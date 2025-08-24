Live Radio
Little League World Series Championships

The Associated Press

August 24, 2025, 5:16 PM

2025 — Taipei (Chinese Taipei) 7, Las Vegas (Nev.) 0

2024 — Lake Mary (Fla.) 2, Taoyuan City (Chinese Taipei) 1, 8 innings

2023 — El Segundo (Calif.) 6, Willemstad (Curaçao) 5

2022 — Honolulu 13, Willemstad (Curacao) 3, 4 innings

2021 — Taylor (Mich.) 5, Hamilton (Ohio) 2

2020 — Canceled due to COVID-19

2019 — River Ridge (La.) 8, Willemstad (Curacao) 0

2018 — Honolulu 3, Seoul (South Korea) 0

2017 — Tokyo 12, Lufkin, Texas 2, 5 innings

2016 — Endwell, N.Y. 2, Seoul (South Korea) 1

2015 — Tokyo 18, Lewisberry, Pa. 11

2014 — Seoul (South Korea) 8, Chicago 4

2013 — Tokyo 6, Chula Vista, Calif. 4

2012 — Tokyo 12, Goodlettsville, Tenn. 2, 5 innings

2011 — Huntington Beach, Calif. 2, Hamamatsu (Japan) 1

2010 — Tokyo 4, Waipahu, Hawaii 1

2009 — Chula Vista, Calif. 6, Taoyuan (Taiwan) 3

2008 — Waipahu, Hawaii 12, Matamoros (Mexico) 3

2007 — Warner Robins, Ga. 3, Tokyo Kitasuna (Japan) 2, 8 innings

2006 — Columbus, Ga. 2, Kawaguchi City (Japan) 1

2005 — Ewa Beach, Hawaii 7, Willemstad (Curacao) 6, 7 innings

2004 — Willemstad (Curacao) 5, Thousand Oaks, Calif. 2

2003 — Tokyo (Japan) 10, Boynton Beach, Fla. 1

2002 — Louisville, Ky. 1, Sendai (Japan) 0

2001 — Tokyo (Japan) 2, Apopka, Fla. 1

2000 — Maracaibo (Venezuela) 3, Bellaire, Texas 2

1999 — Osaka (Japan) 5, Phenix City, Ala. 0

1998 — Toms River, N.J. 12, Kashima (Japan), 9

1997 — Guadalupe (Mexico) 5, Mission Viejo, Calif. 4

1996 — Fu-Hsing (Taiwan) 13, Cranston, R.I. 3

1995 — Shan-Hua (Taiwan) 17, Spring, Texas 3

1994 — Maracaibo (Venezuela) 4, Northridge, Calif. 3

1993 — Long Beach, Calif. 3, David (Panama) 2

1992 — x-Long Beach, Calif. 6, Zamboanga City (Philippines) 0, forfeit

1991 — (Hsi Nan) Taiwan 11, Danville, Calif. 0

1990 — (San-Hua) Taiwan 9, Shippensburg, Pa. 0

1989 — Trumbull, Conn. 5 (Taiwan) 2

1988 — Tai Chung (Taiwan) 10, Pearl City, Hawaii 0

1987 — Hua Lian (Taiwan) 21, Irvine, Calif. 1

1986 — Tainan Park (Taiwan) 12, Tucson, Ariz. 0

1985 — Seoul (South Korea), Korea 7, Mexicali (Mexico) 1

1984 — Seoul (South Korea) 6, Altamonte Springs, Fla. 2

1983 — Marietta, Ga. 3, Barahona (Dominican Republic) 1

1982 — Kirkland, Wash. 6, Chai-Yi-Hsien (Taiwan) 0

1981 — Tai-Ping (Taiwan) 4, Tampa, Fla. 2

1980 — Hua Lian (Taiwan) 4, Tampa, Fla. 3

1979 — Pu-Tzu Town (Taiwan) 2, Campbell, Calif. 1

1978 — Pin-Kuang (Taiwan) 11, Danville, Calif. 1

1977 — Li-The (Taiwan) 7, El Cajon, Calif. 2

1976 — Tokyo 10, Campbell, Calif. 3

1975 — Lakewood, N.J. 4, Tampa, Fla. 3

1974 — Kao Ksiung (Taiwan) 12, Red Bluff, Calif. 1

1973 — Tainan (Taiwan) 12, Tucson, Ariz. 0

1972 — Taipan (Taiwan) 6, Hammond, Ind. 0

1971 — Tainan (Taiwan) 12, Gary, Ind. 3

1970 — Wayne, N.J. 2, Campbell, Calif. 0

1969 — Taipei (Taiwan) 5, Santa Clara, Calif. 0

1968 — Wakayama (Japan) 1, Richmond, Va. 0

1967 — West Tokyo (Japan) 4, Chicago 1

1966 — Houston 8, West New York, N.J. 2

1965 — Windsor Locks, Conn. 3, Stoney Creek (Ontario) 1

1964 — Staten Island, N.Y. 4, Monterrey (Mexico) 0

1963 — Granada Hills, Calif. 2, Stratford, Conn. 1

1962 — San Jose, Calif. 3, Kankakee, Ill. 0

1961 — El Cajon, Calif. 4, El Campo, Texas 2

1960 — Levittown, Pa. 5, Fort Worth, Texas 0

1959 — Hamtramck, Mich. 12, Auburn, Calif. 0

1958 — Monterrey (Mexico) 10, Kankakee, Ill. 1

1957 — Monterrey (Mexico) 4, La Mesa, Calif. 0

1956 — Roswell, N.M. 3, Delaware Township, N.J. 1

1955 — Morrisville, Pa. 4, Delaware Township, N.J. 3

1954 — Schenectady, N.Y. 7, Colton, Calif. 5

1953 — Birmingham, Ala. 1, Schenectady, N.Y. 0

1952 — Norwalk, Conn. 4, Monongahela, Pa. 3

1951 — Stamford, Conn. 3, Austin, Texas 0

1950 — Houston 2, Bridgeport, Conn. 1

1949 — Hammonton, N.J. 5, Pensacola, Fla. 0

1948 — Lock Haven, Pa. 6, St. Petersburg, Fla. 5

1947 — Williamsport, Pa. 16, Lock Haven, Pa. 7

x-Philippines won final game 15-4, but stripped of title for using over-age and ineligible players.

