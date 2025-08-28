NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|K.Matsuzawa, Hawaii
|1
|3
|3
|1.000
|3.00
|J.Cannon, W. Kentucky
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|E.Kenney, Stanford
|1
|2
|3
|.667
|2.00
|K.Konrardy, Iowa St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|R.Lopez, Sam Houston St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|L.Marjan, Kansas
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|R.Villela, UNLV
|1
|1
|3
|.333
|1.00
|F.Abreu, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Akins, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Allen, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Allen, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Allen, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Allen, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Andrews, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Arceneaux, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ashley, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ayon, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Bachhuber, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Bacon, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Bailey, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bailiff, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Baker, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Baldi, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Beachem, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bin-Wahad, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Bledsoe, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bonifas, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Boyd, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Boyd, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Bracha, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brooks, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Brown, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Brown, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Brown, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Brown, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Brown, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Bryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Burkle, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Butler, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Cahill, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Caldwell, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Canty, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Caplan, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Carrillo, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cassidy, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Chidi, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Christensen, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cooper, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Cordano, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Costa, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Cotton, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Covington, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Craft, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Cummings-Coleman, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Darrington, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Dasmann, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Davis, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Davis, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Davis, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Delaney, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|I.Dillon, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Duff, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Duvall, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Dye, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Eaton, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Ebel, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Ebizie, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Eckhardt, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Edmond, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Edwards, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Efird, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Eledge, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Elksnis, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ellens, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ellis, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Eskildsen, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Etienne, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Faminu, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Farkes, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Finkley, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Fitzpatrick, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Fletcher, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Flintoft, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Flora, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Foster, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Freeman, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Freeman, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Fuller, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Garland, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Garrison, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Gaskins, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Gipson, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Gorczyca, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Gordon, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Gowers, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Gray, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Green, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Green, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|X.Griffin, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Groen, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hall, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Hamilton, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hamm, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hammond, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hampton, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Harper, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Harris, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Harris, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Harris, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Hawkins, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Hawthorne, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Hayden, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hayward, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Heath, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Henderson, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Henderson, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Herard, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hernandez, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Herold, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Herring, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Hollis, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Holloway, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Howard, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Hutcheson, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Iovino, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Jackson, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Jackson, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Jenkins, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Johnson, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Johnson, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Johnson, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Johnson, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Jones, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Jones, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Joseph, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Kaio, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Kalonji, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Kamoku, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Kamuta, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Keli’ikipi, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Khajavi, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Klosterman, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Kuol, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Lacaden, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Lagafuaina, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Lavrusky, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Lawrence, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Lawton, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Lemos, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lewis, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Livingston, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Locke, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Lockett, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Loftin, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Logo, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Luke, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Lynch, Fresno St.
|1
|0
|1
|.000
|.00
|M.Maali, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Maldonado, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|V.Marshall, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Massey, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Maxson, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.McAllister, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.McClannan, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.McDonough, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.McGee, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.McGowan, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.McIlquham, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.McIntosh, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.McLaughlin, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.McMahan, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.McNair, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Medford, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Megwa, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Melzer, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Mensah, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Miles, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Miller, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Miller, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|F.Moalele, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Moore, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Y.Muhammad, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|F.Mukuba, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Murray, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Nelson, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Ngoyi, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Noernberg, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Oliver, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Omeire, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Orange, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Pale, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Pantelis, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Parks, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Pastore, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Patton, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Pearson, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Perkins, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Peters, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Peterson, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Petrus, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Pickett, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Pierre, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Poitier, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Pope, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Porter, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Powell, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Price, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Rakers, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Ramirez, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Randall, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Redd, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Reed, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Rizk, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Robinson, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Robinson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Roush, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Rowell, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|O.Salave’a, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Same, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Sat, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Savaiinaea, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Schilke, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Schneider, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Scott, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Scott, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Seyfert, Kansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Seymore, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Shorter, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Shovlin, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Simonsen, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Sims, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Sims, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Smith, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Smith, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Spaulding, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Staples, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Stecker, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Stephens, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Stevens, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Stinyard, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Stufflebean, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Taase, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Tadio, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tarwater, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tauala-Harris, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tavui, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Taylor, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Taylor, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Thomas, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Thomas, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Thompson, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tibbs, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Tierney, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Titone-Perez, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Tobias, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Tompkins, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tuchek, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Tuikolovatu, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Umeh, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Upchurch, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Vaccarello, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Vande Walle, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Vedral, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Verdugo, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Walsh, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Walton, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ware, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Warner, Fresno St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Washington, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Watson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Wester, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Whitaker, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.White, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Williams, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Williams, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Williams, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Williams, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Williams, UNLV
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Williams, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Wily, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Winchester, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Withers, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Wortham, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Wright, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Zebert, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
