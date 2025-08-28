Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
M.Henry, W. Kentucky 1 7 148 148.0
J.Bradley, UNLV 1 6 131 131.0
M.Barry, W. Kentucky 1 6 90 90.0
J.Brown, Kansas St. 1 4 78 78.0
C.Pickett, Kansas 1 6 77 77.0
J.Bradley, Kansas St. 1 3 75 75.0
P.Ashlock, Hawaii 1 9 69 69.0
G.Oakley, Kansas St. 1 5 62 62.0
E.Green, Sam Houston St. 1 7 61 61.0
J.Harris, Hawaii 1 6 59 59.0
M.Parrish, W. Kentucky 1 6 58 58.0
G.O’Neill, Sam Houston St. 1 3 50 50.0
B.Eskildsen, Iowa St. 1 3 46 46.0
J.Freeman, Fresno St. 1 3 43 43.0
B.Brahmer, Iowa St. 1 2 41 41.0
B.Donelson, Fresno St. 1 1 39 39.0
C.Holt, Stanford 1 1 36 36.0
R.Lotten, Sam Houston St. 1 1 36 36.0
J.Mack, W. Kentucky 1 4 35 35.0
J.Tibbs, Kansas St. 1 4 35 35.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 1 4 34 34.0
L.Sims, Hawaii 1 4 32 32.0
G.Burkle, Iowa St. 1 3 31 31.0
E.Avit, Fresno St. 1 2 30 30.0
C.Williams, Stanford 1 3 30 30.0
D.Overby, Iowa St. 1 2 29 29.0
A.Smith-Mack, Sam Houston St. 1 4 27 27.0
K.Williams, W. Kentucky 1 3 25 25.0
E.Henderson, Kansas 1 3 24 24.0
T.Omeire, UNLV 1 3 24 24.0
J.Glover, UNLV 1 1 19 19.0
C.Hansen, Iowa St. 1 2 19 19.0
D.Irvin, UNLV 1 1 19 19.0
B.Loftin, Kansas St. 1 1 18 18.0
E.Green, Iowa St. 1 2 17 17.0
D.Hanika, Kansas 1 2 17 17.0
B.White, Hawaii 1 2 17 17.0
V.Gumms, UNLV 1 1 16 16.0
J.Thomas, UNLV 1 2 16 16.0
L.Williams, Kansas 1 1 16 16.0
C.High, Stanford 1 2 15 15.0
L.Wentz, Kansas 1 1 15 15.0
K.Beachem, Fresno St. 1 2 14 14.0
R.Anderson, Fresno St. 1 2 13 13.0
D.Bledsoe, Sam Houston St. 1 1 12 12.0
N.Cenacle, Hawaii 1 3 12 12.0
K.Kubecka, Kansas 1 1 12 12.0
B.Ramirez, Fresno St. 1 2 11 11.0
A.Smith, Sam Houston St. 1 1 11 11.0
C.Barfield, Hawaii 1 1 10 10.0
Q.Humphreys, Sam Houston St. 1 1 9 9.0
D.Reynolds, UNLV 1 1 9 9.0
B.Lium, Fresno St. 1 1 8 8.0
C.Tabb, Stanford 1 2 8 8.0
J.Brown, Fresno St. 1 1 7 7.0
J.Jackson, Kansas St. 1 1 7 7.0
M.Libman, Stanford 1 1 7 7.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 1 1 7 7.0
K.Pupunu, Hawaii 1 1 7 7.0
S.Roush, Stanford 1 3 6 6.0
M.Brown, Stanford 1 1 5 5.0
D.Hishaw, Kansas 1 1 5 5.0
G.Hart, W. Kentucky 1 1 4 4.0
R.Luke, Fresno St. 1 2 4 4.0
H.Stewart, Kansas 1 1 4 4.0
D.Tauaefa, Hawaii 1 1 4 4.0
L.Wright, W. Kentucky 1 1 4 4.0
C.Bruhn, Kansas 1 1 3 3.0
E.Gilliam, Fresno St. 1 1 3 3.0
B.Groen, Kansas 1 1 3 3.0
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 1 3 3.0
N.Meyers, W. Kentucky 1 1 3 3.0
M.Ford, Stanford 1 2 2 2.0
W.Anciaux, Kansas St. 1 1 1 1.0
F.Abreu, Hawaii 0 0 0 0.0
R.Adams, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
M.Akins, Fresno St. 1 0 0 0.0
E.Allen, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Arceneaux, Fresno St. 1 0 0 0.0
W.Archer, Iowa St. 0 0 0 0.0
A.Ashley, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Asiain, Stanford 0 0 0 0.0
J.Ayon, Fresno St. 1 0 0 0.0
D.Bailey, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0.0
B.Baker, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Baldi, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Ballard, Kansas 1 0 0 0.0
R.Barnes, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Barrett, Iowa St. 1 0 0 0.0
T.Bates, Kansas St. 1 0 0 0.0
M.Bin-Wahad, UNLV 0 0 0 0.0
K.Black, Iowa St. 1 0 0 0.0
A.Boyd, W. Kentucky 0 0 0 0.0
C.Bracha, Fresno St. 1 0 0 0.0
D.Brinkley, Kansas 1 0 0 0.0
D.Briski, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Brooks, Kansas 0 0 0 0.0
C.Brown, UNLV 1 0 0 0.0
E.Brown, Stanford 0 0 0 0.0
W.Brown, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Brown, W. Kentucky 1 0 0 0.0
Z.Bryan, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Burk, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
L.Cahill, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
B.Canty, Kansas 1 0 0 0.0
M.Capria, Kansas St. 0 0 0 0.0
N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 0.0
J.Carrillo, Fresno St. 1 0 0 0.0
K.Carter, Hawaii 1 0 0 0.0
C.Chidi, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
D.Clausen, Iowa St. 1 0 0 0.0
F.Claypool, Fresno St. 1 0 0 0.0
A.Cordano, Hawaii 0 0 0 0.0
G.Correia, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Costa, UNLV 1 0 0 0.0
K.Cotton, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Craft, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Daniels, Kansas 1 0 0 0.0
E.Dasmann, Fresno St. 0 0 0 0.0
R.Davis, Kansas St. 0 0 0 0.0
C.Davis, Stanford 0 0 0 0.0
B.DeFries, UNLV 0 0 0 0.0
B.Delaney, Stanford 0 0 0 0.0
J.Diaz, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
D.Duff, Kansas St. 0 0 0 0.0
H.Duvall, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Dye, Kansas 1 0 0 0.0
K.Ebel, Iowa St. 1 0 0 0.0
E.Ebizie, Fresno St. 0 0 0 0.0
D.Edwards, Kansas St. 1 0 0 0.0
N.Elksnis, UNLV 1 0 0 0.0
M.Ellens, Iowa St. 0 0 0 0.0
J.Emery, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Faminu, UNLV 1 0 0 0.0
K.Farkes, Kansas 0 0 0 0.0
J.Finkley, Kansas 1 0 0 0.0
A.Flintoft, Stanford 1 0 0 0.0
A.Flora, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
C.Freeman, Hawaii 1 0 0 0.0
R.Fullwood, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Garrison, Fresno St. 0 0 0 0.0
G.Geweniger, Stanford 0 0 0 0.0
J.Gilliom, Kansas 0 0 0 0.0
E.Gipson, Hawaii 1 0 0 0.0
B.Goodwin, Iowa St. 1 0 0 0.0
N.Gorczyca, Kansas 1 0 0 0.0
J.Gray, W. Kentucky 1 0 0 0.0
D.Green, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
A.Green, UNLV 0 0 0 0.0
G.Grimes, Fresno St. 0 0 0 0.0
D.Hall, Fresno St. 0 0 0 0.0
A.Hamilton, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Hamm, Kansas 1 0 0 0.0
J.Hampton, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Harper, Kansas 0 0 0 0.0
T.Harris, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
W.Hawthorne, Iowa St. 0 0 0 0.0
C.Hayden, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Hernandez, UNLV 0 0 0 0.0
A.Herring, Kansas 1 0 0 0.0
B.Hollis, W. Kentucky 0 0 0 0.0
C.Hovey, Kansas 0 0 0 0.0
H.Hutcheson, Kansas St. 0 0 0 0.0
M.Ioane, Hawaii 0 0 0 0.0
D.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Jackson, Stanford 0 0 0 0.0
A.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0 0.0
Q.Jenkins, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Johnson, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Johnson, Kansas 0 0 0 0.0
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
L.Jones, Fresno St. 0 0 0 0.0
T.Jones, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
M.Jordan, Fresno St. 1 0 0 0.0
K.Ka’aihue, UNLV 1 0 0 0.0
B.Kamara, Kansas 1 0 0 0.0
G.Kaminski, Stanford 0 0 0 0.0
T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 0.0
E.Kenney, Stanford 1 0 0 0.0
Q.Keyes, UNLV 1 0 0 0.0
T.Khajavi, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Klosterman, Iowa St. 0 0 0 0.0
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0 0.0
K.Kuol, Iowa St. 0 0 0 0.0
T.Lacaden, Hawaii 0 0 0 0.0
E.Lemos, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Lewis, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Leyrer, Stanford 0 0 0 0.0
E.Logo, UNLV 0 0 0 0.0
D.Lynch, Fresno St. 1 0 0 0.0
T.Lyons, UNLV 1 0 0 0.0
G.Maldonado, Kansas St. 1 0 0 0.0
T.Maro, Iowa St. 1 0 0 0.0

