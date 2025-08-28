NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|A.Flora, Iowa St.
|1
|2
|56
|28.00
|B.Noernberg, Kansas St.
|1
|3
|66
|22.00
|J.Glover, UNLV
|1
|2
|43
|21.50
|B.White, Hawaii
|1
|1
|21
|21.00
|D.Williams, W. Kentucky
|1
|4
|83
|20.75
|B.Farrell, Stanford
|1
|1
|19
|19.00
|E.Henderson, Kansas
|1
|1
|14
|14.00
|C.Tabb, Stanford
|1
|2
|28
|14.00
|R.Adams, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Akana, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|M.Alcorn-Crowder, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|M.Alejado, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|C.Alexander, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|A.Ali, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|T.Altahir, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|B.Alualu-Tuiolemotu, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|K.Anene, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|P.Ashlock, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|J.Asiain, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|A.Asiata, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|E.Atkins, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|W.Aybar, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|R.Barnes, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Barrett, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|H.Bass, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|R.Becht, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|T.Bell, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|M.Bell, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Benton, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|J.Bjorn, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|K.Black, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|B.Black, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Borders, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|S.Boyd, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Brahmer, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Brezina, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|D.Briski, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|K.Brookins, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|Z.Brown, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|C.Brown, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Brown, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|D.Burk, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|T.Burns, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|T.Canales, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Cannon, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|N.Caravallo, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|A.Carnell, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|K.Carter, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|A.Cavaco-Amoy, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|N.Cenacle, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|S.Circo, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|D.Clausen, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|F.Claypool, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Clements, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|J.Clemons, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|T.Cobb, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Cobbs, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|A.Colandrea, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|R.Collins, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|L.Conti, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|G.Correia, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|K.Costales, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|K.Cox, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|C.Coy, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|C.Davis, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|K.DeCambra, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|J.Dialls, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|J.Dineen, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Doss, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|B.Doyle, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|B.Drake, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|D.Drummond, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|E.Dubre, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|E.Duggar, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|D.Dye, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|N.Eason, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|C.Eaton, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|L.Eckardt, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|S.Edwards, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|M.Elston , Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Embry, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|J.Emery, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|D.Emilien, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|J.Eubanks, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|J.Fitzgerald, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Flowe, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|D.Flowers, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Freeman, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|C.Friel, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|T.Fulton, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|A.Gaines-Smith, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Galvan, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|J.Gandy, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|G.Geweniger, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|E.Gilliam, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Goodwin, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Greer, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|B.Gulbranson, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|J.Hamm, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|C.Hampton, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|J.Hardy, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|K.Harris, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|R.Harrison, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|G.Hart, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|D.Hartsuck, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|Z.Hawk, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Hayes, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|E.Haynes, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|K.Hayward, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|S.Hecht, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Henderson, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|B.Henderson, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|C.High, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|M.Hines, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Hishaw, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|W.Ho’ohuli, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|C.Hoitink, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|H.Holloman, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|K.House, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|C.Hovey, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|Q.Humphreys, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|S.Hunter, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|V.Ikakoula, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Ilalio, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|M.Ioane, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|S.Irvin, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|D.Irvin, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|J.Jackson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|M.Jackson, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|M.Jackson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|G.Jackson-Smith, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|S.James, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|T.James, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|M.Johnson, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|D.Jones, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|D.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|K.Ka’aihue, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|O. Kirksey, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Knight, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|J.Knuth, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|I.Koch, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Kock, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Kubecka, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|D.Laffitte, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Landers, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|J.Lee, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|A.Leingang, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|M.Libman, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|J.Limbaugh, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|K.Loftin, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|T.Lyons, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|J.Mack, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Mack, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|M.Malone, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|D.Malone, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|M.Malotumau, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Mandal, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|L.Marjan, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|A.Martin, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|M.Mathis, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Matson, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|S.Mattingly, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|C.McCalister, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|W.McCollum, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|L.McCoy, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|M.McGee, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|C.McHarg, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|N.Mejia, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|T.Mercer, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|M.Meyer, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|K.Micatrotto, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|A.Miller, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|J.Milovale, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|Z.Minnis, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|C.Mirer, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|D.Mitchell, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|C.Moberly, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|H.Moeller, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|C.Mondi, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|T.Moore, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|A.Moore, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|T.Moore, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Moore, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|K.Moore, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|Q.Moss, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|J.Mowrey, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|W.Muavesi, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|T.Muti, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|T.Nagy, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|S.Neely, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|M.Neubauer, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|J.Nixon, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|S.Noa, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|N.Normand, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|G.O’Neill, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|A.O’Reilly, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|G.Ochoa, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|M.Olguin, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Ontai, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|A.Orji, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|R.Ortiz, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|T.Osunsanmi, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|J.Otis, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|N.Ottomanelli, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Palmer, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|N.Pang, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|Q.Patt, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|V.Payne, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Peihopa, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|M.Phillips, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|W.Polk, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|S.Porter, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|A.Powdrell, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|G.Powers, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|D.Purnell, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|L.Rawls, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|R.Ray, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|R.Regan, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|N.Reinicke, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Rhodes, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|Z.Rich, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|E.Richmond, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|Z.Rix, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|C.Robbins, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|R.Robich, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|K.Robins-Beers, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|K.Robinson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|Z.Robinson, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|E.Rodrigues, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|A.Romaine, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Roskop, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|J.Ross, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|E.Rumph, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|T.Ryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Sagapolutele, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|A.Sama, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Sanders, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|N.Scalise, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|K.Scanlan, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|S.Scheidt, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|N.Schunke, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Sekona, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|J.Sipp, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|C.Smith, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|V.Sneed, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|I.Sohn, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.00
|H.Sowell, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Stephens, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|D.Stephenson, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|H.Stewart, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|L.Studt, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|J.Sumlin, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|D.Surges, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Symonds, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|A.Taase, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|P.Tackie, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|T.Tadio, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|J.Thomas, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|B.Thompson, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|M.Thorpe-Taylor, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Thurman, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|M.Thurston, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|R.Tisdale, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Todd, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|C.Todd, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|K.Togafau, UNLV
|0
|0
|0
|.00
|A.Tomaszewski, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|E.Ugorji, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|T. Uiliata, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|K.Van Vugt, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|R.Van Wyhe, Kansas St.
|1
|0
|0
|.00
|J.Vickers, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Walker, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|P.Warford, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|J.Washington, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|L.Weaver, Hawaii
|1
|0
|0
|.00
|L.Welch, UNLV
|1
|0
|0
|.00
|C.Welsch, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|L.Wentz, Kansas
|1
|0
|0
|.00
|B.Wheeler, Kansas St.
|0
|0
|0
|.00
|D. White, Fresno St.
|0
|0
|0
|.00
|C.Whitington, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|C.Williams, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|J.Williams, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|C.Willich, Iowa St.
|1
|0
|0
|.00
|D.Wilson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|A.Wilson, Kansas
|0
|0
|0
|.00
|J.Wolf, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|J.Wright, Hawaii
|0
|0
|0
|.00
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|M.Xepera, Fresno St.
|1
|0
|0
|.00
|Z.Yamauchi, Stanford
|1
|0
|0
|.00
|R.Zebert, Stanford
|0
|0
|0
|.00
|S.Zelenovich, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.