NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

August 28, 2025, 1:04 PM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
W. Kentucky 1 51 33 0 401 3 401.00
Kansas St. 1 30 21 0 273 2 273.00
UNLV 1 24 18 0 232 1 232.00
Hawaii 1 40 27 0 210 2 210.00
Sam Houston St. 1 30 19 1 209 0 209.00
Iowa St. 1 28 14 0 183 2 183.00
Fresno St. 1 29 18 2 179 0 179.00
Kansas 1 20 18 0 176 3 176.00
Stanford 1 30 15 1 109 0 109.00

