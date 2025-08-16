Lucas Oil NHRA Nationals Pairings

Saturday At Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Pairings Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.655 seconds, 339.36 mph vs. 14. Terry Totten, 12.244, 69.77; 2. Brittany Force, 3.697, 340.82 vs. 13. Will Smith, 4.144, 229.98; 3. Jordan Vandergriff, 3.705, 334.32 vs. 12. Kyle Satenstein, 3.864, 314.90; 4. Billy Torrence, 3.713, 333.74 vs. 11. Ida Zetterstrom, 3.829, 326.40; 5. Tony Stewart, 3.732, 331.61 vs. 10. Josh Hart, 3.784, 330.47; 6. Clay Millican, 3.741, 332.75 vs. 9. Justin Ashley, 3.758, 332.84; 7. Antron Brown, 3.742, 334.90 vs. 8. Shawn Langdon, 3.742, 334.82.
Funny Car
1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.879, 330.63 vs. 16. Dave Richards, Ford Mustang, 5.816, 118.33; 2. Austin Prock, Camaro, 3.893, 331.45 vs. 15. Jim Campbell, Dodge Charger, 4.052, 279.50; 3. Hunter Green, Charger, 3.906, 332.67 vs. 14. Chad Green, Mustang, 3.962, 312.21; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.907, 330.39 vs. 13. Bobby Bode, Mustang, 3.960, 317.42; 5. J.R. Todd, GR Supra, 3.908, 331.45 vs. 12. Paul Lee, Charger, 3.947, 325.22; 6. Alexis DeJoria, Charger, 3.913, 332.51 vs. 11. Spencer Hyde, Mustang, 3.942, 302.62; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.913, 329.58 vs. 10. Matt Hagan, Charger, 3.935, 329.02; 8. Bob Tasca III, Mustang, 3.930, 332.43 vs. 9. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.934, 329.42.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.555, 208.23 vs. 16. Chris Vang, Camaro, 6.661, 205.32; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.569, 208.20 vs. 15. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.640, 204.48; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.575, 207.21 vs. 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.626, 206.13; 4. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.589, 206.80 vs. 13. Aaron Stanfield, Camaro, 6.621, 206.89; 5. Cory Reed, Camaro, 6.590, 208.23 vs. 12. Deric Kramer, Camaro, 6.616, 206.26; 6. Erica Enders, Camaro, 6.590, 207.40 vs. 11. Greg Stanfield, Camaro, 6.615, 205.13; 7. David Cuadra, Camaro, 6.600, 207.21 vs. 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.611, 206.61; 8. Cody Coughlin, Camaro, 6.602, 207.94 vs. 9. Eric Latino, Camaro, 6.605, 207.43.
Did Not Qualify: 17. Kenny Delco, 6.714, 203.71; 18. Joseph Wilczek, 6.962, 198.67.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.