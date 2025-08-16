NASCAR Cup Series Cook Out 400 Results

Saturday
At Richmond Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Start position in parentheses)
1. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 400 laps, 54 points.
2. (9) Alex Bowman, Chevrolet, 400, 41.
3. (20) Ryan Blaney, Ford, 400, 46.
4. (38) Joey Logano, Ford, 400, 33.
5. (13) Austin Cindric, Ford, 400, 41.
6. (30) Kyle Larson, Chevrolet, 400, 32.
7. (21) Daniel Suárez, Chevrolet, 400, 40.
8. (17) Josh Berry, Ford, 400, 31.
9. (6) Brad Keselowski, Ford, 400, 31.
10. (4) Denny Hamlin, Toyota, 400, 35.
11. (29) Zane Smith, Ford, 400, 26.
12. (14) William Byron, Chevrolet, 400, 27.
13. (19) Chase Briscoe, Toyota, 400, 24.
14. (27) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 399, 23.
15. (15) Carson Hocevar, Chevrolet, 399, 26.
16. (28) Kyle Busch, Chevrolet, 399, 21.
17. (10) Michael McDowell, Chevrolet, 399, 20.
18. (23) Ty Gibbs, Toyota, 399, 19.
19. (33) Ross Chastain, Chevrolet, 399, 18.
20. (16) Ty Dillon, Chevrolet, 399, 17.
21. (8) Christopher Bell, Toyota, 399, 21.
22. (3) AJ Allmendinger, Chevrolet, 399, 15.
23. (36) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 399, 14.
24. (24) Cole Custer, Ford, 399, 13.
25. (31) Todd Gilliland, Ford, 399, 12.
26. (18) Erik Jones, Toyota, 398, 11.
27. (22) Noah Gragson, Ford, 398, 10.
28. (7) Bubba Wallace, Toyota, 398, 28.
29. (32) Corey Heim, Toyota, 398, 0.
30. (12) Chris Buescher, Ford, 398, 7.
31. (26) Riley Herbst, Toyota, 398, 6.
32. (37) Cody Ware, Ford, 397, 5.
33. (35) Jesse Love, Chevrolet, 396, 0.
34. (2) Tyler Reddick, Toyota, 396, 13.
35. (1) Ryan Preece, Ford, 396, 7.
36. (34) John H. Nemechek, Toyota, 389, 1.
37. (25) Justin Haley, Chevrolet, accident, 198, 1.
38. (5) Chase Elliott, Chevrolet, accident, 197, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 94.121 mph.
Time of Race: 3 hours, 11 minutes, 14 seconds.
Margin of Victory: 2.471 seconds.
Caution Flags: 5 for 44 laps.
Lead Changes: 24 among 11 drivers.
Lap Leaders: R.Preece 0-58; T.Reddick 59-74; B.Wallace 75-130; R.Preece 131-132; A.Dillon 133-138; T.Reddick 139-163; B.Wallace 164-179; K.Larson 180-183; B.Wallace 184-233; D.Suárez 234; M.McDowell 235-240; B.Wallace 241; A.Dillon 242-291; A.Cindric 292; K.Larson 293; C.Hocevar 294-303; R.Blaney 304-331; A.Dillon 332; R.Blaney 333-339; A.Dillon 340; R.Blaney 341-344; A.Cindric 345; K.Larson 346-349; B.Keselowski 350-351; A.Dillon 352-400
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): B.Wallace, 4 times for 123 laps; A.Dillon, 5 times for 107 laps; R.Preece, 2 times for 60 laps; T.Reddick, 2 times for 41 laps; R.Blaney, 3 times for 39 laps; C.Hocevar, 1 time for 10 laps; K.Larson, 3 times for 9 laps; M.McDowell, 1 time for 6 laps; A.Cindric, 2 times for 2 laps; B.Keselowski, 1 time for 2 laps; D.Suárez, 1 time for 1 lap.
Wins: D.Hamlin, 4; S.Van Gisbergen, 4; C.Bell, 3; K.Larson, 3; W.Byron, 2; C.Elliott, 1; R.Blaney, 1; C.Briscoe, 1; B.Wallace, 1; J.Logano, 1; R.Chastain, 1; A.Cindric, 1; J.Berry, 1.
Top 16 in Points: 1. W.Byron, 812; 2. C.Elliott, 770; 3. D.Hamlin, 731; 4. C.Bell, 727; 5. K.Larson, 727; 6. R.Blaney, 710; 7. T.Reddick, 701; 8. C.Briscoe, 674; 9. A.Bowman, 644; 10. C.Buescher, 618; 11. B.Wallace, 610; 12. R.Preece, 584; 13. J.Logano, 583; 14. R.Chastain, 571; 15. K.Busch, 516; 16. A.Cindric, 502.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
