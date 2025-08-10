Live Radio
IndyCar BITNILE.COM Grand Prix of Portland Results

The Associated Press

August 10, 2025, 7:38 PM

Sunday

At Portland International Raceway

Portland, Ore.

Lap length: 1.964 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Will Power, Dallara-Chevrolet, 110 laps, Running.

2. (7) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

3. (5) Alex Palou, Dallara-Honda, 110, Running.

4. (22) Graham Rahal, Dallara-Honda, 110, Running.

5. (6) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

6. (24) Callum Ilott, 110, Running.

7. (11) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

8. (8) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 110, Running.

9. (2) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 110, Running.

10. (13) Colton Herta, Dallara-Honda, 110, Running.

11. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 110, Running.

12. (16) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

13. (14) Louis Foster, Dallara-Honda, 110, Running.

14. (20) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

15. (25) Robert Shwartzman, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

16. (17) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 110, Running.

17. (23) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 110, Running.

18. (12) Devlin DeFrancesco, Dallara-Honda, 110, Running.

19. (4) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 109, Running.

20. (19) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 109, Running.

21. (18) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 109, Running.

22. (10) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 109, Running.

23. (27) Jacob Abel, Dallara-Honda, 109, Running.

24. (15) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 109, Running.

25. (1) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 100, Running.

26. (26) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 13, Did not finish.

27. (21) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 1, Did not finish.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 107.038 mph.

Time of Race: 02:01:06.0311.

Margin of Victory: 1.5388 seconds.

Cautions: 3 for 11 laps.

Lead Changes: 11 among 5 drivers.

Lap Leaders: O’Ward 1-15, Power 16-34, Newgarden 35, Rahal 36-39, Power 40-60, Palou 61-63, Newgarden 64, Rahal 65-68, Power 69-79, Palou 80-81, Rahal 82-83, Power 84.

Points: Palou 626, O’Ward 475, Dixon 411, Lundgaard 398, Kirkwood 387, Power 342, Rosenqvist 337, Herta 333, Armstrong 331, Malukas 287.

