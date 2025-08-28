Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

August 28, 2025, 1:06 PM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Thomas, UNLV 1 0 0 0 18 18.0
C.Pickett, Kansas 1 0 0 0 12 12.0
J.Cannon, W. Kentucky 1 5 2 2 11 11.0
K.Matsuzawa, Hawaii 1 2 3 3 11 11.0
E.Kenney, Stanford 1 2 2 3 8 8.0
R.Villela, UNLV 1 5 1 3 8 8.0
L.Marjan, Kansas 1 4 1 1 7 7.0
P.Ashlock, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0
W.Aybar, Stanford 1 0 0 0 6 6.0
R.Becht, Iowa St. 1 0 0 0 6 6.0
J.Bradley, Kansas St. 1 0 0 0 6 6.0
J.Brown, Kansas St. 1 0 0 0 6 6.0
J.Diaz, Sam Houston St. 1 0 0 0 6 6.0
B.Eskildsen, Iowa St. 1 0 0 0 6 6.0
M.Ford, Stanford 1 0 0 0 6 6.0
E.Gilliam, Fresno St. 1 0 0 0 6 6.0
J.Harris, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0
M.Henry, W. Kentucky 1 0 0 0 6 6.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 1 0 0 0 6 6.0
A.Johnson, Kansas St. 1 0 0 0 6 6.0
K.Konrardy, Iowa St. 1 3 1 2 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 1 0 0 0 6 6.0
R.Lopez, Sam Houston St. 1 3 1 2 6 6.0
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 0 0 0 6 6.0
M.McIvor, W. Kentucky 1 0 0 0 6 6.0
A.Orji, UNLV 1 0 0 0 6 6.0
D.Overby, Iowa St. 1 0 0 0 6 6.0
M.Parrish, W. Kentucky 1 0 0 0 6 6.0
D.Reynolds, UNLV 1 0 0 0 6 6.0
H.Watson, Sam Houston St. 1 0 0 0 6 6.0
L.Williams, Kansas 1 0 0 0 6 6.0
L.Wright, W. Kentucky 1 0 0 0 6 6.0
L.Rodriguez, Kansas St. 1 3 0 0 3 3.0
D.Lynch, Fresno St. 1 1 0 1 1 1.0
F.Abreu, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
G.Addison, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
M.Akins, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Allen, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
Z.Allen, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
E.Allen, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Allen, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
C.Andrews, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
E.Avit, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Ayon, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
C.Bachhuber, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
D.Bailey, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0.0
T.Bailey, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
C.Barfield, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
L.Bartley, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
K.Beachem, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Beasley, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
M.Bergeron, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
D.Bledsoe, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Bonifas, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
A.Boyd, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
S.Boydell, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
C.Bracha, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
K.Briehler, Stanford 0 0 0 0 0 0.0
D.Brooks, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
M.Brown, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
L.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
C.Brown, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
E.Brown, Stanford 0 0 0 0 0 0.0
J.Brown, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
Z.Bryan, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0.0
G.Burkle, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
K.Caldwell, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
B.Canty, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
C.Caplan, Stanford 0 0 0 0 0 0.0
J.Cassidy, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0.0
M.Chapman, Iowa St. 0 0 0 0 0 0.0
C.Chidi, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
L.Christensen, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
C.Conklin, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
J.Cooper, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
A.Cordano, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
K.Cotton, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
J.Covington, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
K.Cummings-Coleman, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
M.Curvey, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
J.Daniels, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
J.Darrington, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
E.Dasmann, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
C.Davis, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
J.Davis, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
R.Davis, Kansas St. 0 0 0 0 0 0.0
B.Delaney, Stanford 0 0 0 0 0 0.0
I.Dillon, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
B.Donelson, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
D.Duff, Kansas St. 0 0 0 0 0 0.0
H.Duvall, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
J.Dye, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
J.Earle, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
K.Ebel, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
C.Eckhardt, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
J.Edmond, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0.0
B.Edmondson, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
A.Edwards, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
D.Efird, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
M.Ellens, Iowa St. 0 0 0 0 0 0.0
M.Ellis, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
T.Enos, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Eugene, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0.0
J.Faminu, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
B.Farrell, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
J.Finkley, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
G.Fitzpatrick, Kansas St. 0 0 0 0 0 0.0
A.Flintoft, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
A.Flora, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
B.Foster, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
J.Freeman, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
C.Freeman, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
C.Fuller, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
O.Gaines, Stanford 0 0 0 0 0 0.0
E.Gipson, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
N.Gorczyca, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
T.Gordon, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
B.Gowers, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
D.Green, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0.0
A.Green, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
X.Griffin, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0.0
D.Hall, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
A.Hamilton, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Hampton, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0.0
D.Hanika, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
C.Hansen, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
D.Harper, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
T.Harris, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
L.Harris, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
D.Harris, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
G.Harstad, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
G.Hawkins, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
W.Hawthorne, Iowa St. 0 0 0 0 0 0.0
C.Hayden, Iowa St. 0 0 0 0 0 0.0
B.Heath, Kansas St. 0 0 0 0 0 0.0
E.Henderson, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
D.Herard, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0.0
A.Herring, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
B.Hollis, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0.0
C.Holloway, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
L.Howard, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0.0
H.Hutcheson, Kansas St. 0 0 0 0 0 0.0
G.Iovino, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
R.Jackson, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
J.Jackson, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
M.Jackson, Stanford 0 0 0 0 0 0.0
A.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0 0 0.0
V.Jefferson, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
Q.Jenkins, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0.0
J.Johnson, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
A.Johnson, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Johnson, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
Z.Johnson, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
J.Johnson, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0.0
T.Jones, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
L.Jones, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
D.Jones, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
J.Joseph, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
J.Kaio, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
K.Kalonji, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
B.Kamoku, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
H.Kelly, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
T.Khajavi, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
D.King, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
T.Lacaden, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
T.Lathan, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
C.Lavrusky, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
E.Lemos, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Lewis, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0.0
R.Lewis, Fresno St. 0 0 0 0 0 0.0
J.Livingston, Kansas 1 0 0 0 0 0.0
S.Lockett, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
E.Logo, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
R.Lotten, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0.0
R.Luke, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
J.Lyftogt, Iowa St. 0 0 0 0 0 0.0
M.Maali, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
A.Makihele, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
G.Maldonado, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
B.Marceau-Olayinka, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
Z.Mariteragi, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0
G.Martin, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
K.Massey, Kansas St. 0 0 0 0 0 0.0
D.Maxson, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
L.McAllister, Stanford 1 0 0 0 0 0.0
J.McClain, Fresno St. 1 0 0 0 0 0.0
S.McClannan, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
A.McComber, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
C.McDaniel, Kansas 0 0 0 0 0 0.0
T.McDonough, Iowa St. 1 0 0 0 0 0.0
K.McGee, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
A.McIlquham, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
D.McIntosh, Kansas St. 1 0 0 0 0 0.0
T.McNair, UNLV 0 0 0 0 0 0.0
K.Melzer, UNLV 1 0 0 0 0 0.0
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0
M.Mettauer, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

