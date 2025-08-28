NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|M.McIvor, W. Kentucky
|1
|58
|408
|408.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|1
|44
|300
|300.0
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|38
|294
|294.0
|A.Colandrea, UNLV
|1
|34
|288
|288.0
|M.Alejado, Hawaii
|1
|49
|246
|246.0
|J.Daniels, Kansas
|1
|28
|223
|223.0
|R.Becht, Iowa St.
|1
|40
|201
|201.0
|E.Warner, Fresno St.
|1
|33
|156
|156.0
|J.Thomas, UNLV
|1
|10
|147
|147.0
|M.Ford, Stanford
|1
|26
|113
|113.0
|B.Gulbranson, Stanford
|1
|33
|101
|101.0
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|11
|72
|72.0
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|16
|71
|71.0
|A.Orji, UNLV
|1
|9
|71
|71.0
|D.Hishaw, Kansas
|1
|13
|69
|69.0
|L.Williams, Kansas
|1
|6
|57
|57.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|12
|52
|52.0
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|12
|51
|51.0
|S.Irvin, Stanford
|1
|10
|46
|46.0
|C.Barfield, Hawaii
|1
|6
|45
|45.0
|A.Sama, Iowa St.
|1
|14
|43
|43.0
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|11
|34
|34.0
|J.Brown, Kansas St.
|1
|2
|29
|29.0
|J.Glover, UNLV
|1
|7
|28
|28.0
|C.Tabb, Stanford
|1
|4
|26
|26.0
|G.Hart, W. Kentucky
|1
|8
|25
|25.0
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|6
|22
|22.0
|I.Marshall, Kansas
|1
|1
|13
|13.0
|L.Sims, Hawaii
|1
|7
|12
|12.0
|J.Thompson, Kansas
|1
|4
|12
|12.0
|R.Luke, Fresno St.
|1
|7
|11
|11.0
|B.Ramirez, Fresno St.
|1
|3
|11
|11.0
|C.Ballard, Kansas
|1
|2
|10
|10.0
|E.Green, Sam Houston St.
|1
|6
|10
|10.0
|D.Rice, Kansas St.
|1
|5
|9
|9.0
|K.Lee, UNLV
|1
|5
|5
|5.0
|E.Gilliam, Fresno St.
|1
|2
|3
|3.0
|C.Vaughn, Hawaii
|1
|1
|3
|3.0
|J.Arceneaux, Fresno St.
|1
|1
|2
|2.0
|D.Emilien, Kansas
|1
|1
|2
|2.0
|F.Abreu, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|G.Addison, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|L.Adkism, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Akins, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Allen, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|Z.Allen, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|C.Andrews, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Ayon, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Bachhuber, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|T.Bailey, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Bailey, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Baker, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Beachem, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Beasley, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|A.Black, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|D.Bledsoe, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Bonifas, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Boyd, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|C.Bracha, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Brackenridge, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|A.Bray, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|K.Briehler, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|D.Brooks, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|L.Brown, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Brown, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|C.Brown, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.Brown, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Brown, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Bryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Buckey, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|G.Burkle, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Caldwell, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|B.Canty, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|C.Caplan, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|J.Cassidy, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|C.Chidi, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|L.Christensen, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|A.Cobb, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Cole, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|C.Conklin, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Cooper, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Costa, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|K.Cotton, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Covington, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|K.Cummings-Coleman, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|L.Cure, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Curvey, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|J.Darrington, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|R.Davis, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|J.Davis, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Delaney, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|I.Dillon, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Duff, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Dunn, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|H.Duvall, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dye, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|J.Earle, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|K.Ebel, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Ebizie, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Eckhardt, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|J.Edmond, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Edwards, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Efird, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|M.Ellens, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Ellis, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|T.Enos, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Eugene, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|CFetokakis, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|J.Fetu, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|J.Finkley, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|G.Fitzpatrick, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Flintoft, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|A.Flora, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Foster, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|C.Freeman, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|J.Freeman, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Fuller, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|O.Gaines, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|C.Garland, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|N.Gorczyca, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|T.Gordon, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Gowers, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|J.Gray, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|D.Green, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Green, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|K.Green, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|X.Griffin, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hall, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hall, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|A.Hamilton, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Hampton, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|D.Harper, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|D.Harris, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|S.Harris, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|L.Harris, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|T.Harris, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|G.Hawkins, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|W.Hawthorne, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hayden, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Heath, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|E.Henderson, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|O.Henderson, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Henry, W. Kentucky
|1
|1
|0
|0.0
|D.Herard, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|A.Herring, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|B.Hollis, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|C.Holloway, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|L.Howard, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|H.Hutcheson, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|G.Iovino, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|A.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Jackson, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|R.Jackson, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Jenkins, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|Z.Johnson, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Jones, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|L.Jones, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Joseph, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|J.Kaio, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|K.Kalonji, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Kamoku, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|H.Kelly, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|T.Khajavi, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Kuol, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lacaden, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|L.Lagafuaina, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|C.Lawrence, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|E.Lemos, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Lewis, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|J.Livingston, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|S.Lockett, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Loftin, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Logo, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lyftogt, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Lynch, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Maali, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|G.Maldonado, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Massey, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|D.Maxson, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|L.McAllister, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|S.McClannan, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.McDaniel, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|T.McDonough, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.McGee, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|A.McIlquham, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|D.McIntosh, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.McNair, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|E.Megwa, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.