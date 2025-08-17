Lucas Oil NHRA Nationals Results

Sunday
At Brainerd International Raceway
Brainerd, Minn.
Final Finish Order
Top Fuel
1. Doug Kalitta; 2. Clay Millican; 3. Billy Torrence; 4. Brittany Force; 5. Jordan Vandergriff; 6. Tony Stewart; 7. Shawn Langdon; 8. Justin Ashley; 9. Josh Hart; 10. Kyle Satenstein; 11. Will Smith; 12. Terry Totten; 13. Ida Zetterstrom; 14. Antron Brown.
Funny Car
1. Austin Prock; 2. J.R. Todd; 3. Jack Beckman; 4. Chad Green; 5. Spencer Hyde; 6. Matt Hagan; 7. Ron Capps; 8. Daniel Wilkerson; 9. Alexis DeJoria; 10. Paul Lee; 11. Cruz Pedregon; 12. Dave Richards; 13. Jim Campbell; 14. Bobby Bode; 15. Bob Tasca III; 16. Hunter Green.
Pro Stock
1. Greg Anderson; 2. Dallas Glenn; 3. Erica Enders; 4. Aaron Stanfield; 5. Cory Reed; 6. Eric Latino; 7. Jeg Coughlin; 8. Matt Hartford; 9. Cristian Cuadra; 10. Troy Coughlin Jr.; 11. Greg Stanfield; 12. Deric Kramer; 13. Fernando Cuadra Jr.; 14. Cody Coughlin; 15. David Cuadra; 16. Chris Vang.
Round-by-Round Results
Top Fuel
First Round
Shawn Langdon, 3.683, 334.90 def. Antron Brown, 6.742, 93.16; Clay Millican, 3.693, 330.80 def. Justin Ashley, 3.740, 336.57; Tony Stewart, 3.733, 328.54 def. Josh Hart, 3.788, 328.78; Jordan Vandergriff, 3.778, 283.97 def. Kyle Satenstein, 3.851, 316.01; Doug Kalitta, 3.721, 337.50 def. Terry Totten, 4.269, 213.37; Brittany Force, 3.692, 338.77 def. Will Smith, 4.239, 206.20; Billy Torrence, 3.706, 335.73 def. Ida Zetterstrom, 6.733, 89.99.
Quarterfinals
Kalitta, 3.683, 337.50 was unopposed; Torrence, 3.708, 335.73 def. Stewart, 3.746, 328.54; Millican, 3.715, 337.66 def. Vandergriff, 3.726, 332.18; Force, 3.679, 341.25 def. Langdon, 4.087, 219.40.
Semifinals
Kalitta, 3.665, 329.83 def. Torrence, 3.710, 335.32; Millican, 3.715, 321.50 def. Force, 3.718, 337.07.
Final
Kalitta, 3.670, 338.77 def. Millican, Broke.
Funny Car
First Round
Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.904, 327.51 def. Alexis DeJoria, Dodge Charger, 3.878, 331.77; Chad Green, Mustang, 3.952, 306.67 def. Hunter Green, Charger, 9.837, 83.88; Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.861, 333.91 def. Bobby Bode, Mustang, 4.078, 261.42; Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.895, 319.37 def. Dave Richards, Mustang, 4.002, 319.90; Austin Prock, Camaro, 3.855, 335.98 def. Jim Campbell, Charger, 4.026, 286.80; J.R. Todd, GR Supra, 3.894, 335.15 def. Paul Lee, Charger, 3.923, 328.46; Matt Hagan, Charger, 3.883, 333.58 def. Cruz Pedregon, Charger, 3.940, 327.11; Daniel Wilkerson, Mustang, 3.919, 332.34 def. Bob Tasca III, Mustang, 4.780, 180.04.
Quarterfinals
C. Green, 3.979, 309.34 def. Hyde, 3.942, 323.19; Beckman, 7.659, 83.86 def. Wilkerson, Foul – Red Light; Prock, 3.886, 332.18 def. Hagan, 4.092, 239.70; Todd, 3.852, 334.15 def. Capps, 4.245, 231.71.
Semifinals
Prock, 3.879, 320.36 def. C. Green, 6.706, 96.31; Todd, 3.863, 334.32 def. Beckman, 3.889, 323.81.
Final
Prock, 3.907, 321.50 def. Todd, 9.126, 85.87.
Pro Stock
First Round
Eric Latino, Chevy Camaro, 6.643, 205.88 def. Cody Coughlin, Camaro, 15.796, 54.92; Jeg Coughlin, Camaro, 6.583, 207.85 def. David Cuadra, Camaro, 32.885, 34.01; Erica Enders, Camaro, 6.560, 208.55 def. Greg Stanfield, Camaro, 6.589, 208.10; Cory Reed, Camaro, 6.560, 207.66 def. Deric Kramer, Camaro, 6.593, 208.59; Matt Hartford, Camaro, 6.581, 209.01 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.582, 207.88; Dallas Glenn, Camaro, 6.554, 208.10 def. Fernando Cuadra Jr., Camaro, Foul – Red Light; Greg Anderson, Camaro, 6.521, 208.07 def. Chris Vang, Camaro, Broke; Aaron Stanfield, Camaro, 6.566, 206.45 def. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.567, 206.83.
Quarterfinals
A. Stanfield, 6.579, 208.07 def. Reed, 6.582, 208.33; Enders, 6.572, 208.71 def. Hartford, Foul – Red Light; Glenn, 6.564, 208.04 def. J. Coughlin, Foul – Red Light; Anderson, 6.551, 207.66 def. Latino, 6.598, 206.48.
Semifinals
Glenn, 6.579, 208.14 def. Enders, 6.583, 208.75; Anderson, 6.555, 207.66 def. A. Stanfield, 6.583, 207.85.
Final
Anderson, 6.551, 206.86 def. Glenn, 6.577, 206.10.
Point Standings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 1,044; 2. Tony Stewart, 999; 3. Doug Kalitta, 993; 4. Justin Ashley, 911; 5. Brittany Force, 817; 6. Antron Brown, 815; 7. Clay Millican, 704; 8. Josh Hart, 571; 9. Steve Torrence, 569; 10. Shawn Reed, 475.
Funny Car
1. Austin Prock, 1,140; 2. Jack Beckman, 898; 3. Matt Hagan, 871; 4. Ron Capps, 840; 5. Paul Lee, 767; 6. J.R. Todd, 720; 7. Daniel Wilkerson, 664; 8. Spencer Hyde, 620; 9. Alexis DeJoria, 568; 10. Bob Tasca III, 567.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 1,146; 2. Greg Anderson, 1,137; 3. Matt Hartford, 715; 4. Cory Reed, 658; 5. Aaron Stanfield, 582; 6. Eric Latino, 577; 7. Jeg Coughlin, 516; 8. Greg Stanfield, 506; 9. Cody Coughlin, 462; 10. Deric Kramer, 447.
