NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|J.Thomas, UNLV
|1
|10
|147
|3
|147.0
|M.Ford, Stanford
|1
|26
|113
|1
|113.0
|A.Colandrea, UNLV
|1
|13
|93
|0
|93.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|1
|14
|91
|1
|91.0
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|11
|72
|1
|72.0
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|16
|71
|0
|71.0
|D.Hishaw, Kansas
|1
|13
|69
|0
|69.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|12
|52
|0
|52.0
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|12
|51
|0
|51.0
|S.Irvin, Stanford
|1
|10
|46
|0
|46.0
|A.Sama, Iowa St.
|1
|14
|43
|0
|43.0
|M.Alejado, Hawaii
|1
|10
|36
|0
|36.0
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|11
|34
|0
|34.0
|R.Becht, Iowa St.
|1
|12
|18
|1
|18.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.