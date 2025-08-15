Lucas Oil NHRA Nationals Qualifying

Friday
At Brainerd International Raceway
Brainerd, Minn.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Antron Brown, 3.742 seconds, 334.90 mph; 2. Clay Millican, 3.746, 330.96; 3. Shawn Langdon, 3.753, 334.82; 4. Doug Kalitta, 3.758, 329.75; 5. Brittany Force, 3.766, 332.10; 6. Tony Stewart, 3.799, 326.40; 7. Jordan Vandergriff, 3.800, 328.30; 8. Ida Zetterstrom, 3.877, 311.41; 9. Kyle Satenstein, 3.882, 301.20; 10. Will Smith, 4.144, 229.98; 11. Billy Torrence, 5.074, 142.78; 12. Josh Hart, 5.408, 127.49; 13. Justin Ashley, 6.589, 91.13.
Funny Car
1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.893, 331.45; 2. Jack Beckman, Camaro, 3.907, 323.66; 3. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.920, 330.39; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.930, 332.43; 5. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.934, 324.75; 6. Alexis DeJoria, Dodge Charger, 3.942, 330.23; 7. Spencer Hyde, Mustang, 3.942, 302.62; 8. J.R. Todd, GR Supra, 3.944, 329.67; 9. Hunter Green, Charger, 3.946, 314.09; 10. Paul Lee, Charger, 3.947, 325.22; 11. Bobby Bode, Mustang, 3.960, 317.42; 12. Chad Green, Mustang, 3.962, 312.21; 13. Matt Hagan, Charger, 4.113, 245.00; 14. Jim Campbell, Charger, 5.060, 152.68; 15. Dave Richards, Mustang, 6.011, 116.41; 16. Cruz Pedregon, Charger, 6.264, 109.30.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.614, 206.86; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.616, 206.23; 3. Erica Enders, Camaro, 6.623, 206.01; 4. Cody Coughlin, Camaro, 6.624, 206.73; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.628, 207.21; 6. David Cuadra, Camaro, 6.634, 205.16; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.641, 204.94; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.642, 204.98; 9. Greg Stanfield, Camaro, 6.643, 205.13; 10. Cory Reed, Camaro, 6.659, 205.72; 11. Eric Latino, Camaro, 6.665, 205.76; 12. Aaron Stanfield, Camaro, 6.675, 206.51; 13. Chris Vang, Camaro, 6.680, 205.16; 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.688, 204.76; 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.690, 204.60; 16. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.695, 203.89. Not Qualified: 17. Kenny Delco, 6.748, 203.71; 18. Joseph Wilczek, 7.187, 196.50.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.