NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|M.Henry, W. Kentucky
|1
|7
|148
|148.0
|J.Bradley, UNLV
|1
|6
|131
|131.0
|M.Barry, W. Kentucky
|1
|6
|90
|90.0
|J.Brown, Kansas St.
|1
|4
|78
|78.0
|C.Pickett, Kansas
|1
|6
|77
|77.0
|J.Bradley, Kansas St.
|1
|3
|75
|75.0
|P.Ashlock, Hawaii
|1
|9
|69
|69.0
|G.Oakley, Kansas St.
|1
|5
|62
|62.0
|E.Green, Sam Houston St.
|1
|7
|61
|61.0
|J.Harris, Hawaii
|1
|6
|59
|59.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|6
|58
|58.0
|G.O’Neill, Sam Houston St.
|1
|3
|50
|50.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|1
|3
|46
|46.0
|J.Freeman, Fresno St.
|1
|3
|43
|43.0
|B.Brahmer, Iowa St.
|1
|2
|41
|41.0
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|1
|39
|39.0
|C.Holt, Stanford
|1
|1
|36
|36.0
|R.Lotten, Sam Houston St.
|1
|1
|36
|36.0
|J.Mack, W. Kentucky
|1
|4
|35
|35.0
|J.Tibbs, Kansas St.
|1
|4
|35
|35.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|1
|4
|34
|34.0
|L.Sims, Hawaii
|1
|4
|32
|32.0
|G.Burkle, Iowa St.
|1
|3
|31
|31.0
|E.Avit, Fresno St.
|1
|2
|30
|30.0
|C.Williams, Stanford
|1
|3
|30
|30.0
|D.Overby, Iowa St.
|1
|2
|29
|29.0
|A.Smith-Mack, Sam Houston St.
|1
|4
|27
|27.0
|K.Williams, W. Kentucky
|1
|3
|25
|25.0
|E.Henderson, Kansas
|1
|3
|24
|24.0
|T.Omeire, UNLV
|1
|3
|24
|24.0
|J.Glover, UNLV
|1
|1
|19
|19.0
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|2
|19
|19.0
|D.Irvin, UNLV
|1
|1
|19
|19.0
|B.Loftin, Kansas St.
|1
|1
|18
|18.0
|E.Green, Iowa St.
|1
|2
|17
|17.0
|D.Hanika, Kansas
|1
|2
|17
|17.0
|B.White, Hawaii
|1
|2
|17
|17.0
|V.Gumms, UNLV
|1
|1
|16
|16.0
|J.Thomas, UNLV
|1
|2
|16
|16.0
|L.Williams, Kansas
|1
|1
|16
|16.0
|C.High, Stanford
|1
|2
|15
|15.0
|L.Wentz, Kansas
|1
|1
|15
|15.0
|K.Beachem, Fresno St.
|1
|2
|14
|14.0
|R.Anderson, Fresno St.
|1
|2
|13
|13.0
|D.Bledsoe, Sam Houston St.
|1
|1
|12
|12.0
|N.Cenacle, Hawaii
|1
|3
|12
|12.0
|K.Kubecka, Kansas
|1
|1
|12
|12.0
|B.Ramirez, Fresno St.
|1
|2
|11
|11.0
|A.Smith, Sam Houston St.
|1
|1
|11
|11.0
|C.Barfield, Hawaii
|1
|1
|10
|10.0
|Q.Humphreys, Sam Houston St.
|1
|1
|9
|9.0
|D.Reynolds, UNLV
|1
|1
|9
|9.0
|B.Lium, Fresno St.
|1
|1
|8
|8.0
|C.Tabb, Stanford
|1
|2
|8
|8.0
|J.Brown, Fresno St.
|1
|1
|7
|7.0
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|1
|7
|7.0
|M.Libman, Stanford
|1
|1
|7
|7.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|1
|1
|7
|7.0
|K.Pupunu, Hawaii
|1
|1
|7
|7.0
|S.Roush, Stanford
|1
|3
|6
|6.0
|M.Brown, Stanford
|1
|1
|5
|5.0
|D.Hishaw, Kansas
|1
|1
|5
|5.0
|G.Hart, W. Kentucky
|1
|1
|4
|4.0
|R.Luke, Fresno St.
|1
|2
|4
|4.0
|H.Stewart, Kansas
|1
|1
|4
|4.0
|D.Tauaefa, Hawaii
|1
|1
|4
|4.0
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|1
|4
|4.0
|C.Bruhn, Kansas
|1
|1
|3
|3.0
|E.Gilliam, Fresno St.
|1
|1
|3
|3.0
|B.Groen, Kansas
|1
|1
|3
|3.0
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|1
|3
|3.0
|N.Meyers, W. Kentucky
|1
|1
|3
|3.0
|M.Ford, Stanford
|1
|2
|2
|2.0
|W.Anciaux, Kansas St.
|1
|1
|1
|1.0
|F.Abreu, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|R.Adams, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Akins, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Arceneaux, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|W.Archer, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Ashley, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Asiain, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|J.Ayon, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Bailey, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Bailiff, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|B.Baker, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Baldi, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Ballard, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|R.Barnes, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Barrett, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Bates, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Bin-Wahad, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|K.Black, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Boyd, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|C.Bracha, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Brinkley, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|D.Briski, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|D.Brooks, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|C.Brown, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|E.Brown, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|W.Brown, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Brown, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|Z.Bryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|D.Burk, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|L.Cahill, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Canty, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|M.Capria, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|N.Caravallo, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|J.Carrillo, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Carter, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|C.Chidi, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Clausen, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|F.Claypool, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Cordano, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|G.Correia, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Costa, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|K.Cotton, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Craft, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Daniels, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|E.Dasmann, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|R.Davis, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|B.DeFries, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|B.Delaney, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|J.Diaz, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Duff, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|H.Duvall, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dye, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|K.Ebel, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|E.Ebizie, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Edwards, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|N.Elksnis, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|M.Ellens, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Emery, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|J.Faminu, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|K.Farkes, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|J.Finkley, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|A.Flintoft, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|A.Flora, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Freeman, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|R.Fullwood, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Garrison, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|G.Geweniger, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|J.Gilliom, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|E.Gipson, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|B.Goodwin, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|N.Gorczyca, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|J.Gray, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|D.Green, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Green, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|G.Grimes, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hall, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Hamilton, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Hamm, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|J.Hampton, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|D.Harper, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|T.Harris, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0.0
|W.Hawthorne, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hayden, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hernandez, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|A.Herring, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|B.Hollis, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hovey, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|H.Hutcheson, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Ioane, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Jackson, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|A.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Jenkins, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Johnson, Kansas
|0
|0
|0
|0.0
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|L.Jones, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Jones, Hawaii
|1
|0
|0
|0.0
|D.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|M.Jordan, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|K.Ka’aihue, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|B.Kamara, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|G.Kaminski, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|T.Keli’ikipi, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|E.Kenney, Stanford
|1
|0
|0
|0.0
|Q.Keyes, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|T.Khajavi, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Klosterman, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Kuol, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lacaden, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|E.Lemos, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Lewis, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|J.Leyrer, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|E.Logo, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|D.Lynch, Fresno St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Lyons, UNLV
|1
|0
|0
|0.0
|G.Maldonado, Kansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Maro, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
