NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
P.Ashlock, Hawaii 1 9 69 9.0
E.Green, Sam Houston St. 1 7 61 7.0
M.Henry, W. Kentucky 1 7 148 7.0
M.Barry, W. Kentucky 1 6 90 6.0
J.Bradley, UNLV 1 6 131 6.0
J.Harris, Hawaii 1 6 59 6.0
M.Parrish, W. Kentucky 1 6 58 6.0
C.Pickett, Kansas 1 6 77 6.0
G.Oakley, Kansas St. 1 5 62 5.0
J.Brown, Kansas St. 1 4 78 4.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 1 4 34 4.0
J.Mack, W. Kentucky 1 4 35 4.0
L.Sims, Hawaii 1 4 32 4.0
A.Smith-Mack, Sam Houston St. 1 4 27 4.0
J.Tibbs, Kansas St. 1 4 35 4.0
J.Bradley, Kansas St. 1 3 75 3.0
G.Burkle, Iowa St. 1 3 31 3.0
N.Cenacle, Hawaii 1 3 12 3.0
B.Eskildsen, Iowa St. 1 3 46 3.0
J.Freeman, Fresno St. 1 3 43 3.0
E.Henderson, Kansas 1 3 24 3.0
G.O’Neill, Sam Houston St. 1 3 50 3.0
T.Omeire, UNLV 1 3 24 3.0
S.Roush, Stanford 1 3 6 3.0
C.Williams, Stanford 1 3 30 3.0
K.Williams, W. Kentucky 1 3 25 3.0
R.Anderson, Fresno St. 1 2 13 2.0
E.Avit, Fresno St. 1 2 30 2.0
K.Beachem, Fresno St. 1 2 14 2.0
B.Brahmer, Iowa St. 1 2 41 2.0
J.Earle, UNLV 1 2 -1 2.0
M.Ford, Stanford 1 2 2 2.0
E.Green, Iowa St. 1 2 17 2.0
D.Hanika, Kansas 1 2 17 2.0
C.Hansen, Iowa St. 1 2 19 2.0
C.High, Stanford 1 2 15 2.0
R.Luke, Fresno St. 1 2 4 2.0
D.Overby, Iowa St. 1 2 29 2.0
B.Ramirez, Fresno St. 1 2 11 2.0
C.Tabb, Stanford 1 2 8 2.0
J.Thomas, UNLV 1 2 16 2.0
B.White, Hawaii 1 2 17 2.0
W.Anciaux, Kansas St. 1 1 1 1.0
C.Barfield, Hawaii 1 1 10 1.0
D.Bledsoe, Sam Houston St. 1 1 12 1.0
M.Brown, Stanford 1 1 5 1.0
J.Brown, Fresno St. 1 1 7 1.0
C.Bruhn, Kansas 1 1 3 1.0
B.Donelson, Fresno St. 1 1 39 1.0
T.Enos, Kansas St. 1 1 -3 1.0
E.Gilliam, Fresno St. 1 1 3 1.0
J.Glover, UNLV 1 1 19 1.0
B.Groen, Kansas 1 1 3 1.0
V.Gumms, UNLV 1 1 16 1.0
G.Hart, W. Kentucky 1 1 4 1.0
D.Hishaw, Kansas 1 1 5 1.0
C.Holt, Stanford 1 1 36 1.0
Q.Humphreys, Sam Houston St. 1 1 9 1.0
D.Irvin, UNLV 1 1 19 1.0
J.Jackson, Kansas St. 1 1 7 1.0
K.Kubecka, Kansas 1 1 12 1.0
K.Lee, UNLV 1 1 -1 1.0
M.Libman, Stanford 1 1 7 1.0
B.Lium, Fresno St. 1 1 8 1.0
B.Loftin, Kansas St. 1 1 18 1.0
R.Lotten, Sam Houston St. 1 1 36 1.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 1 1 7 1.0
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 1 3 1.0
N.Meyers, W. Kentucky 1 1 3 1.0
K.Pupunu, Hawaii 1 1 7 1.0
D.Reynolds, UNLV 1 1 9 1.0
D.Rice, Kansas St. 1 1 0 1.0
A.Smith, Sam Houston St. 1 1 11 1.0
H.Stewart, Kansas 1 1 4 1.0
D.Tauaefa, Hawaii 1 1 4 1.0
L.Wentz, Kansas 1 1 15 1.0
L.Williams, Kansas 1 1 16 1.0
L.Wright, W. Kentucky 1 1 4 1.0
R.Adams, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
K.Akana, Hawaii 1 0 0 0.0
M.Alcorn-Crowder, Kansas St. 1 0 0 0.0
C.Alexander, Iowa St. 1 0 0 0.0
K.Anene, Kansas 0 0 0 0.0
J.Asiain, Stanford 0 0 0 0.0
R.Barnes, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Barrett, Iowa St. 1 0 0 0.0
H.Bass, Kansas St. 1 0 0 0.0
T.Bell, Iowa St. 1 0 0 0.0
M.Bell, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Bjorn, Iowa St. 0 0 0 0.0
K.Black, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
B.Black, Iowa St. 1 0 0 0.0
S.Boyd, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
C.Brezina, Iowa St. 1 0 0 0.0
D.Briski, Hawaii 1 0 0 0.0
K.Brookins, Iowa St. 0 0 0 0.0
Z.Brown, Stanford 1 0 0 0.0
C.Brown, Iowa St. 1 0 0 0.0
T.Burns, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
T.Canales, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Cannon, W. Kentucky 1 0 0 0.0
N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 0.0
K.Carter, Hawaii 1 0 0 0.0
A.Cavaco-Amoy, Hawaii 1 0 0 0.0
S.Circo, UNLV 0 0 0 0.0
D.Clausen, Iowa St. 1 0 0 0.0
F.Claypool, Fresno St. 1 0 0 0.0
C.Clements, Kansas 1 0 0 0.0
J.Clemons, Kansas St. 1 0 0 0.0
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0 0.0
D.Cobbs, Kansas St. 1 0 0 0.0
A.Colandrea, UNLV 1 0 0 0.0
R.Collins, Kansas St. 0 0 0 0.0
L.Conti, UNLV 1 0 0 0.0
G.Correia, Fresno St. 0 0 0 0.0
K.Costales, Hawaii 0 0 0 0.0
K.Cox, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
C.Coy, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
J.Craft, Fresno St. 0 0 0 0.0
K.DeCambra, UNLV 1 0 0 0.0
J.Dineen, Kansas St. 0 0 0 0.0
B.Doyle, Stanford 1 0 0 0.0
D.Drummond, UNLV 1 0 0 0.0
J.DuPont, Iowa St. 0 0 0 0.0
E.Dubre, Stanford 1 0 0 0.0
D.Dye, Kansas 1 0 0 0.0
N.Eason, UNLV 0 0 0 0.0
L.Eckardt, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
E.Eledge, Iowa St. 0 0 0 0.0
N.Elksnis, UNLV 1 0 0 0.0
J.Embry, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Emery, W. Kentucky 1 0 0 0.0
D.Emilien, Kansas 1 0 0 0.0
J.Eubanks, UNLV 1 0 0 0.0
J.Fitzgerald, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
J.Flowe, UNLV 1 0 0 0.0
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
D.Freeman, Hawaii 1 0 0 0.0
T.Fulton, UNLV 1 0 0 0.0
A.Gaines-Smith, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
J.Gandy, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Garrison, Fresno St. 0 0 0 0.0
G.Geweniger, Stanford 0 0 0 0.0
B.Goodwin, Iowa St. 1 0 0 0.0
K.Greer, Stanford 0 0 0 0.0
B.Gulbranson, Stanford 1 0 0 0.0
C.Hampton, Stanford 1 0 0 0.0
J.Hardy, W. Kentucky 1 0 0 0.0
D.Hartsuck, UNLV 0 0 0 0.0
Z.Hawk, Iowa St. 1 0 0 0.0
B.Hayes, Kansas 0 0 0 0.0
E.Haynes, UNLV 0 0 0 0.0
K.Hayward, W. Kentucky 1 0 0 0.0
S.Hecht, Kansas St. 1 0 0 0.0
B.Henderson, Hawaii 0 0 0 0.0
W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 0.0
C.Hoitink, Stanford 1 0 0 0.0
H.Holloman, W. Kentucky 1 0 0 0.0
C.Hovey, Kansas 0 0 0 0.0
S.Hunter, Fresno St. 0 0 0 0.0
V.Ikakoula, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Ilalio, Kansas St. 1 0 0 0.0
M.Ioane, Hawaii 0 0 0 0.0
S.Irvin, Stanford 1 0 0 0.0
J.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Jackson, W. Kentucky 1 0 0 0.0
M.Jackson, Kansas St. 0 0 0 0.0
J.Jackson, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Jackson, W. Kentucky 0 0 0 0.0
G.Jackson-Smith, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
S.James, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Jones, UNLV 0 0 0 0.0
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
K.Ka’aihue, UNLV 1 0 0 0.0
P.Kamuta, Fresno St. 1 0 0 0.0
M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 0.0
Q.Keyes, UNLV 1 0 0 0.0
O. Kirksey, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Knuth, Kansas St. 0 0 0 0.0
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Kock, Iowa St. 1 0 0 0.0
D.Laffitte, Fresno St. 1 0 0 0.0
C.Landers, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Limbaugh, Iowa St. 0 0 0 0.0
K.Loftin, W. Kentucky 1 0 0 0.0
T.Lyons, UNLV 1 0 0 0.0
J.Mack, W. Kentucky 1 0 0 0.0
D.Malone, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Malone, W. Kentucky 1 0 0 0.0
M.Malotumau, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Mandal, Fresno St. 0 0 0 0.0
L.Marjan, Kansas 1 0 0 0.0
A.Martin, Kansas St. 0 0 0 0.0
M.Mathis, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
C.Matson, Iowa St. 1 0 0 0.0
S.Mattingly, Stanford 1 0 0 0.0
W.McCollum, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
C.McCorkle, Kansas 0 0 0 0.0
L.McCoy, Hawaii 1 0 0 0.0

