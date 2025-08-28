Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
J.Thomas, UNLV 1 10 147 3 147.0
M.Ford, Stanford 1 26 113 1 113.0
A.Colandrea, UNLV 1 13 93 0 93.0
H.Watson, Sam Houston St. 1 14 91 1 91.0
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 11 72 1 72.0
C.Hansen, Iowa St. 1 16 71 0 71.0
D.Hishaw, Kansas 1 13 69 0 69.0
M.Parrish, W. Kentucky 1 12 52 0 52.0
J.Jackson, Kansas St. 1 12 51 0 51.0
S.Irvin, Stanford 1 10 46 0 46.0
A.Sama, Iowa St. 1 14 43 0 43.0
M.Alejado, Hawaii 1 10 36 0 36.0
B.Donelson, Fresno St. 1 11 34 0 34.0
R.Becht, Iowa St. 1 12 18 1 18.0

