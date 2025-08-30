NASCAR Craftsman Truck Sober or Slammer 200 Results

Saturday
At Darlington Raceway
Darlington, S.C.
Lap length: 1.37 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Corey Heim, Toyota, 147 laps, 59 points.
2. (7) Daniel Hemric, Chevrolet, 147, 49.
3. (4) Grant Enfinger, Chevrolet, 147, 50.
4. (8) Ty Majeski, Ford, 147, 33.
5. (16) Trevor Bayne, Toyota, 147, 34.
6. (12) Tanner Gray, Toyota, 147, 38.
7. (10) Tyler Ankrum, Chevrolet, 147, 39.
8. (23) Timmy Hill, Toyota, 147, 29.
9. (15) Corey Day, Chevrolet, 147, 0.
10. (13) Jake Garcia, Ford, 147, 27.
11. (21) Ben Rhodes, Ford, 147, 26.
12. (11) Rajah Caruth, Chevrolet, 147, 26.
13. (14) Connor Mosack, Chevrolet, 147, 24.
14. (25) Jack Wood, Chevrolet, 147, 23.
15. (24) Stefan Parsons, Chevrolet, 147, 22.
16. (20) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 147, 21.
17. (1) Layne Riggs, Ford, 147, 39.
18. (5) Kaden Honeycutt, Toyota, 147, 19.
19. (19) Dawson Sutton, Chevrolet, 147, 18.
20. (9) Corey LaJoie, Chevrolet, 146, 25.
21. (22) Matt Crafton, Ford, 146, 16.
22. (6) Giovanni Ruggiero, Toyota, 146, 27.
23. (26) Spencer Boyd, Chevrolet, 145, 14.
24. (29) Toni Breidinger, Toyota, 143, 13.
25. (17) Bayley Currey, Chevrolet, 140, 12.
26. (27) Mason Maggio, Ford, handling, 128, 0.
27. (28) Nathan Byrd, Chevrolet, 113, 10.
28. (30) Caleb Costner, Chevrolet, handling, 25, 9.
29. (18) Matt Mills, Chevrolet, accident, 21, 8.
30. (2) Chandler Smith, Ford, accident, 14, 7.
31. (32) Stephen Mallozzi, Ford, reargear, 4, 6.
32. (31) Clayton Green, Ford, transmission, 3, 5.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 121.523 mph.
Time of Race: 1 hour, 39 minutes, 9 seconds.
Margin of Victory: .766 seconds.
Caution Flags: 3 for 19 laps.
Lead Changes: 9 among 4 drivers.
Lap Leaders: L.Riggs 0; C.Smith 1-10; L.Riggs 11-30; C.Heim 31-59; L.Riggs 60-94; C.Heim 95-97; G.Enfinger 98; C.Heim 99-111; L.Riggs 112-127; C.Heim 128-147
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): L.Riggs, 3 times for 71 laps; C.Heim, 4 times for 65 laps; C.Smith, 1 time for 10 laps; G.Enfinger, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 7; L.Riggs, 2; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 2065; 2. L.Riggs, 2026; 3. C.Smith, 2019; 4. D.Hemric, 2011; 5. T.Ankrum, 2010; 6. T.Majeski, 2010; 7. G.Enfinger, 2007; 8. R.Caruth, 2005; 9. K.Honeycutt, 2003; 10. J.Garcia, 2002; 11. B.Rhodes, 491; 12. G.Ruggiero, 479; 13. T.Gray, 423; 14. S.Friesen, 397; 15. C.Mosack, 385; 16. M.Crafton, 364.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
