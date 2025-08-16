NASCAR Craftsman Truck eero 250 Results

Friday
At Richmond Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Corey Heim, Toyota, 250 laps, 56 points.
2. (2) Ty Majeski, Ford, 250, 55.
3. (3) Layne Riggs, Ford, 250, 44.
4. (5) Sammy Smith, Chevrolet, 250, 0.
5. (26) Corey LaJoie, Chevrolet, 250, 32.
6. (35) Giovanni Ruggiero, Toyota, 250, 31.
7. (8) Jake Garcia, Ford, 250, 41.
8. (17) Ben Rhodes, Ford, 250, 33.
9. (6) Chandler Smith, Ford, 250, 37.
10. (11) Kaden Honeycutt, Toyota, 250, 37.
11. (16) Tyler Ankrum, Chevrolet, 250, 28.
12. (9) Christian Eckes, Chevrolet, 250, 0.
13. (4) Grant Enfinger, Chevrolet, 250, 33.
14. (18) Tanner Gray, Toyota, 249, 23.
15. (25) Carson Kvapil, Chevrolet, 249, 0.
16. (19) Brent Crews, Toyota, 249, 21.
17. (20) Matt Mills, Chevrolet, 249, 20.
18. (14) Connor Mosack, Chevrolet, 249, 19.
19. (21) Rajah Caruth, Chevrolet, 249, 18.
20. (13) Bayley Currey, Chevrolet, 248, 17.
21. (22) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 248, 16.
22. (15) Luke Fenhaus, Ford, 248, 15.
23. (24) Patrick Staropoli, Toyota, 247, 0.
24. (30) Toni Breidinger, Toyota, 247, 13.
25. (29) Matthew Gould, Chevrolet, 247, 12.
26. (7) Matt Crafton, Ford, 247, 12.
27. (27) Nick Leitz, Chevrolet, 246, 0.
28. (23) Spencer Boyd, Chevrolet, 245, 9.
29. (33) Ryan Roulette, Chevrolet, 240, 8.
30. (32) Caleb Costner, Chevrolet, 239, 7.
31. (12) Dawson Sutton, Chevrolet, 223, 6.
32. (28) Frankie Muniz, Ford, reargear, 208, 5.
33. (10) Daniel Hemric, Chevrolet, 186, 5.
34. (31) Stephen Mallozzi, Ford, garage, 5, 3.
35. (34) Clayton Green, Ford, garage, 2, 2.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 84.462 mph.
Time of Race: 2 hours, 13 minutes, 12 seconds.
Margin of Victory: 0.923 seconds.
Caution Flags: 5 for 48 laps.
Lead Changes: 13 among 4 drivers.
Lap Leaders: C.Heim 0-17; T.Majeski 18-74; C.Heim 75; T.Majeski 76-79; C.Heim 80-102; T.Majeski 103-112; C.Heim 113-121; T.Majeski 122-143; J.Garcia 144; T.Majeski 145-150; C.Heim 151-155; T.Majeski 156-199; S.Smith 200-230; C.Heim 231-250
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Majeski, 6 times for 143 laps; C.Heim, 6 times for 75 laps; S.Smith, 1 time for 31 laps; J.Garcia, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 7; L.Riggs, 2; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 848; 2. L.Riggs, 658; 3. C.Smith, 643; 4. T.Majeski, 597; 5. D.Hemric, 587; 6. G.Enfinger, 582; 7. T.Ankrum, 564; 8. K.Honeycutt, 560; 9. J.Garcia, 510; 10. B.Rhodes, 491; 11. G.Ruggiero, 479; 12. R.Caruth, 438; 13. T.Gray, 423; 14. S.Friesen, 397; 15. C.Mosack, 385; 16. M.Crafton, 364.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.