IndyCar Big Machine Music City Grand Prix Results

Sunday
At Nashville Superspeedway
Lebanon, Tenn.
Lap length: 1.33 miles
(Start position in parentheses)
1. (6) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 225 laps, Running.
2. (4) Alex Palou, Dallara-Honda, 225, Running.
3. (7) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 225, Running.
4. (8) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 225, Running.
5. (24) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 225, Running.
6. (11) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 225, Running.
7. (9) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 225, Running.
8. (12) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 225, Running.
9. (18) Callum Ilott, 225, Running.
10. (19) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 225, Running.
11. (13) Colton Herta, Dallara-Honda, 225, Running.
12. (5) Scott Dixon, Dallara-Honda, 225, Running.
13. (26) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 225, Running.
14. (17) Robert Shwartzman, Dallara-Chevrolet, 224, Running.
15. (15) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 224, Running.
16. (20) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 224, Running.
17. (16) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 224, Running.
18. (22) Devlin DeFrancesco, Dallara-Honda, 224, Running.
19. (14) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 224, Running.
20. (23) Louis Foster, Dallara-Honda, 223, Running.
21. (10) Will Power, Dallara-Chevrolet, 222, Running.
22. (21) Graham Rahal, Dallara-Honda, 220, Running.
23. (27) Jacob Abel, Dallara-Honda, 215, Did not finish.
24. (1) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 126, Did not finish.
25. (3) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 123, Did not finish.
26. (2) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 82, Did not finish.
27. (25) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 0, Did not finish.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 156.342 mph.
Time of Race: 01:54:50.6727.
Margin of Victory: 0.5021 seconds.
Cautions: 4 for 46 laps.
Lead Changes: 20 among 12 drivers.
Lap Leaders: O’Ward 1-9, Palou 10-11, O’Ward 12-13, Palou 14, O’Ward 15-55, Malukas 56, Herta 57, Dixon 58, Power 59, Armstrong 60, VeeKay 61-62, O’Ward 63-126, Power 127-130, Rossi 131-146, Newgarden 147-185, McLaughlin 186-187, Daly 188-189, Herta 190-191, Palou 192-199, McLaughlin 200-204, Newgarden 205.
Points: Palou 711, O’Ward 515, Dixon 452, Kirkwood 433, Lundgaard 431, Rosenqvist 372, Herta 372, Armstrong 364, Power 357, McLaughlin 356.
