NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
A.Flora, Iowa St. 1 2 56 28.00
B.Noernberg, Kansas St. 1 3 66 22.00
J.Glover, UNLV 1 2 43 21.50
B.White, Hawaii 1 1 21 21.00
D.Williams, W. Kentucky 1 4 83 20.75
B.Farrell, Stanford 1 1 19 19.00
E.Henderson, Kansas 1 1 14 14.00
C.Tabb, Stanford 1 2 28 14.00
R.Adams, Sam Houston St. 1 0 0 .00
K.Akana, Hawaii 1 0 0 .00
M.Alcorn-Crowder, Kansas St. 1 0 0 .00
M.Alejado, Hawaii 1 0 0 .00
C.Alexander, Iowa St. 1 0 0 .00
A.Ali, W. Kentucky 1 0 0 .00
T.Altahir, Stanford 0 0 0 .00
B.Alualu-Tuiolemotu, UNLV 1 0 0 .00
K.Anene, Kansas 0 0 0 .00
P.Ashlock, Hawaii 1 0 0 .00
J.Asiain, Stanford 0 0 0 .00
A.Asiata, Fresno St. 1 0 0 .00
E.Atkins, Hawaii 0 0 0 .00
W.Aybar, Stanford 1 0 0 .00
R.Barnes, Iowa St. 0 0 0 .00
D.Barrett, Iowa St. 1 0 0 .00
H.Bass, Kansas St. 1 0 0 .00
R.Becht, Iowa St. 1 0 0 .00
T.Bell, Iowa St. 1 0 0 .00
M.Bell, Fresno St. 0 0 0 .00
D.Benton, Hawaii 1 0 0 .00
J.Bjorn, Iowa St. 0 0 0 .00
K.Black, Sam Houston St. 0 0 0 .00
B.Black, Iowa St. 1 0 0 .00
C.Borders, UNLV 1 0 0 .00
S.Boyd, Sam Houston St. 1 0 0 .00
B.Brahmer, Iowa St. 1 0 0 .00
C.Brezina, Iowa St. 1 0 0 .00
D.Briski, Hawaii 1 0 0 .00
K.Brookins, Iowa St. 0 0 0 .00
Z.Brown, Stanford 1 0 0 .00
C.Brown, Iowa St. 1 0 0 .00
C.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 .00
D.Burk, Sam Houston St. 1 0 0 .00
T.Burns, Sam Houston St. 1 0 0 .00
T.Canales, Fresno St. 0 0 0 .00
J.Cannon, W. Kentucky 1 0 0 .00
N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 .00
A.Carnell, Iowa St. 0 0 0 .00
K.Carter, Hawaii 1 0 0 .00
A.Cavaco-Amoy, Hawaii 1 0 0 .00
N.Cenacle, Hawaii 1 0 0 .00
S.Circo, UNLV 0 0 0 .00
D.Clausen, Iowa St. 1 0 0 .00
F.Claypool, Fresno St. 1 0 0 .00
C.Clements, Kansas 1 0 0 .00
J.Clemons, Kansas St. 1 0 0 .00
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0 .00
D.Cobbs, Kansas St. 1 0 0 .00
A.Colandrea, UNLV 1 0 0 .00
R.Collins, Kansas St. 0 0 0 .00
L.Conti, UNLV 1 0 0 .00
G.Correia, Fresno St. 0 0 0 .00
K.Costales, Hawaii 0 0 0 .00
K.Cox, Sam Houston St. 0 0 0 .00
C.Coy, Sam Houston St. 0 0 0 .00
C.Davis, Stanford 0 0 0 .00
K.DeCambra, UNLV 1 0 0 .00
J.Dialls, W. Kentucky 0 0 0 .00
J.Dineen, Kansas St. 0 0 0 .00
J.Doss, Kansas 0 0 0 .00
B.Doyle, Stanford 1 0 0 .00
B.Drake, Hawaii 0 0 0 .00
D.Drummond, UNLV 1 0 0 .00
E.Dubre, Stanford 1 0 0 .00
E.Duggar, Kansas 1 0 0 .00
D.Dye, Kansas 1 0 0 .00
N.Eason, UNLV 0 0 0 .00
C.Eaton, Sam Houston St. 1 0 0 .00
L.Eckardt, Sam Houston St. 1 0 0 .00
S.Edwards, Stanford 0 0 0 .00
M.Elston , Kansas St. 0 0 0 .00
J.Embry, Fresno St. 1 0 0 .00
J.Emery, W. Kentucky 1 0 0 .00
D.Emilien, Kansas 1 0 0 .00
J.Eubanks, UNLV 1 0 0 .00
J.Fitzgerald, Sam Houston St. 0 0 0 .00
J.Flowe, UNLV 1 0 0 .00
D.Flowers, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 .00
D.Freeman, Hawaii 1 0 0 .00
C.Friel, UNLV 0 0 0 .00
T.Fulton, UNLV 1 0 0 .00
A.Gaines-Smith, Sam Houston St. 0 0 0 .00
J.Galvan, Stanford 1 0 0 .00
J.Gandy, Fresno St. 1 0 0 .00
G.Geweniger, Stanford 0 0 0 .00
E.Gilliam, Fresno St. 1 0 0 .00
B.Goodwin, Iowa St. 1 0 0 .00
K.Greer, Stanford 0 0 0 .00
B.Gulbranson, Stanford 1 0 0 .00
J.Hamm, Kansas 1 0 0 .00
C.Hampton, Stanford 1 0 0 .00
J.Hardy, W. Kentucky 1 0 0 .00
K.Harris, Fresno St. 1 0 0 .00
R.Harrison, W. Kentucky 1 0 0 .00
G.Hart, W. Kentucky 1 0 0 .00
D.Hartsuck, UNLV 0 0 0 .00
Z.Hawk, Iowa St. 1 0 0 .00
B.Hayes, Kansas 0 0 0 .00
E.Haynes, UNLV 0 0 0 .00
K.Hayward, W. Kentucky 1 0 0 .00
S.Hecht, Kansas St. 1 0 0 .00
B.Henderson, Hawaii 0 0 0 .00
B.Henderson, Fresno St. 1 0 0 .00
C.High, Stanford 1 0 0 .00
M.Hines, Fresno St. 0 0 0 .00
D.Hishaw, Kansas 1 0 0 .00
W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 .00
C.Hoitink, Stanford 1 0 0 .00
H.Holloman, W. Kentucky 1 0 0 .00
K.House, Stanford 1 0 0 .00
C.Hovey, Kansas 0 0 0 .00
Q.Humphreys, Sam Houston St. 1 0 0 .00
S.Hunter, Fresno St. 0 0 0 .00
V.Ikakoula, Iowa St. 0 0 0 .00
D.Ilalio, Kansas St. 1 0 0 .00
M.Ioane, Hawaii 0 0 0 .00
S.Irvin, Stanford 1 0 0 .00
D.Irvin, UNLV 1 0 0 .00
J.Jackson, W. Kentucky 1 0 0 .00
M.Jackson, Kansas St. 0 0 0 .00
M.Jackson, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Jackson, Iowa St. 0 0 0 .00
G.Jackson-Smith, Sam Houston St. 0 0 0 .00
S.James, Hawaii 1 0 0 .00
T.James, Iowa St. 1 0 0 .00
M.Johnson, Kansas 0 0 0 .00
D.Jones, UNLV 0 0 0 .00
D.Jones, W. Kentucky 0 0 0 .00
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 .00
K.Ka’aihue, UNLV 1 0 0 .00
M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 .00
O. Kirksey, Fresno St. 0 0 0 .00
J.Knight, W. Kentucky 0 0 0 .00
J.Knuth, Kansas St. 0 0 0 .00
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0 .00
I.Koch, Kansas St. 1 0 0 .00
C.Kock, Iowa St. 1 0 0 .00
K.Kubecka, Kansas 1 0 0 .00
D.Laffitte, Fresno St. 1 0 0 .00
C.Landers, W. Kentucky 0 0 0 .00
J.Lee, UNLV 1 0 0 .00
A.Leingang, Kansas St. 1 0 0 .00
M.Libman, Stanford 1 0 0 .00
J.Limbaugh, Iowa St. 0 0 0 .00
K.Loftin, W. Kentucky 1 0 0 .00
T.Lyons, UNLV 1 0 0 .00
J.Mack, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Mack, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Malau’ulu, Fresno St. 1 0 0 .00
M.Malone, W. Kentucky 1 0 0 .00
D.Malone, Iowa St. 0 0 0 .00
M.Malotumau, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Mandal, Fresno St. 0 0 0 .00
L.Marjan, Kansas 1 0 0 .00
A.Martin, Kansas St. 0 0 0 .00
M.Mathis, Sam Houston St. 1 0 0 .00
C.Matson, Iowa St. 1 0 0 .00
S.Mattingly, Stanford 1 0 0 .00
C.McCalister, Kansas St. 0 0 0 .00
W.McCollum, Sam Houston St. 1 0 0 .00
L.McCoy, Hawaii 1 0 0 .00
M.McGee, Stanford 0 0 0 .00
C.McHarg, Fresno St. 1 0 0 .00
N.Mejia, Stanford 0 0 0 .00
T.Mercer, Kansas 1 0 0 .00
M.Meyer, Hawaii 0 0 0 .00
K.Micatrotto, W. Kentucky 0 0 0 .00
A.Miller, W. Kentucky 0 0 0 .00
J.Milovale, Hawaii 1 0 0 .00
Z.Minnis, W. Kentucky 0 0 0 .00
C.Mirer, Stanford 0 0 0 .00
D.Mitchell, Kansas St. 0 0 0 .00
C.Moberly, Iowa St. 0 0 0 .00
H.Moeller, Kansas 0 0 0 .00
C.Mondi, Kansas 1 0 0 .00
T.Moore, UNLV 0 0 0 .00
A.Moore, Kansas St. 0 0 0 .00
T.Moore, Iowa St. 1 0 0 .00
K.Moore, Iowa St. 0 0 0 .00
K.Moore, Hawaii 1 0 0 .00
Q.Moss, Kansas St. 1 0 0 .00
J.Mowrey, Hawaii 1 0 0 .00
W.Muavesi, UNLV 1 0 0 .00
T.Muti, Hawaii 0 0 0 .00
T.Nagy, Kansas 1 0 0 .00
S.Neely, Stanford 1 0 0 .00
M.Neubauer, UNLV 0 0 0 .00
J.Nixon, Fresno St. 0 0 0 .00
S.Noa, Fresno St. 1 0 0 .00
N.Normand, Sam Houston St. 0 0 0 .00
G.O’Neill, Sam Houston St. 1 0 0 .00
A.O’Reilly, UNLV 0 0 0 .00
G.Ochoa, UNLV 0 0 0 .00
M.Olguin, Kansas St. 1 0 0 .00
K.Ontai, Hawaii 1 0 0 .00
A.Orji, UNLV 1 0 0 .00
R.Ortiz, Kansas St. 1 0 0 .00
T.Osunsanmi, Kansas St. 1 0 0 .00
J.Otis, Hawaii 1 0 0 .00
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 1 0 0 .00
B.Palmer, Kansas St. 0 0 0 .00
N.Pang, Hawaii 0 0 0 .00
Q.Patt, Sam Houston St. 1 0 0 .00
V.Payne, Kansas St. 1 0 0 .00
K.Peihopa, Hawaii 0 0 0 .00
M.Phillips, Sam Houston St. 1 0 0 .00
W.Polk, Kansas St. 1 0 0 .00
S.Porter, Sam Houston St. 1 0 0 .00
A.Powdrell, UNLV 1 0 0 .00
G.Powers, Kansas St. 1 0 0 .00
D.Purnell, Kansas St. 1 0 0 .00
L.Rawls, Kansas 1 0 0 .00
R.Ray, UNLV 0 0 0 .00
R.Regan, Fresno St. 0 0 0 .00
N.Reinicke, Iowa St. 1 0 0 .00
C.Rhodes, Iowa St. 0 0 0 .00
Z.Rich, Kansas St. 1 0 0 .00
E.Richmond, Kansas 0 0 0 .00
Z.Rix, Fresno St. 0 0 0 .00
C.Robbins, Iowa St. 1 0 0 .00
R.Robich, W. Kentucky 1 0 0 .00
K.Robins-Beers, Hawaii 0 0 0 .00
K.Robinson, W. Kentucky 1 0 0 .00
Z.Robinson, Iowa St. 0 0 0 .00
E.Rodrigues, Hawaii 0 0 0 .00
A.Romaine, Kansas St. 1 0 0 .00
K.Roskop, Iowa St. 1 0 0 .00
J.Ross, Kansas St. 0 0 0 .00
E.Rumph, W. Kentucky 0 0 0 .00
T.Ryan, Sam Houston St. 0 0 0 .00
J.Sagapolutele, Hawaii 1 0 0 .00
A.Sama, Iowa St. 1 0 0 .00
B.Sanders, W. Kentucky 0 0 0 .00
N.Scalise, UNLV 0 0 0 .00
K.Scanlan, UNLV 1 0 0 .00
S.Scheidt, Fresno St. 0 0 0 .00
N.Schunke, Kansas St. 0 0 0 .00
J.Sekona, Hawaii 1 0 0 .00
J.Sipp, Kansas 0 0 0 .00
C.Smith, Iowa St. 1 0 0 .00
V.Sneed, W. Kentucky 1 0 0 .00
I.Sohn, Sam Houston St. 0 0 0 .00
H.Sowell, Iowa St. 0 0 0 .00
J.Stephens, Kansas St. 0 0 0 .00
D.Stephenson, Stanford 1 0 0 .00
H.Stewart, Kansas 1 0 0 .00
L.Studt, Fresno St. 1 0 0 .00
J.Sumlin, Stanford 0 0 0 .00
D.Surges, Iowa St. 1 0 0 .00
C.Symonds, Stanford 1 0 0 .00
A.Taase, UNLV 0 0 0 .00
P.Tackie, Kansas St. 0 0 0 .00
T.Tadio, Hawaii 0 0 0 .00
J.Thomas, UNLV 1 0 0 .00
B.Thompson, Stanford 1 0 0 .00
M.Thorpe-Taylor, Fresno St. 0 0 0 .00
J.Thurman, Kansas 0 0 0 .00
M.Thurston, W. Kentucky 0 0 0 .00
R.Tisdale, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Todd, Kansas 1 0 0 .00
C.Todd, Sam Houston St. 1 0 0 .00
K.Togafau, UNLV 0 0 0 .00
A.Tomaszewski, Kansas St. 0 0 0 .00
E.Ugorji, Stanford 1 0 0 .00
T. Uiliata, Hawaii 1 0 0 .00
K.Van Vugt, Fresno St. 0 0 0 .00
R.Van Wyhe, Kansas St. 1 0 0 .00
J.Vickers, Kansas St. 0 0 0 .00
J.Walker, W. Kentucky 0 0 0 .00
P.Warford, Stanford 1 0 0 .00
J.Washington, Stanford 1 0 0 .00
L.Weaver, Hawaii 1 0 0 .00
L.Welch, UNLV 1 0 0 .00
C.Welsch, Iowa St. 0 0 0 .00
L.Wentz, Kansas 1 0 0 .00
B.Wheeler, Kansas St. 0 0 0 .00
D. White, Fresno St. 0 0 0 .00
C.Whitington, Sam Houston St. 1 0 0 .00
C.Williams, Stanford 1 0 0 .00
J.Williams, Stanford 0 0 0 .00
C.Willich, Iowa St. 1 0 0 .00
D.Wilson, Sam Houston St. 1 0 0 .00
A.Wilson, Kansas 0 0 0 .00
J.Wolf, W. Kentucky 1 0 0 .00
J.Wright, Hawaii 0 0 0 .00
L.Wright, W. Kentucky 1 0 0 .00
M.Xepera, Fresno St. 1 0 0 .00
Z.Yamauchi, Stanford 1 0 0 .00
R.Zebert, Stanford 0 0 0 .00
S.Zelenovich, Iowa St. 0 0 0 .00

