IndyCar Snap-on Milwaukee Mile 250 Results

The Associated Press

August 24, 2025, 8:14 PM

Sunday

At Wisconsin State Fair Park

Milwaukee

Lap length: 1.015 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 250 laps, Running.

2. (1) Alex Palou, Dallara-Honda, 250, Running.

3. (4) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

4. (12) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

5. (3) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

6. (17) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

7. (7) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

8. (2) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

9. (14) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running.

10. (16) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 250, Running.

11. (24) Colton Herta, Dallara-Honda, 250, Running.

12. (6) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 250, Running.

13. (8) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

14. (21) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

15. (11) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 250, Running.

16. (15) Devlin DeFrancesco, Dallara-Honda, 250, Running.

17. (27) Louis Foster, Dallara-Honda, 249, Running.

18. (20) Robert Shwartzman, Dallara-Chevrolet, 249, Running.

19. (13) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 249, Running.

20. (26) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 249, Running.

21. (22) Jacob Abel, Dallara-Honda, 248, Running.

22. (25) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 248, Running.

23. (19) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 248, Running.

24. (10) Graham Rahal, Dallara-Honda, 247, Running.

25. (23) Callum Ilott, 138, Did not finish.

26. (5) Will Power, Dallara-Chevrolet, 102, Did not finish.

27. (18) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 0, Did not finish.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 124.656 mph.

Time of Race: 02:02:08.1735.

Margin of Victory: 1.9463 seconds.

Cautions: 5 for 49 laps.

Lead Changes: 9 among 6 drivers.

Lap Leaders: Palou 1-15, Malukas 16-40, Palou 41-58, Foster 59, Palou 60-145, Armstrong 146-153, Palou 154-196, Rosenqvist 197, Palou 198-234, Rasmussen 235.

Points: Palou 670, O’Ward 505, Dixon 433, Lundgaard 426, Kirkwood 405, Herta 352, Armstrong 352, Power 347, Rosenqvist 346, McLaughlin 320.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

