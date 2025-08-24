IndyCar Snap-on Milwaukee Mile 250 Results

Sunday
At Wisconsin State Fair Park
Milwaukee
Lap length: 1.015 miles
(Start position in parentheses)
1. (9) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 250 laps, Running.
2. (1) Alex Palou, Dallara-Honda, 250, Running.
3. (4) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
4. (12) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
5. (3) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
6. (17) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
7. (7) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
8. (2) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
9. (14) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running.
10. (16) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 250, Running.
11. (24) Colton Herta, Dallara-Honda, 250, Running.
12. (6) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 250, Running.
13. (8) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
14. (21) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 250, Running.
15. (11) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 250, Running.
16. (15) Devlin DeFrancesco, Dallara-Honda, 250, Running.
17. (27) Louis Foster, Dallara-Honda, 249, Running.
18. (20) Robert Shwartzman, Dallara-Chevrolet, 249, Running.
19. (13) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 249, Running.
20. (26) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 249, Running.
21. (22) Jacob Abel, Dallara-Honda, 248, Running.
22. (25) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 248, Running.
23. (19) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 248, Running.
24. (10) Graham Rahal, Dallara-Honda, 247, Running.
25. (23) Callum Ilott, 138, Did not finish.
26. (5) Will Power, Dallara-Chevrolet, 102, Did not finish.
27. (18) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 0, Did not finish.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 124.656 mph.
Time of Race: 02:02:08.1735.
Margin of Victory: 1.9463 seconds.
Cautions: 5 for 49 laps.
Lead Changes: 9 among 6 drivers.
Lap Leaders: Palou 1-15, Malukas 16-40, Palou 41-58, Foster 59, Palou 60-145, Armstrong 146-153, Palou 154-196, Rosenqvist 197, Palou 198-234, Rasmussen 235.
Points: Palou 670, O’Ward 505, Dixon 433, Lundgaard 426, Kirkwood 405, Herta 352, Armstrong 352, Power 347, Rosenqvist 346, McLaughlin 320.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.