Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

August 28, 2025, 1:06 PM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 1 3 3 1.000 3.00
J.Cannon, W. Kentucky 1 2 2 1.000 2.00
E.Kenney, Stanford 1 2 3 .667 2.00
K.Konrardy, Iowa St. 1 1 2 .500 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 1 1 2 .500 1.00
L.Marjan, Kansas 1 1 1 1.000 1.00
R.Villela, UNLV 1 1 3 .333 1.00
F.Abreu, Hawaii 0 0 0 .000 .00
M.Akins, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
E.Allen, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
Z.Allen, Hawaii 1 0 0 .000 .00
J.Allen, UNLV 0 0 0 .000 .00
J.Allen, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
C.Andrews, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
J.Arceneaux, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
A.Ashley, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
J.Ayon, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
C.Bachhuber, Stanford 1 0 0 .000 .00
C.Bacon, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
D.Bailey, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 .000 .00
B.Baker, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
J.Baldi, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
K.Beachem, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
M.Bin-Wahad, UNLV 0 0 0 .000 .00
D.Bledsoe, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
J.Bonifas, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
A.Boyd, UNLV 1 0 0 .000 .00
A.Boyd, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
C.Bracha, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
D.Brooks, Kansas 0 0 0 .000 .00
M.Brown, Stanford 1 0 0 .000 .00
C.Brown, UNLV 1 0 0 .000 .00
E.Brown, Stanford 0 0 0 .000 .00
L.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
J.Brown, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
J.Brown, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
Z.Bryan, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
G.Burkle, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
C.Butler, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
L.Cahill, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
K.Caldwell, Kansas 1 0 0 .000 .00
B.Canty, Kansas 1 0 0 .000 .00
C.Caplan, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Carrillo, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
J.Cassidy, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
C.Chidi, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
L.Christensen, UNLV 1 0 0 .000 .00
J.Cooper, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
A.Cordano, Hawaii 0 0 0 .000 .00
C.Costa, UNLV 1 0 0 .000 .00
K.Cotton, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
J.Covington, UNLV 1 0 0 .000 .00
J.Craft, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
K.Cummings-Coleman, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
J.Darrington, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
E.Dasmann, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
R.Davis, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
C.Davis, Stanford 1 0 0 .000 .00
C.Davis, Stanford 0 0 0 .000 .00
B.Delaney, Stanford 0 0 0 .000 .00
I.Dillon, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
B.Donelson, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
D.Duff, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
H.Duvall, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
J.Dye, Kansas 1 0 0 .000 .00
C.Eaton, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
K.Ebel, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
E.Ebizie, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
C.Eckhardt, Stanford 1 0 0 .000 .00
J.Edmond, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
A.Edwards, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
D.Efird, Kansas 0 0 0 .000 .00
E.Eledge, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
N.Elksnis, UNLV 1 0 0 .000 .00
M.Ellens, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
M.Ellis, Kansas 1 0 0 .000 .00
B.Eskildsen, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
E.Etienne, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
J.Faminu, UNLV 1 0 0 .000 .00
K.Farkes, Kansas 0 0 0 .000 .00
J.Finkley, Kansas 1 0 0 .000 .00
G.Fitzpatrick, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
J.Fletcher, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
A.Flintoft, Stanford 1 0 0 .000 .00
A.Flora, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
B.Foster, Kansas 1 0 0 .000 .00
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
J.Freeman, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
C.Freeman, Hawaii 1 0 0 .000 .00
C.Fuller, UNLV 1 0 0 .000 .00
C.Garland, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Garrison, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
R.Gaskins, Stanford 0 0 0 .000 .00
E.Gipson, Hawaii 1 0 0 .000 .00
N.Gorczyca, Kansas 1 0 0 .000 .00
T.Gordon, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
B.Gowers, Hawaii 1 0 0 .000 .00
J.Gray, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
D.Green, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
A.Green, UNLV 0 0 0 .000 .00
X.Griffin, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
B.Groen, Kansas 1 0 0 .000 .00
D.Hall, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
A.Hamilton, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
J.Hamm, Kansas 1 0 0 .000 .00
J.Hammond, Kansas 0 0 0 .000 .00
J.Hampton, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
C.Hansen, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
D.Harper, Kansas 0 0 0 .000 .00
L.Harris, Kansas 1 0 0 .000 .00
T.Harris, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
D.Harris, UNLV 1 0 0 .000 .00
G.Hawkins, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
W.Hawthorne, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
C.Hayden, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
K.Hayward, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
B.Heath, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
E.Henderson, Kansas 1 0 0 .000 .00
B.Henderson, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
D.Herard, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
D.Hernandez, UNLV 0 0 0 .000 .00
B.Herold, Kansas 1 0 0 .000 .00
A.Herring, Kansas 1 0 0 .000 .00
B.Hollis, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
C.Holloway, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
L.Howard, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
H.Hutcheson, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
K.Hutchinson, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
G.Iovino, Hawaii 1 0 0 .000 .00
M.Jackson, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Jackson, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
A.Jackson, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
R.Jackson, UNLV 0 0 0 .000 .00
D.Jackson, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
Q.Jenkins, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
A.Johnson, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
J.Johnson, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
Z.Johnson, Stanford 1 0 0 .000 .00
J.Johnson, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
J.Johnson, Hawaii 1 0 0 .000 .00
L.Jones, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
T.Jones, Hawaii 1 0 0 .000 .00
J.Joseph, UNLV 1 0 0 .000 .00
J.Kaio, Hawaii 1 0 0 .000 .00
K.Kalonji, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
B.Kamoku, Hawaii 0 0 0 .000 .00
P.Kamuta, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 .000 .00
T.Khajavi, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
J.Klosterman, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
K.Kuol, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
T.Lacaden, Hawaii 0 0 0 .000 .00
L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 .000 .00
C.Lavrusky, Kansas 1 0 0 .000 .00
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
Z.Lawton, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
E.Lemos, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
J.Lewis, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
J.Livingston, Kansas 1 0 0 .000 .00
L.Locke, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
S.Lockett, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
B.Loftin, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
E.Logo, UNLV 0 0 0 .000 .00
R.Luke, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
D.Lynch, Fresno St. 1 0 1 .000 .00
M.Maali, UNLV 0 0 0 .000 .00
G.Maldonado, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
V.Marshall, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
K.Massey, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
D.Maxson, Kansas 0 0 0 .000 .00
L.McAllister, Stanford 1 0 0 .000 .00
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
S.McClannan, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
T.McDonough, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
K.McGee, UNLV 0 0 0 .000 .00
M.McGowan, UNLV 1 0 0 .000 .00
A.McIlquham, UNLV 1 0 0 .000 .00
D.McIntosh, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
W.McLaughlin, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
J.McMahan, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
T.McNair, UNLV 0 0 0 .000 .00
C.Medford, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
E.Megwa, UNLV 0 0 0 .000 .00
K.Melzer, UNLV 1 0 0 .000 .00
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 1 0 0 .000 .00
J.Mensah, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
C.Miles, UNLV 0 0 0 .000 .00
T.Miller, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
E.Miller, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
F.Moalele, Hawaii 0 0 0 .000 .00
K.Moore, UNLV 0 0 0 .000 .00
Y.Muhammad, UNLV 0 0 0 .000 .00
F.Mukuba, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
J.Murray, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Nelson, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
B.Ngoyi, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
B.Noernberg, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
D.Oliver, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
T.Omeire, UNLV 1 0 0 .000 .00
D.Orange, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
S.Pale, Stanford 1 0 0 .000 .00
D.Pantelis, Stanford 0 0 0 .000 .00
T.Parks, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
M.Parrish, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
J.Pastore, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
J.Patton, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
J.Pearson, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
T.Perkins, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
S.Peters, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
M.Peterson, UNLV 0 0 0 .000 .00
C.Petrus, Kansas 1 0 0 .000 .00
C.Pickett, Kansas 1 0 0 .000 .00
H.Pierre, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
T.Poitier, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
J.Pope, UNLV 1 0 0 .000 .00
L.Porter, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
C.Powell, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
J.Price, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
K.Rakers, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
B.Ramirez, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
J.Randall, Stanford 0 0 0 .000 .00
C.Redd, Kansas 0 0 0 .000 .00
C.Reed, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
D.Rizk, Stanford 0 0 0 .000 .00
L.Robinson, Kansas 1 0 0 .000 .00
J.Robinson, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
S.Roush, Stanford 1 0 0 .000 .00
Z.Rowell, Stanford 1 0 0 .000 .00
O.Salave’a, Hawaii 0 0 0 .000 .00
S.Same, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
M.Sat, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
A.Savaiinaea, UNLV 0 0 0 .000 .00
S.Schilke, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
J.Schneider, Kansas 0 0 0 .000 .00
S.Scott, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
J.Scott, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
G.Seyfert, Kansas 0 0 0 .000 .00
L.Seymore, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
A.Shorter, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
A.Shovlin, Stanford 0 0 0 .000 .00
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
B.Simonsen, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
M.Sims, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
L.Sims, Hawaii 1 0 0 .000 .00
Z.Smith, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
L.Smith, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
J.Smith, Hawaii 1 0 0 .000 .00
B.Spaulding, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
O.Staples, Stanford 1 0 0 .000 .00
E.Stecker, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
J.Stephens, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
C.Stevens, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
S.Stinyard, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
C.Stufflebean, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
A.Taase, UNLV 0 0 0 .000 .00
T.Tadio, Hawaii 0 0 0 .000 .00
J.Tarwater, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
J.Tauala-Harris, Hawaii 0 0 0 .000 .00
J.Tavui, Hawaii 0 0 0 .000 .00
T.Taylor, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
Q.Taylor, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
T.Thomas, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
B.Thomas, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
J.Thompson, Kansas 1 0 0 .000 .00
J.Tibbs, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
E.Tierney, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
D.Titone-Perez, UNLV 0 0 0 .000 .00
B.Tobias, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
W.Tompkins, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
J.Tuchek, UNLV 0 0 0 .000 .00
T.Tuikolovatu, Kansas 1 0 0 .000 .00
B.Umeh, Stanford 0 0 0 .000 .00
K.Upchurch, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
M.Vaccarello, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Vande Walle, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
E.Vedral, Kansas 1 0 0 .000 .00
N.Verdugo, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
T.Walsh, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
B.Walton, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
M.Ware, Hawaii 0 0 0 .000 .00
E.Warner, Fresno St. 1 0 0 .000 .00
K.Washington, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
H.Watson, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
J.Wester, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
D.Whitaker, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
B.White, Hawaii 1 0 0 .000 .00
K.Williams, UNLV 0 0 0 .000 .00
K.Williams, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
Q.Williams, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
Q.Williams, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
R.Williams, UNLV 1 0 0 .000 .00
J.Williams, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
N.Wily, Hawaii 0 0 0 .000 .00
W.Winchester, Hawaii 0 0 0 .000 .00
D.Withers, Kansas 1 0 0 .000 .00
B.Wortham, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
C.Wright, Stanford 0 0 0 .000 .00
R.Zebert, Stanford 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up