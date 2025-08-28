Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Turnover Margin

NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Kansas 1 2 2 3 0 0 0 3 3.00
UNLV 1 0 4 4 1 0 1 3 3.00
Sam Houston St. 1 2 0 2 0 1 1 1 1.00
Hawaii 1 0 1 1 1 0 1 0 .00
Iowa St. 1 2 0 2 2 0 2 0 .00
Kansas St. 1 2 0 2 2 0 2 0 .00
Stanford 1 1 0 1 0 1 1 0 .00
W. Kentucky 1 0 1 1 2 0 2 -1 -1.00
Fresno St. 1 1 0 0 1 2 3 -3 -3.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up