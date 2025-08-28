Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
J.Thomas, UNLV 1 147 16 0 0 0 12 163 163.00
M.Henry, W. Kentucky 1 0 148 0 0 0 8 148 148.00
J.Bradley, UNLV 1 0 131 0 0 0 6 131 131.00
M.Ford, Stanford 1 113 2 0 0 0 28 115 115.00
M.Parrish, W. Kentucky 1 52 58 0 0 0 18 110 110.00
J.Brown, Kansas St. 1 29 78 0 0 0 6 107 107.00
A.Colandrea, UNLV 1 93 0 0 0 0 13 93 93.00
H.Watson, Sam Houston St. 1 91 0 0 0 0 14 91 91.00
M.Barry, W. Kentucky 1 0 90 0 0 0 6 90 90.00
J.Glover, UNLV 1 28 19 0 43 0 10 90 90.00
C.Hansen, Iowa St. 1 71 19 0 0 0 18 90 90.00
D.Williams, W. Kentucky 1 0 0 0 83 0 4 83 83.00
C.Pickett, Kansas 1 0 77 0 0 0 6 77 77.00
J.Bradley, Kansas St. 1 0 75 0 0 0 3 75 75.00
A.McCaskill, Sam Houston St. 1 72 3 0 0 0 12 75 75.00
D.Hishaw, Kansas 1 69 5 0 0 0 14 74 74.00
B.Donelson, Fresno St. 1 34 39 0 0 0 12 73 73.00
L.Williams, Kansas 1 57 16 0 0 0 7 73 73.00
E.Green, Sam Houston St. 1 10 61 0 0 0 13 71 71.00
P.Ashlock, Hawaii 1 0 69 0 0 0 9 69 69.00
B.Noernberg, Kansas St. 1 0 0 0 66 0 3 66 66.00
G.Oakley, Kansas St. 1 0 62 0 0 0 5 62 62.00
C.Tabb, Stanford 1 26 8 0 28 0 8 62 62.00
J.Harris, Hawaii 1 0 59 0 0 0 6 59 59.00
J.Jackson, Kansas St. 1 51 7 0 0 0 13 58 58.00
A.Flora, Iowa St. 1 0 0 0 56 0 3 56 56.00
C.Barfield, Hawaii 1 45 10 0 0 0 7 55 55.00
G.O’Neill, Sam Houston St. 1 0 50 0 0 0 3 50 50.00
J.Daniels, Kansas 1 47 0 0 0 0 8 47 47.00
B.Eskildsen, Iowa St. 1 0 46 0 0 0 3 46 46.00
S.Irvin, Stanford 1 46 0 0 0 0 10 46 46.00
L.Sims, Hawaii 1 12 32 0 0 0 11 44 44.00
J.Diaz, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 1 43 43.00
J.Freeman, Fresno St. 1 0 43 0 0 0 3 43 43.00
A.Sama, Iowa St. 1 43 0 0 0 0 14 43 43.00
B.Brahmer, Iowa St. 1 0 41 0 0 0 2 41 41.00
E.Henderson, Kansas 1 0 24 0 14 0 4 38 38.00
B.White, Hawaii 1 0 17 0 21 0 3 38 38.00
M.Alejado, Hawaii 1 36 0 0 0 0 10 36 36.00
C.Holt, Stanford 1 0 36 0 0 0 1 36 36.00
R.Lotten, Sam Houston St. 1 0 36 0 0 0 1 36 36.00
J.Mack, W. Kentucky 1 0 35 0 0 0 4 35 35.00
J.Tibbs, Kansas St. 1 0 35 0 0 0 4 35 35.00
A.Orji, UNLV 1 34 0 0 0 0 6 34 34.00
G.Burkle, Iowa St. 1 0 31 0 0 0 3 31 31.00
E.Avit, Fresno St. 1 0 30 0 0 0 2 30 30.00
K.Hutchinson, W. Kentucky 1 -1 34 -3 0 0 6 30 30.00
C.Williams, Stanford 1 0 30 0 0 0 3 30 30.00
G.Hart, W. Kentucky 1 25 4 0 0 0 9 29 29.00
D.Overby, Iowa St. 1 0 29 0 0 0 2 29 29.00
A.Smith-Mack, Sam Houston St. 1 0 27 0 0 0 4 27 27.00
L.Welch, UNLV 1 0 0 0 0 27 2 27 27.00
L.Wright, W. Kentucky 1 22 4 0 0 0 7 26 26.00
K.Williams, W. Kentucky 1 0 25 0 0 0 3 25 25.00
T.Omeire, UNLV 1 0 24 0 0 0 3 24 24.00
B.Farrell, Stanford 1 0 0 4 19 0 2 23 23.00
B.Ramirez, Fresno St. 1 11 11 0 0 0 5 22 22.00
A.Johnson, Kansas St. 1 21 0 0 0 0 8 21 21.00
E.Allen, Sam Houston St. 1 0 0 19 0 0 2 19 19.00
D.Irvin, UNLV 1 0 19 0 0 0 1 19 19.00
R.Becht, Iowa St. 1 18 0 0 0 0 12 18 18.00
B.Loftin, Kansas St. 1 0 18 0 0 0 1 18 18.00
E.Green, Iowa St. 1 0 17 0 0 0 2 17 17.00
D.Hanika, Kansas 1 0 17 0 0 0 2 17 17.00
V.Gumms, UNLV 1 0 16 0 0 0 1 16 16.00
C.High, Stanford 1 0 15 0 0 0 2 15 15.00
R.Luke, Fresno St. 1 11 4 0 0 0 9 15 15.00
L.Wentz, Kansas 1 0 15 0 0 0 1 15 15.00
K.Beachem, Fresno St. 1 0 14 0 0 0 2 14 14.00
R.Anderson, Fresno St. 1 0 13 0 0 0 2 13 13.00
I.Marshall, Kansas 1 13 0 0 0 0 1 13 13.00
T. Uiliata, Hawaii 1 0 0 13 0 0 1 13 13.00
D.Bledsoe, Sam Houston St. 1 0 12 0 0 0 1 12 12.00
N.Cenacle, Hawaii 1 0 12 0 0 0 3 12 12.00
K.Kubecka, Kansas 1 0 12 0 0 0 1 12 12.00
J.Thompson, Kansas 1 12 0 0 0 0 4 12 12.00
A.Smith, Sam Houston St. 1 0 11 0 0 0 1 11 11.00
C.Ballard, Kansas 1 10 0 0 0 0 2 10 10.00
M.McDuffie, UNLV 1 0 0 0 0 10 1 10 10.00
Q.Humphreys, Sam Houston St. 1 0 9 0 0 0 1 9 9.00
D.Reynolds, UNLV 1 0 9 0 0 0 1 9 9.00
D.Rice, Kansas St. 1 9 0 0 0 0 6 9 9.00
B.Lium, Fresno St. 1 0 8 0 0 0 1 8 8.00
J.Malau’ulu, Fresno St. 1 0 7 1 0 0 3 8 8.00
J.Brown, Fresno St. 1 0 7 0 0 0 1 7 7.00
M.Libman, Stanford 1 0 7 0 0 0 1 7 7.00
M.McIvor, W. Kentucky 1 7 0 0 0 0 7 7 7.00
K.Pupunu, Hawaii 1 0 7 0 0 0 1 7 7.00
E.Gilliam, Fresno St. 1 3 3 0 0 0 3 6 6.00
J.Lewis, W. Kentucky 1 0 0 0 0 6 1 6 6.00
S.Roush, Stanford 1 0 6 0 0 0 3 6 6.00
M.Brown, Stanford 1 0 5 0 0 0 1 5 5.00
K.Lee, UNLV 1 5 -1 0 0 0 6 4 4.00
H.Stewart, Kansas 1 0 4 0 0 0 1 4 4.00
D.Tauaefa, Hawaii 1 0 4 0 0 0 1 4 4.00
C.Bruhn, Kansas 1 0 3 0 0 0 1 3 3.00
B.Groen, Kansas 1 0 3 0 0 0 1 3 3.00
N.Meyers, W. Kentucky 1 0 3 0 0 0 1 3 3.00
A.Murdaugh, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 1 3 3.00
C.Vaughn, Hawaii 1 3 0 0 0 0 1 3 3.00
J.Arceneaux, Fresno St. 1 2 0 0 0 0 1 2 2.00
D.Emilien, Kansas 1 2 0 0 0 0 2 2 2.00
W.Anciaux, Kansas St. 1 0 1 0 0 0 1 1 1.00
T.Adeleye, UNLV 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Altayeb, UNLV 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
F.Anderson, Stanford 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
W.Archer, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Arnold, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
E.Atkins, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
C.Bacon, Iowa St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Baldi, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Barnett, Kansas St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
A.Barrett, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
T.Bates, Kansas St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
N.Baumgartner, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Benton, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Bequeaith, Kansas St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Bin-Wahad, UNLV 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
K.Black, Iowa St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
L.Blumling, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Boden, UNLV 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
W.Bohm, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
A.Boyd, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
W.Brown, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
C.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Brown, W. Kentucky 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Buchanan, UNLV 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
C.Buchheit, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
T.Buhr, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Burk, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
C.Butler, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Capria, Kansas St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
A.Carnell, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
K.Carvalho, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
I.Chala, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
G.Claybrook, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Coffey, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Cohoon, Kansas 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Q.Conley, Kansas 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
L.Conti, UNLV 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Cook, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
E.Cooper, Stanford 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
A.Costanzo, UNLV 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Davis, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Davis, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
C.Davis, Stanford 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.DeFries, UNLV 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
H.Dela Cruz, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
L.Deyon, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Doss, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
S.Edwards, Stanford 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Edwards, Kansas St. 1 0 0 0 0 0 1 0 .00
E.Eledge, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
N.Elksnis, UNLV 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
E.Etienne, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Fabris, Kansas St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
K.Farkes, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Farthing, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Fetui, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
A.Fish, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Fletcher, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
E.Fonua, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Ford, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
K.Foreman, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Frazier, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
R.Fullwood, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Garrison, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
R.Gaskins, Stanford 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
S.Gibbs, Kansas 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Gilliom, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
Z.Giuliano, Stanford 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Goodwin, Iowa St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Graham, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
K.Greer, Stanford 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
G.Grimes, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Hall, Stanford 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Hamm, Kansas 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Hammond, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
C.Hampton, Stanford 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Harrington, Fresno St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Heimuli, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Henderson, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Henderson, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
A.Holley, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Jackson, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
D.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Jackson, Kansas St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
T.James, Iowa St. 1 0 0 0 0 0 1 0 .00
E.Jasso, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Johnson, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Jordan, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
M.Joseph, Sam Houston St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
B.Kamara, Kansas 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
G.Kaminski, Stanford 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
P.Kamuta, Fresno St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
J.Kelly, Kansas 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
E.Kenney, Stanford 1 0 0 0 0 0 0 0 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up