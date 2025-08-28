NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Kansas
|1
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|3.00
|UNLV
|1
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|3
|3.00
|Sam Houston St.
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Hawaii
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Iowa St.
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|.00
|Kansas St.
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|.00
|Stanford
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|W. Kentucky
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|-1
|-1.00
|Fresno St.
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-3
|-3.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.