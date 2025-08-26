Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punting

NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

August 26, 2025, 11:13 AM

Punting

G Punts Avg
B.Gowers, Hawaii 1 4 55.2
F.Lappin, Kansas 1 3 53.7
C.Maynard, W. Kentucky 1 5 50.0
T.Perkins, Iowa St. 1 3 48.3
C.Brown, UNLV 1 4 44.8
A.Flintoft, Stanford 1 4 42.2
C.Gerrand, Sam Houston St. 1 6 42.2
N.Verdugo, Fresno St. 1 4 40.2
S.McClannan, Kansas St. 1 4 36.2
J.Gilbert, Iowa St. 1 1 33.0
G.Addison, Kansas 1 0 0.0
M.Aquino, Hawaii 0 0 0.0
L.Bironas, Stanford 0 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0.0
J.Cannon, W. Kentucky 1 0 0.0
J.Cassidy, W. Kentucky 1 0 0.0
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0.0
C.Costa, UNLV 1 0 0.0
J.DuPont, Iowa St. 0 0 0.0
D.Efird, Kansas 0 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0.0
E.Kenney, Stanford 1 0 0.0
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 1 0 0.0
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 1 0 0.0
D.Lynch, Fresno St. 1 0 0.0
L.Marjan, Kansas 1 0 0.0
K.Matsuzawa, Hawaii 1 0 0.0
K.Melzer, UNLV 1 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 1 0 0.0
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 1 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
C.Pavon, Sam Houston St. 1 0 0.0
L.Rodriguez, Kansas St. 1 0 0.0
T.Ryan, Sam Houston St. 0 0 0.0
A.Seidler, Stanford 0 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0.0
J.Smith, W. Kentucky 0 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 0 0 0.0
C.Tripp, Fresno St. 0 0 0.0
R.Villela, UNLV 1 0 0.0

