NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|P.Ashlock, Hawaii
|1
|9
|69
|9.0
|E.Green, Sam Houston St.
|1
|7
|61
|7.0
|M.Henry, W. Kentucky
|1
|7
|148
|7.0
|M.Barry, W. Kentucky
|1
|6
|90
|6.0
|J.Bradley, UNLV
|1
|6
|131
|6.0
|J.Harris, Hawaii
|1
|6
|59
|6.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|6
|58
|6.0
|C.Pickett, Kansas
|1
|6
|77
|6.0
|G.Oakley, Kansas St.
|1
|5
|62
|5.0
|J.Brown, Kansas St.
|1
|4
|78
|4.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|1
|4
|34
|4.0
|J.Mack, W. Kentucky
|1
|4
|35
|4.0
|L.Sims, Hawaii
|1
|4
|32
|4.0
|A.Smith-Mack, Sam Houston St.
|1
|4
|27
|4.0
|J.Tibbs, Kansas St.
|1
|4
|35
|4.0
|J.Bradley, Kansas St.
|1
|3
|75
|3.0
|G.Burkle, Iowa St.
|1
|3
|31
|3.0
|N.Cenacle, Hawaii
|1
|3
|12
|3.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|1
|3
|46
|3.0
|J.Freeman, Fresno St.
|1
|3
|43
|3.0
|E.Henderson, Kansas
|1
|3
|24
|3.0
|G.O’Neill, Sam Houston St.
|1
|3
|50
|3.0
|T.Omeire, UNLV
|1
|3
|24
|3.0
|S.Roush, Stanford
|1
|3
|6
|3.0
|C.Williams, Stanford
|1
|3
|30
|3.0
|K.Williams, W. Kentucky
|1
|3
|25
|3.0
|R.Anderson, Fresno St.
|1
|2
|13
|2.0
|E.Avit, Fresno St.
|1
|2
|30
|2.0
|K.Beachem, Fresno St.
|1
|2
|14
|2.0
|B.Brahmer, Iowa St.
|1
|2
|41
|2.0
|J.Earle, UNLV
|1
|2
|-1
|2.0
|M.Ford, Stanford
|1
|2
|2
|2.0
|E.Green, Iowa St.
|1
|2
|17
|2.0
|D.Hanika, Kansas
|1
|2
|17
|2.0
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|2
|19
|2.0
|C.High, Stanford
|1
|2
|15
|2.0
|R.Luke, Fresno St.
|1
|2
|4
|2.0
|D.Overby, Iowa St.
|1
|2
|29
|2.0
|B.Ramirez, Fresno St.
|1
|2
|11
|2.0
|C.Tabb, Stanford
|1
|2
|8
|2.0
|J.Thomas, UNLV
|1
|2
|16
|2.0
|B.White, Hawaii
|1
|2
|17
|2.0
|W.Anciaux, Kansas St.
|1
|1
|1
|1.0
|C.Barfield, Hawaii
|1
|1
|10
|1.0
|D.Bledsoe, Sam Houston St.
|1
|1
|12
|1.0
|M.Brown, Stanford
|1
|1
|5
|1.0
|J.Brown, Fresno St.
|1
|1
|7
|1.0
|C.Bruhn, Kansas
|1
|1
|3
|1.0
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|1
|39
|1.0
|T.Enos, Kansas St.
|1
|1
|-3
|1.0
|E.Gilliam, Fresno St.
|1
|1
|3
|1.0
|J.Glover, UNLV
|1
|1
|19
|1.0
|B.Groen, Kansas
|1
|1
|3
|1.0
|V.Gumms, UNLV
|1
|1
|16
|1.0
|G.Hart, W. Kentucky
|1
|1
|4
|1.0
|D.Hishaw, Kansas
|1
|1
|5
|1.0
|C.Holt, Stanford
|1
|1
|36
|1.0
|Q.Humphreys, Sam Houston St.
|1
|1
|9
|1.0
|D.Irvin, UNLV
|1
|1
|19
|1.0
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|1
|7
|1.0
|K.Kubecka, Kansas
|1
|1
|12
|1.0
|K.Lee, UNLV
|1
|1
|-1
|1.0
|M.Libman, Stanford
|1
|1
|7
|1.0
|B.Lium, Fresno St.
|1
|1
|8
|1.0
|B.Loftin, Kansas St.
|1
|1
|18
|1.0
|R.Lotten, Sam Houston St.
|1
|1
|36
|1.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|1
|1
|7
|1.0
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|1
|3
|1.0
|N.Meyers, W. Kentucky
|1
|1
|3
|1.0
|K.Pupunu, Hawaii
|1
|1
|7
|1.0
|D.Reynolds, UNLV
|1
|1
|9
|1.0
|D.Rice, Kansas St.
|1
|1
|0
|1.0
|A.Smith, Sam Houston St.
|1
|1
|11
|1.0
|H.Stewart, Kansas
|1
|1
|4
|1.0
|D.Tauaefa, Hawaii
|1
|1
|4
|1.0
|L.Wentz, Kansas
|1
|1
|15
|1.0
|L.Williams, Kansas
|1
|1
|16
|1.0
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|1
|4
|1.0
|R.Adams, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Akana, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|M.Alcorn-Crowder, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Alexander, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Anene, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|J.Asiain, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|R.Barnes, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Barrett, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|H.Bass, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Bell, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Bell, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bjorn, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Black, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Black, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|S.Boyd, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Brezina, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Briski, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|K.Brookins, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Brown, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|C.Brown, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Burns, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Canales, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|N.Caravallo, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|K.Carter, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|A.Cavaco-Amoy, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|S.Circo, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|D.Clausen, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|F.Claypool, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Clements, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|J.Clemons, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Cobb, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Cobbs, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Colandrea, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|R.Collins, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|L.Conti, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|G.Correia, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Costales, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|K.Cox, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Coy, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Craft, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.DeCambra, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.Dineen, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Doyle, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|D.Drummond, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.DuPont, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|E.Dubre, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|D.Dye, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|N.Eason, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|L.Eckardt, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Eledge, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|N.Elksnis, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.Embry, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Emery, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|D.Emilien, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|J.Eubanks, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.Fitzgerald, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Flowe, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Freeman, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|T.Fulton, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|A.Gaines-Smith, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Gandy, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Garrison, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|G.Geweniger, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|B.Goodwin, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Greer, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|B.Gulbranson, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|C.Hampton, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|J.Hardy, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|D.Hartsuck, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Hawk, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Hayes, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|E.Haynes, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|K.Hayward, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|S.Hecht, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Henderson, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|W.Ho’ohuli, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|C.Hoitink, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|H.Holloman, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|C.Hovey, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|S.Hunter, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|V.Ikakoula, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Ilalio, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Ioane, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|S.Irvin, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Jackson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|M.Jackson, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|G.Jackson-Smith, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|S.James, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|D.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jones, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|K.Ka’aihue, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|P.Kamuta, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Keyes, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|O. Kirksey, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Knuth, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Kock, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Laffitte, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Landers, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|J.Limbaugh, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Loftin, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|T.Lyons, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|J.Mack, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|D.Malone, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Malone, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|M.Malotumau, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|J.Mandal, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|A.Martin, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Mathis, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Matson, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|S.Mattingly, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|W.McCollum, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.McCorkle, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|L.McCoy, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
