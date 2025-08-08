NASCAR Craftsman Truck Mission 176 at The Glen Results

Friday
At Watkins Glen International
Watkins Glen, N.Y.
Lap length: 2.45 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Corey Heim, Toyota, 81 laps, 57 points.
2. (17) Daniel Hemric, Chevrolet, 81, 38.
3. (5) Giovanni Ruggiero, Toyota, 81, 39.
4. (2) Christopher Bell, Toyota, 81, 0.
5. (13) Tyler Ankrum, Chevrolet, 81, 34.
6. (3) Sammy Smith, Chevrolet, 81, 0.
7. (33) Ty Majeski, Ford, 81, 34.
8. (14) Connor Zilisch, Chevrolet, 81, 0.
9. (25) Matt Mills, Chevrolet, 81, 28.
10. (6) Layne Riggs, Ford, 81, 29.
11. (16) William Sawalich, Toyota, 81, 0.
12. (29) Wesley Slimp, Toyota, 81, 25.
13. (24) Matt Crafton, Ford, 81, 24.
14. (22) Dawson Sutton, Chevrolet, 81, 23.
15. (15) Jake Garcia, Ford, 81, 22.
16. (10) Connor Mosack, Chevrolet, 81, 23.
17. (19) Brent Crews, Toyota, 81, 20.
18. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 81, 19.
19. (31) Derek White, Ford, 81, 18.
20. (26) Timmy Hill, Toyota, 81, 17.
21. (4) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 81, 16.
22. (21) Chris Buescher, Ford, 78, 0.
23. (8) Chandler Smith, Ford, 77, 14.
24. (32) Grant Enfinger, Chevrolet, accident, 76, 13.
25. (36) Gian Buffomante, Ford, 75, 12.
26. (9) Ben Rhodes, Ford, accident, 68, 27.
27. (34) Frankie Muniz, Ford, 66, 10.
28. (12) Tanner Gray, Toyota, accident, 64, 14.
29. (28) Toni Breidinger, Toyota, engine, 58, 8.
30. (7) Ross Chastain, Chevrolet, fuelpump, 51, 0.
31. (18) Parker Kligerman, Chevrolet, suspension, 47, 9.
32. (20) Rajah Caruth, Chevrolet, brakes, 36, 5.
33. (23) Jack Wood, Chevrolet, accident, 35, 4.
34. (35) Kaden Honeycutt, Chevrolet, garage, 29, 3.
35. (27) William Lambros, Ford, suspension, 21, 2.
36. (11) Kyle Busch, Chevrolet, garage, 13, 0.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 76.858 mph.
Time of Race: 2 hours, 34 minutes, 56 seconds.
Margin of Victory: .202 seconds.
Caution Flags: 9 for 26 laps.
Lead Changes: 8 among 6 drivers.
Lap Leaders: C.Heim 0-12; G.Ruggiero 13-14; B.Rhodes 15; C.Heim 16-37; D.Hemric 38; S.Smith 39; B.Rhodes 40-41; C.Bell 42-71; C.Heim 72-81
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 3 times for 44 laps; C.Bell, 1 time for 30 laps; B.Rhodes, 2 times for 3 laps; G.Ruggiero, 1 time for 2 laps; D.Hemric, 1 time for 1 lap; S.Smith, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 6; L.Riggs, 2; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 792; 2. L.Riggs, 614; 3. C.Smith, 606; 4. D.Hemric, 582; 5. G.Enfinger, 549; 6. T.Majeski, 542; 7. T.Ankrum, 536; 8. K.Honeycutt, 523; 9. J.Garcia, 469; 10. B.Rhodes, 458; 11. G.Ruggiero, 448; 12. R.Caruth, 420; 13. T.Gray, 400; 14. S.Friesen, 397; 15. C.Mosack, 366; 16. M.Crafton, 352.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
