Africa
|77-77—154
|+10
|Corey Shaun, United States
|75-79—154
|+10
|Gunner Wiebe, United States
|76-78—154
|+10
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|77-78—155
|+11
|Zihao Jin, China
|77-78—155
|+11
|Sung Kang, South Korea
|76-79—155
|+11
|Shubhankar Sharma, India
|75-80—155
|+11
|George Coetzee, South Africa
|81-75—156
|+12
|Rory Franssen, Scotland
|76-80—156
|+12
|Pierre Pineau, France
|79-77—156
|+12
|Erik Barnes, United States
|75-82—157
|+13
|Nacho Elvira, Spain
|81-76—157
|+13
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|78-79—157
|+13
|Alexander George Frances, Denmark
|72-85—157
|+13
|Sam Hutsby, England
|81-76—157
|+13
|Ryggs Johnston, United States
|76-81—157
|+13
|Danny List, Australia
|78-79—157
|+13
|Nicolai Kristensen, Denmark
|81-77—158
|+14
|Minkyu Kim, South Korea
|83-76—159
|+15
|Jeong-Weon Ko, France
|84-75—159
|+15
|Jean Bekirian, Armenia
|81-79—160
|+16
|Hiroshi Iwata, Japan
|82-78—160
|+16
|Daniel Gale, Australia
|83-78—161
|+17
|Brett Coletta, Australia
|80-82—162
|+18
|Joel Moscatel, Spain
|77-85—162
|+18
|Santiago Tarrio, Spain
|77-85—162
|+18
