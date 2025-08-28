Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
T. Uiliata, Hawaii 1 1 13 13.0
E.Allen, Sam Houston St. 1 2 19 9.5
B.Farrell, Stanford 1 1 4 4.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 1 2 1 0.5
T.Adeleye, UNLV 1 0 0 0.0
M.Alejado, Hawaii 1 0 0 0.0
A.Ali, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Allen, UNLV 0 0 0 0.0
T.Altahir, Stanford 0 0 0 0.0
M.Altayeb, UNLV 0 0 0 0.0
F.Anderson, Stanford 1 0 0 0.0
M.Aquino, Hawaii 0 0 0 0.0
J.Arceneaux, Fresno St. 1 0 0 0.0
W.Archer, Iowa St. 0 0 0 0.0
J.Arnold, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
A.Ashley, Fresno St. 0 0 0 0.0
E.Atkins, Hawaii 0 0 0 0.0
C.Bacon, Iowa St. 1 0 0 0.0
M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0.0
J.Baldi, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Ballard, Kansas 1 0 0 0.0
B.Barnett, Kansas St. 0 0 0 0.0
A.Barrett, Iowa St. 0 0 0 0.0
C.Barta, Kansas St. 0 0 0 0.0
T.Bates, Kansas St. 1 0 0 0.0
N.Baumgartner, Fresno St. 0 0 0 0.0
R.Becht, Iowa St. 1 0 0 0.0
D.Benton, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Bequeaith, Kansas St. 1 0 0 0.0
M.Bin-Wahad, UNLV 0 0 0 0.0
L.Bironas, Stanford 0 0 0 0.0
K.Black, Iowa St. 1 0 0 0.0
B.Blackburn, Stanford 1 0 0 0.0
L.Blumling, Fresno St. 0 0 0 0.0
D.Boden, UNLV 0 0 0 0.0
W.Bohm, Iowa St. 0 0 0 0.0
J.Bonifas, Iowa St. 1 0 0 0.0
C.Borders, UNLV 1 0 0 0.0
A.Boyd, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Bradley, Kansas St. 1 0 0 0.0
J.Bradley, UNLV 1 0 0 0.0
B.Brahmer, Iowa St. 1 0 0 0.0
D.Brinkley, Kansas 1 0 0 0.0
J.Brown, W. Kentucky 1 0 0 0.0
W.Brown, Fresno St. 1 0 0 0.0
C.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Buchanan, UNLV 0 0 0 0.0
C.Buchheit, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0 0.0
T.Buhr, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Burk, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
C.Butler, Iowa St. 0 0 0 0.0
L.Cahill, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
C.Caplan, Stanford 0 0 0 0.0
M.Capria, Kansas St. 0 0 0 0.0
A.Carnell, Iowa St. 0 0 0 0.0
J.Carrillo, Fresno St. 1 0 0 0.0
K.Carvalho, Hawaii 0 0 0 0.0
N.Cenacle, Hawaii 1 0 0 0.0
I.Chala, Fresno St. 0 0 0 0.0
G.Claybrook, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Coffey, Iowa St. 0 0 0 0.0
B.Cohoon, Kansas 1 0 0 0.0
D.Collier, Kansas 0 0 0 0.0
Q.Conley, Kansas 1 0 0 0.0
J.Cook, Kansas 0 0 0 0.0
E.Cooper, Stanford 1 0 0 0.0
A.Costanzo, UNLV 0 0 0 0.0
J.Covington, UNLV 1 0 0 0.0
J.Craft, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Darrington, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Davis, Stanford 0 0 0 0.0
D.Davis, Stanford 1 0 0 0.0
J.Davis, Fresno St. 1 0 0 0.0
D.Davis, Hawaii 0 0 0 0.0
B.DeFries, UNLV 0 0 0 0.0
H.Dela Cruz, Hawaii 1 0 0 0.0
N.Delgadillo, Hawaii 0 0 0 0.0
L.Deyon, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
J.Dialls, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Diaz, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
K.Dieterich, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Doss, Kansas 0 0 0 0.0
J.DuPont, Iowa St. 0 0 0 0.0
T.Dyson, UNLV 0 0 0 0.0
C.Eaton, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
S.Edwards, Stanford 0 0 0 0.0
D.Edwards, Kansas St. 1 1 0 0.0
D.Efird, Kansas 0 0 0 0.0
E.Eledge, Iowa St. 0 0 0 0.0
N.Elksnis, UNLV 1 0 0 0.0
E.Etienne, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Fabris, Kansas St. 1 0 0 0.0
K.Farkes, Kansas 0 0 0 0.0
J.Farthing, Hawaii 0 0 0 0.0
J.Fetui, Hawaii 0 0 0 0.0
A.Fish, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Fletcher, W. Kentucky 0 0 0 0.0
E.Fonua, Fresno St. 1 0 0 0.0
D.Ford, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Ford, Stanford 1 0 0 0.0
K.Foreman, Fresno St. 1 0 0 0.0
A.Franklin, Stanford 1 0 0 0.0
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
D.Frazier, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
R.Fullwood, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Garrison, Fresno St. 0 0 0 0.0
R.Gaskins, Stanford 0 0 0 0.0
S.Gibbs, Kansas 1 0 0 0.0
J.Gilbert, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Gilliom, Kansas 0 0 0 0.0
Z.Giuliano, Stanford 0 0 0 0.0
B.Goodwin, Iowa St. 1 0 0 0.0
B.Gowers, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Graham, Kansas 0 0 0 0.0
J.Green, Stanford 1 0 0 0.0
G.Greenlee, Iowa St. 0 0 0 0.0
G.Grimes, Fresno St. 0 0 0 0.0
B.Groen, Kansas 1 0 0 0.0
J.Hall, Stanford 1 0 0 0.0
J.Hamm, Kansas 1 0 0 0.0
J.Hammond, Kansas 0 0 0 0.0
B.Harrington, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Harris, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Hasert, Iowa St. 0 0 0 0.0
K.Hayward, W. Kentucky 1 0 0 0.0
B.Heath, Kansas St. 0 0 0 0.0
J.Heimuli, Hawaii 0 0 0 0.0
B.Henderson, Fresno St. 1 0 0 0.0
B.Henderson, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
D.Hernandez, UNLV 0 0 0 0.0
B.Herold, Kansas 1 0 0 0.0
L.Hicks, Iowa St. 0 0 0 0.0
C.High, Stanford 1 0 0 0.0
M.Hines, Fresno St. 0 0 0 0.0
A.Holley, Kansas 0 0 0 0.0
C.Holt, Stanford 1 0 0 0.0
K.House, Stanford 1 0 0 0.0
G.Iovino, Hawaii 1 0 0 0.0
D.Irvin, UNLV 1 0 0 0.0
D.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Jackson, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
J.Jackson, W. Kentucky 0 0 0 0.0
T.James, Iowa St. 1 0 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0 0.0
Z.Johnson, Stanford 1 0 0 0.0
J.Johnson, Fresno St. 0 0 0 0.0
M.Johnson, Kansas 0 0 0 0.0
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
M.Jordan, Fresno St. 1 0 0 0.0
M.Joseph, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
B.Kamara, Kansas 1 0 0 0.0
G.Kaminski, Stanford 0 0 0 0.0
P.Kamuta, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Kelly, Kansas 0 0 0 0.0
E.Kenney, Stanford 1 0 0 0.0
J.Kernaghan, Hawaii 0 0 0 0.0
Q.Keyes, UNLV 1 0 0 0.0
J.Klosterman, Iowa St. 0 0 0 0.0
J.Knight, W. Kentucky 0 0 0 0.0
I.Koch, Kansas St. 1 0 0 0.0
A.Kopp, Kansas 0 0 0 0.0
T.Kuo, Stanford 1 0 0 0.0
L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 0.0
F.Lappin, Kansas 1 0 0 0.0
Z.Lawton, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
K.Lee, UNLV 1 0 0 0.0
J.Leyrer, Stanford 0 0 0 0.0
B.Lium, Fresno St. 1 0 0 0.0
L.Locke, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
A.Manske, Iowa St. 0 0 0 0.0
D.Manson, UNLV 1 0 0 0.0
P.Manuma, Hawaii 1 0 0 0.0
L.Manuma, Hawaii 1 0 0 0.0
T.Maro, Iowa St. 1 0 0 0.0
V.Marshall, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.McComb, Kansas 0 0 0 0.0
L.McComber, Stanford 0 0 0 0.0
M.McDuffie, UNLV 1 0 0 0.0
M.McGowan, UNLV 1 0 0 0.0
W.McLaughlin, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.McMahan, W. Kentucky 0 0 0 0.0
C.McMickle, W. Kentucky 0 0 0 0.0
C.Medford, Kansas St. 0 0 0 0.0
E.Megwa, UNLV 0 0 0 0.0
N.Mejia, Stanford 0 0 0 0.0
M.Mendeszoon, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Mensah, W. Kentucky 1 0 0 0.0
E.Miller, Iowa St. 1 0 0 0.0
R.Miller, Fresno St. 1 0 0 0.0
D.Miller, Kansas 0 0 0 0.0
M.Miller, Iowa St. 0 0 0 0.0
A.Moise, Kansas St. 1 0 0 0.0
T.Moore, UNLV 0 0 0 0.0
Q.Moss, Kansas St. 1 0 0 0.0
F.Mukuba, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
I.Myers, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Neal, Iowa St. 1 0 0 0.0
S.Neely, Stanford 1 0 0 0.0
L.Nelson, Kansas 1 0 0 0.0
T.Nix, Fresno St. 1 0 0 0.0
G.Oakley, Kansas St. 1 0 0 0.0
C.Okeke, W. Kentucky 1 0 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 1 0 0 0.0
J.Onovughe, Stanford 1 0 0 0.0
J.Otis, Hawaii 1 0 0 0.0
M.Owusu, Fresno St. 1 0 0 0.0
S.Pale, Stanford 1 0 0 0.0
J.Parker, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
M.Parkes, Iowa St. 0 0 0 0.0
J.Patton, Iowa St. 1 0 0 0.0
C.Pavon, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
R.Peppers, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Peterson, UNLV 0 0 0 0.0
C.Pickett, Kansas 1 0 0 0.0
H.Pierre, W. Kentucky 0 0 0 0.0
M.Polu, Fresno St. 0 0 0 0.0
A.Porter, UNLV 1 0 0 0.0
J.Price, Kansas St. 1 0 0 0.0
G.Quinones, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Redd, Kansas 0 0 0 0.0
C.Reed, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
R.Regan, Fresno St. 0 0 0 0.0
C.Robbins, Iowa St. 1 0 0 0.0
C.Rodgers, Fresno St. 0 0 0 0.0
E.Rodrigues, Hawaii 0 0 0 0.0
J.Rowe, Kansas St. 1 0 0 0.0
E.Rudolph, UNLV 1 0 0 0.0
E.Salanoa, Hawaii 0 0 0 0.0
S.Schilke, Kansas St. 0 0 0 0.0
N.Schunke, Kansas St. 0 0 0 0.0
G.Seyfert, Kansas 0 0 0 0.0
A.Shorter, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
M.Simien, Fresno St. 1 0 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0 0.0
M.Sims, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Sinclair, Hawaii 1 0 0 0.0
L.Smith, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
D.Smith, W. Kentucky 1 0 0 0.0
A.Smith, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
F.Smith, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Smith, Hawaii 1 0 0 0.0
A.Smith-Mack, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
V.Sneed, W. Kentucky 1 0 0 0.0
I.Sohn, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
D.Spellman, UNLV 1 0 0 0.0
J.Spradley-Demps, Kansas St. 0 0 0 0.0
J.Stephens, Kansas St. 0 0 0 0.0
J.Stewart, Kansas 0 0 0 0.0
C.Stocklinski, Hawaii 1 0 0 0.0
S.Strange, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Strickland, Kansas 0 0 0 0.0
C.Stufflebean, Kansas St. 1 0 0 0.0
R.Su’a-Filo, W. Kentucky 1 0 0 0.0
W.Swanson, Kansas St. 1 0 0 0.0
J.Swen, Sam Houston St. 1 0 0 0.0
A.Taase, UNLV 0 0 0 0.0
T.Tadio, Hawaii 0 0 0 0.0
T.Tafiti, Stanford 1 0 0 0.0
B.Tate, Stanford 0 0 0 0.0
M.Tatum, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
D.Tauaefa, Hawaii 1 0 0 0.0
J.Tauala-Harris, Hawaii 0 0 0 0.0
T.Taylor, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
B.Thomas, W. Kentucky 0 0 0 0.0
J.Thomas, UNLV 1 0 0 0.0
L.Thorpe, Stanford 0 0 0 0.0
M.Thorpe-Taylor, Fresno St. 0 0 0 0.0
J.Tibbs, Kansas St. 1 0 0 0.0
D.Titone-Perez, UNLV 0 0 0 0.0
B.Tobias, W. Kentucky 0 0 0 0.0
K.Togafau, UNLV 0 0 0 0.0
W.Tompkins, Iowa St. 0 0 0 0.0
T.Tuikolovatu, Kansas 1 0 0 0.0
B.Turner, Fresno St. 0 0 0 0.0
B.Umeh, Stanford 0 0 0 0.0
K.Upchurch, W. Kentucky 1 0 0 0.0
D.Utu, Stanford 1 0 0 0.0
C.Van Dinter, Iowa St. 1 0 0 0.0
J.Vande Walle, Iowa St. 0 0 0 0.0
C.Vaughn, Hawaii 1 0 0 0.0
E.Vedral, Kansas 1 0 0 0.0
N.Ward, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Washington, Stanford 1 0 0 0.0
D.Whitaker, Kansas St. 0 0 0 0.0
D. White, Fresno St. 0 0 0 0.0
D.Williams, W. Kentucky 1 0 0 0.0
J.Williams, Iowa St. 1 0 0 0.0
L.Williams, Kansas 1 0 0 0.0
E.Williams, W. Kentucky 1 0 0 0.0
Q.Williams, Sam Houston St. 0 0 0 0.0
R.Wilson, Fresno St. 1 0 0 0.0
J.Wilson-Jones, Hawaii 1 0 0 0.0
W.Winchester, Hawaii 0 0 0 0.0
Z.Wittenberg, Kansas St. 1 0 0 0.0
S.Wolfenden, UNLV 0 0 0 0.0
C.Wright, Stanford 0 0 0 0.0
R.Zebert, Stanford 0 0 0 0.0
O.van Loben Sels, Stanford 0 0 0 0.0

