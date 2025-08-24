Little League World Series Championships

2025 — Taipei (Chinese Taipei) 7, Las Vegas (Nev.) 0
2024 — Lake Mary (Fla.) 2, Taoyuan City (Chinese Taipei) 1, 8 innings
2023 — El Segundo (Calif.) 6, Willemstad (Curaçao) 5
2022 — Honolulu 13, Willemstad (Curacao) 3, 4 innings
2021 — Taylor (Mich.) 5, Hamilton (Ohio) 2
2020 — Canceled due to COVID-19
2019 — River Ridge (La.) 8, Willemstad (Curacao) 0
2018 — Honolulu 3, Seoul (South Korea) 0
2017 — Tokyo 12, Lufkin, Texas 2, 5 innings
2016 — Endwell, N.Y. 2, Seoul (South Korea) 1
2015 — Tokyo 18, Lewisberry, Pa. 11
2014 — Seoul (South Korea) 8, Chicago 4
2013 — Tokyo 6, Chula Vista, Calif. 4
2012 — Tokyo 12, Goodlettsville, Tenn. 2, 5 innings
2011 — Huntington Beach, Calif. 2, Hamamatsu (Japan) 1
2010 — Tokyo 4, Waipahu, Hawaii 1
2009 — Chula Vista, Calif. 6, Taoyuan (Taiwan) 3
2008 — Waipahu, Hawaii 12, Matamoros (Mexico) 3
2007 — Warner Robins, Ga. 3, Tokyo Kitasuna (Japan) 2, 8 innings
2006 — Columbus, Ga. 2, Kawaguchi City (Japan) 1
2005 — Ewa Beach, Hawaii 7, Willemstad (Curacao) 6, 7 innings
2004 — Willemstad (Curacao) 5, Thousand Oaks, Calif. 2
2003 — Tokyo (Japan) 10, Boynton Beach, Fla. 1
2002 — Louisville, Ky. 1, Sendai (Japan) 0
2001 — Tokyo (Japan) 2, Apopka, Fla. 1
2000 — Maracaibo (Venezuela) 3, Bellaire, Texas 2
1999 — Osaka (Japan) 5, Phenix City, Ala. 0
1998 — Toms River, N.J. 12, Kashima (Japan), 9
1997 — Guadalupe (Mexico) 5, Mission Viejo, Calif. 4
1996 — Fu-Hsing (Taiwan) 13, Cranston, R.I. 3
1995 — Shan-Hua (Taiwan) 17, Spring, Texas 3
1994 — Maracaibo (Venezuela) 4, Northridge, Calif. 3
1993 — Long Beach, Calif. 3, David (Panama) 2
1992 — x-Long Beach, Calif. 6, Zamboanga City (Philippines) 0, forfeit
1991 — (Hsi Nan) Taiwan 11, Danville, Calif. 0
1990 — (San-Hua) Taiwan 9, Shippensburg, Pa. 0
1989 — Trumbull, Conn. 5 (Taiwan) 2
1988 — Tai Chung (Taiwan) 10, Pearl City, Hawaii 0
1987 — Hua Lian (Taiwan) 21, Irvine, Calif. 1
1986 — Tainan Park (Taiwan) 12, Tucson, Ariz. 0
1985 — Seoul (South Korea), Korea 7, Mexicali (Mexico) 1
1984 — Seoul (South Korea) 6, Altamonte Springs, Fla. 2
1983 — Marietta, Ga. 3, Barahona (Dominican Republic) 1
1982 — Kirkland, Wash. 6, Chai-Yi-Hsien (Taiwan) 0
1981 — Tai-Ping (Taiwan) 4, Tampa, Fla. 2
1980 — Hua Lian (Taiwan) 4, Tampa, Fla. 3
1979 — Pu-Tzu Town (Taiwan) 2, Campbell, Calif. 1
1978 — Pin-Kuang (Taiwan) 11, Danville, Calif. 1
1977 — Li-The (Taiwan) 7, El Cajon, Calif. 2
1976 — Tokyo 10, Campbell, Calif. 3
1975 — Lakewood, N.J. 4, Tampa, Fla. 3
1974 — Kao Ksiung (Taiwan) 12, Red Bluff, Calif. 1
1973 — Tainan (Taiwan) 12, Tucson, Ariz. 0
1972 — Taipan (Taiwan) 6, Hammond, Ind. 0
1971 — Tainan (Taiwan) 12, Gary, Ind. 3
1970 — Wayne, N.J. 2, Campbell, Calif. 0
1969 — Taipei (Taiwan) 5, Santa Clara, Calif. 0
1968 — Wakayama (Japan) 1, Richmond, Va. 0
1967 — West Tokyo (Japan) 4, Chicago 1
1966 — Houston 8, West New York, N.J. 2
1965 — Windsor Locks, Conn. 3, Stoney Creek (Ontario) 1
1964 — Staten Island, N.Y. 4, Monterrey (Mexico) 0
1963 — Granada Hills, Calif. 2, Stratford, Conn. 1
1962 — San Jose, Calif. 3, Kankakee, Ill. 0
1961 — El Cajon, Calif. 4, El Campo, Texas 2
1960 — Levittown, Pa. 5, Fort Worth, Texas 0
1959 — Hamtramck, Mich. 12, Auburn, Calif. 0
1958 — Monterrey (Mexico) 10, Kankakee, Ill. 1
1957 — Monterrey (Mexico) 4, La Mesa, Calif. 0
1956 — Roswell, N.M. 3, Delaware Township, N.J. 1
1955 — Morrisville, Pa. 4, Delaware Township, N.J. 3
1954 — Schenectady, N.Y. 7, Colton, Calif. 5
1953 — Birmingham, Ala. 1, Schenectady, N.Y. 0
1952 — Norwalk, Conn. 4, Monongahela, Pa. 3
1951 — Stamford, Conn. 3, Austin, Texas 0
1950 — Houston 2, Bridgeport, Conn. 1
1949 — Hammonton, N.J. 5, Pensacola, Fla. 0
1948 — Lock Haven, Pa. 6, St. Petersburg, Fla. 5
1947 — Williamsport, Pa. 16, Lock Haven, Pa. 7
x-Philippines won final game 15-4, but stripped of title for using over-age and ineligible players.
