NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|B.Gowers, Hawaii
|1
|4
|55.2
|F.Lappin, Kansas
|1
|3
|53.7
|C.Maynard, W. Kentucky
|1
|5
|50.0
|T.Perkins, Iowa St.
|1
|3
|48.3
|C.Brown, UNLV
|1
|4
|44.8
|A.Flintoft, Stanford
|1
|4
|42.2
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|1
|6
|42.2
|N.Verdugo, Fresno St.
|1
|4
|40.2
|S.McClannan, Kansas St.
|1
|4
|36.2
|J.Gilbert, Iowa St.
|1
|1
|33.0
|G.Addison, Kansas
|1
|0
|0.0
|M.Aquino, Hawaii
|0
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|0
|0
|0.0
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|1
|0
|0.0
|J.Cassidy, W. Kentucky
|1
|0
|0.0
|T.Cobb, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|C.Costa, UNLV
|1
|0
|0.0
|J.DuPont, Iowa St.
|0
|0
|0.0
|D.Efird, Kansas
|0
|0
|0.0
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|E.Kenney, Stanford
|1
|0
|0.0
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|1
|0
|0.0
|C.Lawrence, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|1
|0
|0.0
|D.Lynch, Fresno St.
|1
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|1
|0
|0.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|1
|0
|0.0
|K.Melzer, UNLV
|1
|0
|0.0
|K.Olson, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|S.Olvera-Harle, Hawaii
|1
|0
|0.0
|N.Ottomanelli, Sam Houston St.
|1
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|C.Pavon, Sam Houston St.
|1
|0
|0.0
|L.Rodriguez, Kansas St.
|1
|0
|0.0
|T.Ryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0.0
|A.Seidler, Stanford
|0
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|0
|0
|0.0
|C.Tripp, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|R.Villela, UNLV
|1
|0
|0.0
