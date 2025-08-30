Live Radio
Home » Sports » NASCAR Craftsman Truck Sober…

NASCAR Craftsman Truck Sober or Slammer 200 Results

The Associated Press

August 30, 2025, 2:25 PM

Saturday

At Darlington Raceway

Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Corey Heim, Toyota, 147 laps, 59 points.

2. (7) Daniel Hemric, Chevrolet, 147, 49.

3. (4) Grant Enfinger, Chevrolet, 147, 50.

4. (8) Ty Majeski, Ford, 147, 33.

5. (16) Trevor Bayne, Toyota, 147, 34.

6. (12) Tanner Gray, Toyota, 147, 38.

7. (10) Tyler Ankrum, Chevrolet, 147, 39.

8. (23) Timmy Hill, Toyota, 147, 29.

9. (15) Corey Day, Chevrolet, 147, 0.

10. (13) Jake Garcia, Ford, 147, 27.

11. (21) Ben Rhodes, Ford, 147, 26.

12. (11) Rajah Caruth, Chevrolet, 147, 26.

13. (14) Connor Mosack, Chevrolet, 147, 24.

14. (25) Jack Wood, Chevrolet, 147, 23.

15. (24) Stefan Parsons, Chevrolet, 147, 22.

16. (20) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 147, 21.

17. (1) Layne Riggs, Ford, 147, 39.

18. (5) Kaden Honeycutt, Toyota, 147, 19.

19. (19) Dawson Sutton, Chevrolet, 147, 18.

20. (9) Corey LaJoie, Chevrolet, 146, 25.

21. (22) Matt Crafton, Ford, 146, 16.

22. (6) Giovanni Ruggiero, Toyota, 146, 27.

23. (26) Spencer Boyd, Chevrolet, 145, 14.

24. (29) Toni Breidinger, Toyota, 143, 13.

25. (17) Bayley Currey, Chevrolet, 140, 12.

26. (27) Mason Maggio, Ford, handling, 128, 0.

27. (28) Nathan Byrd, Chevrolet, 113, 10.

28. (30) Caleb Costner, Chevrolet, handling, 25, 9.

29. (18) Matt Mills, Chevrolet, accident, 21, 8.

30. (2) Chandler Smith, Ford, accident, 14, 7.

31. (32) Stephen Mallozzi, Ford, reargear, 4, 6.

32. (31) Clayton Green, Ford, transmission, 3, 5.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 121.523 mph.

Time of Race: 1 hour, 39 minutes, 9 seconds.

Margin of Victory: .766 seconds.

Caution Flags: 3 for 19 laps.

Lead Changes: 9 among 4 drivers.

Lap Leaders: L.Riggs 0; C.Smith 1-10; L.Riggs 11-30; C.Heim 31-59; L.Riggs 60-94; C.Heim 95-97; G.Enfinger 98; C.Heim 99-111; L.Riggs 112-127; C.Heim 128-147

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): L.Riggs, 3 times for 71 laps; C.Heim, 4 times for 65 laps; C.Smith, 1 time for 10 laps; G.Enfinger, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Heim, 7; L.Riggs, 2; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Heim, 2065; 2. L.Riggs, 2026; 3. C.Smith, 2019; 4. D.Hemric, 2011; 5. T.Ankrum, 2010; 6. T.Majeski, 2010; 7. G.Enfinger, 2007; 8. R.Caruth, 2005; 9. K.Honeycutt, 2003; 10. J.Garcia, 2002; 11. B.Rhodes, 491; 12. G.Ruggiero, 479; 13. T.Gray, 423; 14. S.Friesen, 397; 15. C.Mosack, 385; 16. M.Crafton, 364.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up