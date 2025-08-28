NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|J.Thomas, UNLV
|1
|147
|16
|0
|0
|0
|12
|163
|163.00
|M.Henry, W. Kentucky
|1
|0
|148
|0
|0
|0
|8
|148
|148.00
|J.Bradley, UNLV
|1
|0
|131
|0
|0
|0
|6
|131
|131.00
|M.Ford, Stanford
|1
|113
|2
|0
|0
|0
|28
|115
|115.00
|M.Parrish, W. Kentucky
|1
|52
|58
|0
|0
|0
|18
|110
|110.00
|J.Brown, Kansas St.
|1
|29
|78
|0
|0
|0
|6
|107
|107.00
|A.Colandrea, UNLV
|1
|93
|0
|0
|0
|0
|13
|93
|93.00
|H.Watson, Sam Houston St.
|1
|91
|0
|0
|0
|0
|14
|91
|91.00
|M.Barry, W. Kentucky
|1
|0
|90
|0
|0
|0
|6
|90
|90.00
|J.Glover, UNLV
|1
|28
|19
|0
|43
|0
|10
|90
|90.00
|C.Hansen, Iowa St.
|1
|71
|19
|0
|0
|0
|18
|90
|90.00
|D.Williams, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|83
|0
|4
|83
|83.00
|C.Pickett, Kansas
|1
|0
|77
|0
|0
|0
|6
|77
|77.00
|J.Bradley, Kansas St.
|1
|0
|75
|0
|0
|0
|3
|75
|75.00
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|1
|72
|3
|0
|0
|0
|12
|75
|75.00
|D.Hishaw, Kansas
|1
|69
|5
|0
|0
|0
|14
|74
|74.00
|B.Donelson, Fresno St.
|1
|34
|39
|0
|0
|0
|12
|73
|73.00
|L.Williams, Kansas
|1
|57
|16
|0
|0
|0
|7
|73
|73.00
|E.Green, Sam Houston St.
|1
|10
|61
|0
|0
|0
|13
|71
|71.00
|P.Ashlock, Hawaii
|1
|0
|69
|0
|0
|0
|9
|69
|69.00
|B.Noernberg, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|66
|0
|3
|66
|66.00
|G.Oakley, Kansas St.
|1
|0
|62
|0
|0
|0
|5
|62
|62.00
|C.Tabb, Stanford
|1
|26
|8
|0
|28
|0
|8
|62
|62.00
|J.Harris, Hawaii
|1
|0
|59
|0
|0
|0
|6
|59
|59.00
|J.Jackson, Kansas St.
|1
|51
|7
|0
|0
|0
|13
|58
|58.00
|A.Flora, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|56
|0
|3
|56
|56.00
|C.Barfield, Hawaii
|1
|45
|10
|0
|0
|0
|7
|55
|55.00
|G.O’Neill, Sam Houston St.
|1
|0
|50
|0
|0
|0
|3
|50
|50.00
|J.Daniels, Kansas
|1
|47
|0
|0
|0
|0
|8
|47
|47.00
|B.Eskildsen, Iowa St.
|1
|0
|46
|0
|0
|0
|3
|46
|46.00
|S.Irvin, Stanford
|1
|46
|0
|0
|0
|0
|10
|46
|46.00
|L.Sims, Hawaii
|1
|12
|32
|0
|0
|0
|11
|44
|44.00
|J.Diaz, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|43
|43.00
|J.Freeman, Fresno St.
|1
|0
|43
|0
|0
|0
|3
|43
|43.00
|A.Sama, Iowa St.
|1
|43
|0
|0
|0
|0
|14
|43
|43.00
|B.Brahmer, Iowa St.
|1
|0
|41
|0
|0
|0
|2
|41
|41.00
|E.Henderson, Kansas
|1
|0
|24
|0
|14
|0
|4
|38
|38.00
|B.White, Hawaii
|1
|0
|17
|0
|21
|0
|3
|38
|38.00
|M.Alejado, Hawaii
|1
|36
|0
|0
|0
|0
|10
|36
|36.00
|C.Holt, Stanford
|1
|0
|36
|0
|0
|0
|1
|36
|36.00
|R.Lotten, Sam Houston St.
|1
|0
|36
|0
|0
|0
|1
|36
|36.00
|J.Mack, W. Kentucky
|1
|0
|35
|0
|0
|0
|4
|35
|35.00
|J.Tibbs, Kansas St.
|1
|0
|35
|0
|0
|0
|4
|35
|35.00
|A.Orji, UNLV
|1
|34
|0
|0
|0
|0
|6
|34
|34.00
|G.Burkle, Iowa St.
|1
|0
|31
|0
|0
|0
|3
|31
|31.00
|E.Avit, Fresno St.
|1
|0
|30
|0
|0
|0
|2
|30
|30.00
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|1
|-1
|34
|-3
|0
|0
|6
|30
|30.00
|C.Williams, Stanford
|1
|0
|30
|0
|0
|0
|3
|30
|30.00
|G.Hart, W. Kentucky
|1
|25
|4
|0
|0
|0
|9
|29
|29.00
|D.Overby, Iowa St.
|1
|0
|29
|0
|0
|0
|2
|29
|29.00
|A.Smith-Mack, Sam Houston St.
|1
|0
|27
|0
|0
|0
|4
|27
|27.00
|L.Welch, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|27
|2
|27
|27.00
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|22
|4
|0
|0
|0
|7
|26
|26.00
|K.Williams, W. Kentucky
|1
|0
|25
|0
|0
|0
|3
|25
|25.00
|T.Omeire, UNLV
|1
|0
|24
|0
|0
|0
|3
|24
|24.00
|B.Farrell, Stanford
|1
|0
|0
|4
|19
|0
|2
|23
|23.00
|B.Ramirez, Fresno St.
|1
|11
|11
|0
|0
|0
|5
|22
|22.00
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|21
|0
|0
|0
|0
|8
|21
|21.00
|E.Allen, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|19
|0
|0
|2
|19
|19.00
|D.Irvin, UNLV
|1
|0
|19
|0
|0
|0
|1
|19
|19.00
|R.Becht, Iowa St.
|1
|18
|0
|0
|0
|0
|12
|18
|18.00
|B.Loftin, Kansas St.
|1
|0
|18
|0
|0
|0
|1
|18
|18.00
|E.Green, Iowa St.
|1
|0
|17
|0
|0
|0
|2
|17
|17.00
|D.Hanika, Kansas
|1
|0
|17
|0
|0
|0
|2
|17
|17.00
|V.Gumms, UNLV
|1
|0
|16
|0
|0
|0
|1
|16
|16.00
|C.High, Stanford
|1
|0
|15
|0
|0
|0
|2
|15
|15.00
|R.Luke, Fresno St.
|1
|11
|4
|0
|0
|0
|9
|15
|15.00
|L.Wentz, Kansas
|1
|0
|15
|0
|0
|0
|1
|15
|15.00
|K.Beachem, Fresno St.
|1
|0
|14
|0
|0
|0
|2
|14
|14.00
|R.Anderson, Fresno St.
|1
|0
|13
|0
|0
|0
|2
|13
|13.00
|I.Marshall, Kansas
|1
|13
|0
|0
|0
|0
|1
|13
|13.00
|T. Uiliata, Hawaii
|1
|0
|0
|13
|0
|0
|1
|13
|13.00
|D.Bledsoe, Sam Houston St.
|1
|0
|12
|0
|0
|0
|1
|12
|12.00
|N.Cenacle, Hawaii
|1
|0
|12
|0
|0
|0
|3
|12
|12.00
|K.Kubecka, Kansas
|1
|0
|12
|0
|0
|0
|1
|12
|12.00
|J.Thompson, Kansas
|1
|12
|0
|0
|0
|0
|4
|12
|12.00
|A.Smith, Sam Houston St.
|1
|0
|11
|0
|0
|0
|1
|11
|11.00
|C.Ballard, Kansas
|1
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|10
|10.00
|M.McDuffie, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|1
|10
|10.00
|Q.Humphreys, Sam Houston St.
|1
|0
|9
|0
|0
|0
|1
|9
|9.00
|D.Reynolds, UNLV
|1
|0
|9
|0
|0
|0
|1
|9
|9.00
|D.Rice, Kansas St.
|1
|9
|0
|0
|0
|0
|6
|9
|9.00
|B.Lium, Fresno St.
|1
|0
|8
|0
|0
|0
|1
|8
|8.00
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|1
|0
|7
|1
|0
|0
|3
|8
|8.00
|J.Brown, Fresno St.
|1
|0
|7
|0
|0
|0
|1
|7
|7.00
|M.Libman, Stanford
|1
|0
|7
|0
|0
|0
|1
|7
|7.00
|M.McIvor, W. Kentucky
|1
|7
|0
|0
|0
|0
|7
|7
|7.00
|K.Pupunu, Hawaii
|1
|0
|7
|0
|0
|0
|1
|7
|7.00
|E.Gilliam, Fresno St.
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|6
|6.00
|J.Lewis, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|1
|6
|6.00
|S.Roush, Stanford
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|3
|6
|6.00
|M.Brown, Stanford
|1
|0
|5
|0
|0
|0
|1
|5
|5.00
|K.Lee, UNLV
|1
|5
|-1
|0
|0
|0
|6
|4
|4.00
|H.Stewart, Kansas
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|4.00
|D.Tauaefa, Hawaii
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|4.00
|C.Bruhn, Kansas
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|3.00
|B.Groen, Kansas
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|3.00
|N.Meyers, W. Kentucky
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|3.00
|A.Murdaugh, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|3.00
|C.Vaughn, Hawaii
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|3.00
|J.Arceneaux, Fresno St.
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|2.00
|D.Emilien, Kansas
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|2.00
|W.Anciaux, Kansas St.
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1.00
|T.Adeleye, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Altayeb, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|F.Anderson, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|W.Archer, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Arnold, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|E.Atkins, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|C.Bacon, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Baldi, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Barnett, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|A.Barrett, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|T.Bates, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|N.Baumgartner, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Benton, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Bequeaith, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Bin-Wahad, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|K.Black, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|L.Blumling, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Boden, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|W.Bohm, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|A.Boyd, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|W.Brown, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|C.Brown, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Brown, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Buchanan, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|C.Buchheit, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|T.Buhr, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Burk, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|C.Butler, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Capria, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|A.Carnell, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|K.Carvalho, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|I.Chala, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|G.Claybrook, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Coffey, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Cohoon, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Q.Conley, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|L.Conti, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Cook, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|E.Cooper, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|A.Costanzo, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Davis, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Davis, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|C.Davis, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.DeFries, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|H.Dela Cruz, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|L.Deyon, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Doss, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|S.Edwards, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Edwards, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|.00
|E.Eledge, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|N.Elksnis, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|E.Etienne, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Fabris, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|K.Farkes, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Farthing, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Fetui, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|A.Fish, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Fletcher, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|E.Fonua, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Ford, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|K.Foreman, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Frazier, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|R.Fullwood, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Garrison, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|R.Gaskins, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|S.Gibbs, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Gilliom, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Z.Giuliano, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Goodwin, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Graham, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|K.Greer, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|G.Grimes, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Hall, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Hamm, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Hammond, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|C.Hampton, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Harrington, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Heimuli, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Henderson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Henderson, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|A.Holley, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Jackson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|D.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Jackson, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|T.James, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|.00
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Johnson, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Jordan, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|M.Joseph, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|B.Kamara, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|G.Kaminski, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|P.Kamuta, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|J.Kelly, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|E.Kenney, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
