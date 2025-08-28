NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|J.Thomas, UNLV
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|C.Pickett, Kansas
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|1
|5
|2
|2
|11
|11.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|1
|2
|3
|3
|11
|11.0
|E.Kenney, Stanford
|1
|2
|2
|3
|8
|8.0
|R.Villela, UNLV
|1
|5
|1
|3
|8
|8.0
|L.Marjan, Kansas
|1
|4
|1
|1
|7
|7.0
|P.Ashlock, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|W.Aybar, Stanford
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|R.Becht, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Bradley, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Brown, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Diaz, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Ford, Stanford
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|E.Gilliam, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Harris, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Henry, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|1
|3
|1
|2
|6
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|1
|3
|1
|2
|6
|6.0
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.McIvor, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|A.Orji, UNLV
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Overby, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Reynolds, UNLV
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|L.Williams, Kansas
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|L.Rodriguez, Kansas St.
|1
|3
|0
|0
|3
|3.0
|D.Lynch, Fresno St.
|1
|1
|0
|1
|1
|1.0
|F.Abreu, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Addison, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Akins, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Allen, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Allen, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Allen, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Andrews, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Avit, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Ayon, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Bachhuber, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Bailey, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Bailey, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Barfield, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Bartley, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Beachem, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Beasley, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Bergeron, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Bledsoe, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bonifas, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Boyd, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Boydell, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Bracha, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Briehler, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Brooks, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Brown, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Brown, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Brown, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Brown, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Brown, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Bryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Burkle, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Caldwell, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Canty, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Caplan, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Cassidy, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Chapman, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Chidi, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Christensen, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Conklin, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Cooper, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Cordano, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Cotton, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Covington, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Cummings-Coleman, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Curvey, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Daniels, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Darrington, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Dasmann, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Davis, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Davis, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Delaney, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|I.Dillon, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Duff, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|H.Duvall, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dye, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Earle, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Ebel, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Eckhardt, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Edmond, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Edmondson, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Edwards, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Efird, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Ellens, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Ellis, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Enos, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Eugene, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Faminu, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Farrell, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Finkley, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Fitzpatrick, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Flintoft, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Flora, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Foster, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Freeman, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Freeman, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Fuller, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|O.Gaines, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Gipson, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Gorczyca, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Gordon, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Gowers, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Green, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Green, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|X.Griffin, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hall, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Hamilton, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Hampton, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hanika, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Harper, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Harris, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Harris, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Harris, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Harstad, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Hawkins, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|W.Hawthorne, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hayden, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Heath, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Henderson, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Herard, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Herring, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Hollis, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Holloway, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Howard, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|H.Hutcheson, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Iovino, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Jackson, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Jackson, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|V.Jefferson, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Jenkins, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Johnson, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Jones, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Jones, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jones, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Joseph, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Kaio, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Kalonji, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Kamoku, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Keli’ikipi, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|H.Kelly, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Khajavi, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.King, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lacaden, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Lagafuaina, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lathan, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Lavrusky, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Lawrence, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Lemos, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lewis, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Lewis, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Livingston, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Lockett, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Logo, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Lotten, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Luke, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lyftogt, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Maali, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Makihele, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Maldonado, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Marceau-Olayinka, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Mariteragi, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Martin, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Massey, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Maxson, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.McAllister, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.McClain, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.McClannan, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.McComber, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.McDaniel, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.McDonough, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.McGee, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.McIlquham, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.McIntosh, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.McNair, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Melzer, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0.0
