NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|W. Kentucky
|1
|51
|33
|0
|401
|3
|401.00
|Kansas St.
|1
|30
|21
|0
|273
|2
|273.00
|UNLV
|1
|24
|18
|0
|232
|1
|232.00
|Hawaii
|1
|40
|27
|0
|210
|2
|210.00
|Sam Houston St.
|1
|30
|19
|1
|209
|0
|209.00
|Iowa St.
|1
|28
|14
|0
|183
|2
|183.00
|Fresno St.
|1
|29
|18
|2
|179
|0
|179.00
|Kansas
|1
|20
|18
|0
|176
|3
|176.00
|Stanford
|1
|30
|15
|1
|109
|0
|109.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.