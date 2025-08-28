Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
M.McIvor, W. Kentucky 1 58 408 408.0
H.Watson, Sam Houston St. 1 44 300 300.0
A.Johnson, Kansas St. 1 38 294 294.0
A.Colandrea, UNLV 1 34 288 288.0
M.Alejado, Hawaii 1 49 246 246.0
J.Daniels, Kansas 1 28 223 223.0
R.Becht, Iowa St. 1 40 201 201.0
E.Warner, Fresno St. 1 33 156 156.0
J.Thomas, UNLV 1 10 147 147.0
M.Ford, Stanford 1 26 113 113.0
B.Gulbranson, Stanford 1 33 101 101.0
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 11 72 72.0
C.Hansen, Iowa St. 1 16 71 71.0
A.Orji, UNLV 1 9 71 71.0
D.Hishaw, Kansas 1 13 69 69.0
L.Williams, Kansas 1 6 57 57.0
M.Parrish, W. Kentucky 1 12 52 52.0
J.Jackson, Kansas St. 1 12 51 51.0
S.Irvin, Stanford 1 10 46 46.0
C.Barfield, Hawaii 1 6 45 45.0
A.Sama, Iowa St. 1 14 43 43.0
B.Donelson, Fresno St. 1 11 34 34.0
J.Brown, Kansas St. 1 2 29 29.0
J.Glover, UNLV 1 7 28 28.0
C.Tabb, Stanford 1 4 26 26.0
G.Hart, W. Kentucky 1 8 25 25.0
L.Wright, W. Kentucky 1 6 22 22.0
I.Marshall, Kansas 1 1 13 13.0
L.Sims, Hawaii 1 7 12 12.0
J.Thompson, Kansas 1 4 12 12.0
R.Luke, Fresno St. 1 7 11 11.0
B.Ramirez, Fresno St. 1 3 11 11.0
C.Ballard, Kansas 1 2 10 10.0
E.Green, Sam Houston St. 1 6 10 10.0
D.Rice, Kansas St. 1 5 9 9.0
K.Lee, UNLV 1 5 5 5.0
E.Gilliam, Fresno St. 1 2 3 3.0
C.Vaughn, Hawaii 1 1 3 3.0
J.Arceneaux, Fresno St. 1 1 2 2.0
D.Emilien, Kansas 1 1 2 2.0
F.Abreu, Hawaii 0 0 0 0.0
G.Addison, Kansas 1 0 0 0.0
L.Adkism, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
M.Akins, Fresno St. 1 0 0 0.0
E.Allen, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Allen, Kansas St. 1 0 0 0.0
Z.Allen, Hawaii 1 0 0 0.0
C.Andrews, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Ayon, Fresno St. 1 0 0 0.0
C.Bachhuber, Stanford 1 0 0 0.0
T.Bailey, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
D.Bailey, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
B.Baker, Fresno St. 0 0 0 0.0
K.Beachem, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Beasley, UNLV 1 0 0 0.0
A.Black, Stanford 1 0 0 0.0
D.Bledsoe, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Bonifas, Iowa St. 1 0 0 0.0
A.Boyd, UNLV 1 0 0 0.0
C.Bracha, Fresno St. 1 0 0 0.0
A.Brackenridge, W. Kentucky 1 0 0 0.0
A.Bray, Kansas 1 0 0 0.0
K.Briehler, Stanford 0 0 0 0.0
D.Brooks, Kansas 0 0 0 0.0
L.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
M.Brown, Stanford 1 0 0 0.0
C.Brown, UNLV 1 0 0 0.0
J.Brown, Fresno St. 1 0 0 0.0
E.Brown, Stanford 0 0 0 0.0
Z.Bryan, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
Z.Buckey, Stanford 1 0 0 0.0
G.Burkle, Iowa St. 1 0 0 0.0
K.Caldwell, Kansas 1 0 0 0.0
B.Canty, Kansas 1 0 0 0.0
C.Caplan, Stanford 0 0 0 0.0
J.Cassidy, W. Kentucky 1 0 0 0.0
C.Chidi, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
L.Christensen, UNLV 1 0 0 0.0
A.Cobb, Fresno St. 1 0 0 0.0
A.Cole, W. Kentucky 1 0 0 0.0
C.Conklin, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Cooper, Iowa St. 1 0 0 0.0
C.Costa, UNLV 1 0 0 0.0
K.Cotton, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Covington, UNLV 1 0 0 0.0
K.Cummings-Coleman, Iowa St. 1 0 0 0.0
L.Cure, Kansas St. 0 0 0 0.0
M.Curvey, Kansas 0 0 0 0.0
J.Darrington, Fresno St. 0 0 0 0.0
R.Davis, Kansas St. 0 0 0 0.0
C.Davis, Stanford 1 0 0 0.0
J.Davis, Kansas St. 1 0 0 0.0
B.Delaney, Stanford 0 0 0 0.0
I.Dillon, Fresno St. 0 0 0 0.0
D.Duff, Kansas St. 0 0 0 0.0
T.Dunn, Kansas 1 0 0 0.0
H.Duvall, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Dye, Kansas 1 0 0 0.0
J.Earle, UNLV 1 0 0 0.0
K.Ebel, Iowa St. 1 0 0 0.0
E.Ebizie, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Eckhardt, Stanford 1 0 0 0.0
J.Edmond, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
A.Edwards, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
D.Efird, Kansas 0 0 0 0.0
M.Ellens, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Ellis, Kansas 1 0 0 0.0
T.Enos, Kansas St. 1 0 0 0.0
B.Eskildsen, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Eugene, W. Kentucky 1 0 0 0.0
CFetokakis, UNLV 0 0 0 0.0
J.Fetu, Hawaii 0 0 0 0.0
J.Finkley, Kansas 1 0 0 0.0
G.Fitzpatrick, Kansas St. 0 0 0 0.0
A.Flintoft, Stanford 1 0 0 0.0
A.Flora, Iowa St. 1 0 0 0.0
B.Foster, Kansas 1 0 0 0.0
C.Freeman, Hawaii 1 0 0 0.0
J.Freeman, Fresno St. 1 0 0 0.0
C.Fuller, UNLV 1 0 0 0.0
O.Gaines, Stanford 0 0 0 0.0
C.Garland, Stanford 0 0 0 0.0
N.Gorczyca, Kansas 1 0 0 0.0
T.Gordon, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
B.Gowers, Hawaii 1 0 0 0.0
J.Gray, W. Kentucky 1 0 0 0.0
D.Green, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
A.Green, UNLV 0 0 0 0.0
K.Green, W. Kentucky 0 0 0 0.0
X.Griffin, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Hall, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Hall, UNLV 1 0 0 0.0
A.Hamilton, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Hampton, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Harper, Kansas 0 0 0 0.0
D.Harris, UNLV 1 0 0 0.0
S.Harris, Fresno St. 1 0 0 0.0
L.Harris, Kansas 1 0 0 0.0
T.Harris, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
G.Hawkins, Kansas St. 1 0 0 0.0
W.Hawthorne, Iowa St. 0 0 0 0.0
C.Hayden, Iowa St. 0 0 0 0.0
B.Heath, Kansas St. 0 0 0 0.0
E.Henderson, Kansas 1 0 0 0.0
O.Henderson, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Henry, W. Kentucky 1 1 0 0.0
D.Herard, W. Kentucky 1 0 0 0.0
A.Herring, Kansas 1 0 0 0.0
B.Hollis, W. Kentucky 0 0 0 0.0
C.Holloway, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
L.Howard, W. Kentucky 1 0 0 0.0
H.Hutcheson, Kansas St. 0 0 0 0.0
G.Iovino, Hawaii 1 0 0 0.0
A.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Jackson, Stanford 0 0 0 0.0
R.Jackson, UNLV 0 0 0 0.0
Q.Jenkins, W. Kentucky 1 0 0 0.0
Z.Johnson, Stanford 1 0 0 0.0
J.Johnson, Fresno St. 0 0 0 0.0
A.Johnson, Kansas St. 1 0 0 0.0
J.Johnson, Hawaii 1 0 0 0.0
J.Johnson, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
T.Jones, Hawaii 1 0 0 0.0
L.Jones, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Joseph, UNLV 1 0 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0 0.0
J.Kaio, Hawaii 1 0 0 0.0
K.Kalonji, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
B.Kamoku, Hawaii 0 0 0 0.0
H.Kelly, Kansas 1 0 0 0.0
T.Khajavi, Fresno St. 1 0 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 1 0 0 0.0
K.Kuol, Iowa St. 0 0 0 0.0
T.Lacaden, Hawaii 0 0 0 0.0
L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 0.0
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0 0.0
E.Lemos, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Lewis, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Livingston, Kansas 1 0 0 0.0
S.Lockett, Kansas St. 1 0 0 0.0
B.Loftin, Kansas St. 1 0 0 0.0
E.Logo, UNLV 0 0 0 0.0
J.Lyftogt, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Lynch, Fresno St. 1 0 0 0.0
M.Maali, UNLV 0 0 0 0.0
G.Maldonado, Kansas St. 1 0 0 0.0
K.Massey, Kansas St. 0 0 0 0.0
K.Matsuzawa, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Maxson, Kansas 0 0 0 0.0
L.McAllister, Stanford 1 0 0 0.0
S.McClannan, Kansas St. 1 0 0 0.0
C.McDaniel, Kansas 0 0 0 0.0
T.McDonough, Iowa St. 1 0 0 0.0
K.McGee, UNLV 0 0 0 0.0
A.McIlquham, UNLV 1 0 0 0.0
D.McIntosh, Kansas St. 1 0 0 0.0
T.McNair, UNLV 0 0 0 0.0
E.Megwa, UNLV 0 0 0 0.0
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 1 0 0 0.0
M.Mettauer, Sam Houston St. 0 0 0 0.0

